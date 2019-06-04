Finalin güzelliği

Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz, Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz olunca, “Futbol beşiğine döndü” diye yazmıştım finallerden önce...
Ama ne yazık ki futbol adına çok keyifli bir final izlemedik Madrid’de...
Tottenham’ın maçın başındaki golle süngüsü düşünce çekişmeli bir mücadele olmadı.
Ama her Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi tıkır tıkır işleyen sistem, sponsorlara ayrılan bölümlerde geçirilen keyifli saatler, Madrid’in her yanına yayılan kutlamalar futbolun güzel bir eğlence olduğunu yine gösterdi.
Hava 32 dereceydi Madrid’de...
Prado Müzesi’ni gezdik, kafelerinde oturduk, İngiliz taraftarların coşkusuna tanık olduk.
Sonunda geçen yıl finalde Real Madrid’e kaybeden Liverpool bu kez kupayı kazandı.
Muhammed Salah taraflı tarafsız herkesin gönlünü bir kez daha kazandı...
O kadar sempatik ve yetenekli ki Müslümanların gülen yüzünü dünyada belki de en iyi temsil eden isimlerden..
Liverpool taraftarı MoSa diyor başka bir şey demiyor...
Helal olsun Muhammed Salah’a...
Imagine Dragons nasıl sahneye çıktı?
Tıpkı Super Bowl finallerinde olduğu gibi, Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış gösterisini de yıllardır Pepsi organize ediyor...
Bu yıl Maroon 5 sahneye çıktı Super Bowl’da...
Şampiyonlar Ligi finalinde ise Imagine Dragons’ı izledik.
Super Bowl’ın gösteri kısmı da, sahneye çıkan isimler de her zaman daha güçlü oluyor Şampiyonlar Ligi finaline göre...
Davetlisi olarak gittiğimiz Pepsi’nin yöneticilerine, “Neye göre belirliyorsunuz isimleri” diye sordum...
Büyük starlar yerine daha çok gençlerin dinlediği isimleri tercih ediyorlarmış.
Imagine Dragons da 2018’de Spotify’da en çok dinlenen grup olduğu için seçilmiş.
2016’da Alicia Keys, 2017’de Black Eyed Peas, 2018’de Dua Lipa’yı sahneye çıkarmıştı Pepsi...
Imagine Dragons’ı bu ikinci canlı izleyişimdi, müthiş bir şov yaptılar...
Bütün sahaya yayılan alevli, yanar dönerli şovları ve müzikleriyle stadı fazlasıyla ısıttılar.
Atletico’nun yeni stadı
Atletico Madrid 50 yıl sonra Vicente Calderon’a veda edip, 2017’de yeni stadı Wanda Metropolitano’ya taşınmıştı.
Şampiyonlar Ligi finali 68 bin kişilik bu statta oynandı.
Stadın duvarlarına yazılan unutulmaz oyuncuların isimleri arasında Arda Turan da var...
Girişi çıkışı, koltukların konforuyla son derece modern bir stat.
Tavanını da değişik renkte ışıklı yapmışlar ki stadın yukarıdan çekimleri görsel bir şova dönüşüyor...
50 bin liraya bilet
Şampiyonlar Ligi finali biletlerinin son gün 7 bin euro ile 10 bin euro arasında alıcısı vardı...
Şaka yapmıyorum, bir bilete bizim paramızla ortalama 50 bin lira veriliyordu.
Havaalanından indiğimiz anda sevgilisine bilet bulmaya çalışan İngiliz kadınla karşılaştık...
Yollardaki ilanlardan, stat girişine kadar hep benzer fiyatlara bilet almak isteyen vardı.
Şampiyonlar Ligi finalinin nasıl bir ekonomi olduğunu düşünün artık.
Hayatını yazıyor
Madrid dönüşünde Şenes Erzik’le uçakta karşılaştım.
Türkiye’nin futbolda dünya çapında yetiştirdiği en önemli yönetici...
30 yıl UEFA’da görev yaptı. İcra Kurulu Üyeliği’nden, 1. Başkan Yardımcılığı’na kadar...
TFF Başkanlığı ve Onursal Başkanlık da cabası. FIFA’da İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
Telefonda bir iki kez konuşmak dışında bir muhabbetimiz yoktu ama hep saygı duyduğum bir isim oldu. Hayatını anlattığı kitabını bitirmek üzereymiş.
Yayıncısı “Futbola Adanmış Bir Ömür” adını önermiş kitap için ama belli ki Şenes Bey’in içine sinmemiş...
“Çok klasik bir kitap ismi oldu” dedi, kitabı anlatırken de “Benim hayatımda hiçbir şey tesadüf değildir” diye de ekledi... “Kitabın ismini koymuşsunuz Şenes Bey, Hiçbir Şey Tesadüf Değildi” dedim. Bu arada final maçıyla ilgili ilginç bir yorum yaptı. “20 yıldır Şampiyonlar Ligi finallerini yerinde izledim, hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Son 20 yılın en kötü maçı oldu” dedi.
Finalin güzelliği
Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz, Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz olunca, “Futbol beşiğine döndü” diye yazmıştım finallerden önce...
Ama ne yazık ki futbol adına çok keyifli bir final izlemedik Madrid’de...
Tottenham’ın maçın başındaki golle süngüsü düşünce çekişmeli bir mücadele olmadı.
Ama her Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi tıkır tıkır işleyen sistem, sponsorlara ayrılan bölümlerde geçirilen keyifli saatler, Madrid’in her yanına yayılan kutlamalar futbolun güzel bir eğlence olduğunu yine gösterdi.
Hava 32 dereceydi Madrid’de...
Prado Müzesi’ni gezdik, kafelerinde oturduk, İngiliz taraftarların coşkusuna tanık olduk.
Sonunda geçen yıl finalde Real Madrid’e kaybeden Liverpool bu kez kupayı kazandı.
Muhammed Salah taraflı tarafsız herkesin gönlünü bir kez daha kazandı...
O kadar sempatik ve yetenekli ki Müslümanların gülen yüzünü dünyada belki de en iyi temsil eden isimlerden..
Liverpool taraftarı MoSa diyor başka bir şey demiyor...
Helal olsun Muhammed Salah’a...
Imagine Dragons nasıl sahneye çıktı?
Tıpkı Super Bowl finallerinde olduğu gibi, Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış gösterisini de yıllardır Pepsi organize ediyor...
Bu yıl Maroon 5 sahneye çıktı Super Bowl’da...
Şampiyonlar Ligi finalinde ise Imagine Dragons’ı izledik.
Super Bowl’ın gösteri kısmı da, sahneye çıkan isimler de her zaman daha güçlü oluyor Şampiyonlar Ligi finaline göre...
Davetlisi olarak gittiğimiz Pepsi’nin yöneticilerine, “Neye göre belirliyorsunuz isimleri” diye sordum...
Büyük starlar yerine daha çok gençlerin dinlediği isimleri tercih ediyorlarmış.
Imagine Dragons da 2018’de Spotify’da en çok dinlenen grup olduğu için seçilmiş.
2016’da Alicia Keys, 2017’de Black Eyed Peas, 2018’de Dua Lipa’yı sahneye çıkarmıştı Pepsi...
Imagine Dragons’ı bu ikinci canlı izleyişimdi, müthiş bir şov yaptılar...
Bütün sahaya yayılan alevli, yanar dönerli şovları ve müzikleriyle stadı fazlasıyla ısıttılar.
Atletico’nun yeni stadı
Atletico Madrid 50 yıl sonra Vicente Calderon’a veda edip, 2017’de yeni stadı Wanda Metropolitano’ya taşınmıştı.
Şampiyonlar Ligi finali 68 bin kişilik bu statta oynandı.
Stadın duvarlarına yazılan unutulmaz oyuncuların isimleri arasında Arda Turan da var...
Girişi çıkışı, koltukların konforuyla son derece modern bir stat.
Tavanını da değişik renkte ışıklı yapmışlar ki stadın yukarıdan çekimleri görsel bir şova dönüşüyor...
50 bin liraya bilet
Şampiyonlar Ligi finali biletlerinin son gün 7 bin euro ile 10 bin euro arasında alıcısı vardı...
Şaka yapmıyorum, bir bilete bizim paramızla ortalama 50 bin lira veriliyordu.
Havaalanından indiğimiz anda sevgilisine bilet bulmaya çalışan İngiliz kadınla karşılaştık...
Yollardaki ilanlardan, stat girişine kadar hep benzer fiyatlara bilet almak isteyen vardı.
Şampiyonlar Ligi finalinin nasıl bir ekonomi olduğunu düşünün artık.
Hayatını yazıyor
Madrid dönüşünde Şenes Erzik’le uçakta karşılaştım.
Türkiye’nin futbolda dünya çapında yetiştirdiği en önemli yönetici...
30 yıl UEFA’da görev yaptı. İcra Kurulu Üyeliği’nden, 1. Başkan Yardımcılığı’na kadar...
TFF Başkanlığı ve Onursal Başkanlık da cabası. FIFA’da İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
Telefonda bir iki kez konuşmak dışında bir muhabbetimiz yoktu ama hep saygı duyduğum bir isim oldu. Hayatını anlattığı kitabını bitirmek üzereymiş.
Yayıncısı “Futbola Adanmış Bir Ömür” adını önermiş kitap için ama belli ki Şenes Bey’in içine sinmemiş...
“Çok klasik bir kitap ismi oldu” dedi, kitabı anlatırken de “Benim hayatımda hiçbir şey tesadüf değildir” diye de ekledi... “Kitabın ismini koymuşsunuz Şenes Bey, Hiçbir Şey Tesadüf Değildi” dedim. Bu arada final maçıyla ilgili ilginç bir yorum yaptı. “20 yıldır Şampiyonlar Ligi finallerini yerinde izledim, hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Son 20 yılın en kötü maçı oldu” dedi.