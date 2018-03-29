Gazeteciler Cemiyeti yine magazini yok saydı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti magazin basınını yok saydığı sürece, ben bu yazıyı her yıl yazmaya, cemiyeti eleştirmeye devam edeceğim.

Önceki gün 2017 yılı Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı.

Hürriyet 8 ödül kazandı, diğer gazeteler ve televizyonlar farklı dallarda ödüller aldılar. Harika...

Bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum.

Geçen yılki ödül töreninden sonra “Birinci sayfa düzenine, iç sayfa düzenine bile ödül veriliyor, magazine nasıl ödül verilmez?” diye eleştirmiştim cemiyeti.

Bu yıl kültür-sanatın yanına ‘magazin’ ibaresi koyarak geçiştirmeye çalışmışlar durumu.

Hayır efendim, bu ağza bir parça bal çalma numarasını kabul etmiyoruz.

Bu yıl ‘kültür-sanat-magazin’ dalında ödülü kim kazandı peki?

Ömer Erbil’in Hürriyet’te yayınlanan haberi.

Peki haber neydi?

“Hasbahçe’ye imar” başlıklı, Topkapı Sarayı’na inşaat izni veren haberdi.

Çok başarılı, ses getiren ve sonuna kadar ödülü hak eden bir haber.

Ama bu haberin bırakın magazini, kültür-sanat haberi olduğu bile tartışmalı.

Olsa olsa bir çevre haberi olarak değerlendirilebilirdi belki.

Koskoca magazin basını da, bu haberin ödüllendirildiği ödül başlığında harcandı gitti.

Geçen yıl benim yaptığım eleştiriler sonrasında “kültür-sanat” ödülünün ismini “kültür-sanat-magazin” olarak değiştirip olayı idare etmeye çalıştı TGC.

Kültür-sanat basının önemli bir koludur ve tek başına ödül kategorisi açılacak kadar değerlidir.

Tıpkı magazin gibi...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nasıl spor, eğitim, sağlık, ekonomi haberlerini ödüllendiriyorsa, magazin haberini de ayrı bir kategori olarak ele almalıdır.

Koskoca cemiyet, bizim mesleğin en önemli örgütü; basının en çok konuşulan, en çok olay olan, en çok gündem belirleyen kolunu yok sayıyor.

Görmüyor musunuz Fatih Altaylı da magazin yazıyor, Ertuğrul Özkök de artık...

Magazin basını, medyanın kültür-sanatın yanına göstermelik eklenmeyecek kadar önemli bir koludur.

TGC bunu böyle bilmeli ve seneye öyle değerlendirmelidir.

Bütün magazin yazarları da bu duruma itiraz etmelidir.

13 yıl yeter!

Hafta sonu yapılacak MSG (MSG Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) seçiminde şimdiki başkan Garo Mafyan yönetimine karşı Sezen Aksu-Candan Erçetin cephesi mücadele edecek.

Konuyla ilgili tarafını açıklayan magazin yazarlarına bakıyorum, hepsi Candan-Sezen’ci.

Gerekçeleri ne?

Garo Mafyan’ın 13 yıllık yönetimi yetermiş.

Değişiklik lazımmış...

Ona bakarsan Aziz Yıldırım 20 yıldır başkan.

Türkiye’de 15 yıldır aynı iktidar görevde.

Bizim gazetecilerin tek argümanı buysa, merak etme Garo, yeniden başkan seçilirsin...

Pasaportta son gün

Bugüne kadar emniyetten aldığımız pasaportlar ve ehliyetler, pazartesi gününden itibaren nüfus müdürlükleri tarafından verilecek.

Nüfus müdürlüklerinde 2 aya yakın kuyruk olacağı, sistem oturana kadar yoğunluk olacağı haberleri çıktıkça bu hafta emniyetler doldu taştı.

Nereden mi biliyorum?

Ben de çocukların pasaportlarını uzatmak için emniyetteydim de oradan...

Başvurular için dün son gündü.

Bugün saat 12.00’den sonra da emniyetler artık pasaport ve ehliyet vermeyecek.

Havalimanı yazısı

Bugün 3. havalimanını yazacağımı söylemiştim...

Önceki gün gerçekten de 3. havalimanındaydım.

Ancak gördüğüm manzara, bugünkü köşeye sığamayacak kadar görkemliydi.

O yüzden başka bir gün, daha geniş bir şekilde yazacağım yeni havalimanını...