Faruk Saraç’ın sahildeki okul binası ne olacak?

Dün TV’de konuğumdu Faruk Saraç... Canlı yayında öğrendim, Cankurtaran’daki Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu kapatmış...
2013’te açılışını yaptıktan sonra ziyarete gitmiştim...
Eski Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu sahildeki harap haldeki binayı müthiş bir okula çevirmişti...
Tüm malvarlığını satıp bu okula yatırmıştı ve öğrencilerin yarısını burslu okutuyordu.
Binanın eski halinin fotoğrafları hâlâ asılıdır okulun duvarlarında.
“Okul nasıl gidiyor” sorusuna, “kapattım” yanıtını verince şaşırdım.
Hiç beklemiyordum...
YÖK’e bağlı olmasına rağmen kontenjan açılmadığı için, eğitmen konusunda sürekli zorluklar çıkarıldığı için yorulmuş ve bu yaz kapatmış okulu...
“Ne olacak o bina” dedim...
“Bilmiyorum öylece duruyor, kapıya kilidi vurdum” dedi...
Böyle bir okulu açana destek olunması gerekirken, alkışlanması gerekirken yıldırılıp kapıya kilit vurduruluyor.
Burası Türkiye...
Gerçekten hiçbir başarı cezasız kalmıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu bina ve kurumun hikayesini Faruk Saraç’tan dinlemeli, belki bir çözüm yolu bulunur...
Çünkü orası kapısına kilit vurulacak bir yer değil.
Nakavt
Ben kafes dövüşü sevmem...
Ama geçen hafta sonu UFC241’de Daniel Cormier-Stipe Miocic arasında bir kafes dövüşü maçı izledim...
Geçen yıl Miocic altın kemeri Cormier’e kaptırmıştı, rövanşta alacak mıydı sorusuna yanıt olacaktı bu maç... 5’er dakikalık 4 raunt üzerinden bir karşılaşma... Bir takıldım nefes nefese izledim...
Çünkü dövüşçülerin üstünlük sağladıklarında nasıl bir ruh haline girdiklerini, maçta dengelerin nasıl değiştiğini izlemek çok ilginçti...
İlk raunt sonrasında Cormier kesin kazanır dedim...
O da öyle düşünüp kendine aşırı güvendiği için 3’ncü rauntta nakavt oldu zaten...
Hava kararınca Taksim’e kurulan Suriye pazarı...
İstanbul’da kaydı olmayan Suriyeliler için dün son gündü...
Bu fotoğrafı da sürenin dolmasına 12 saat kala Taksim’de çektim...
Turizm Polisi, hem turistlerin derdini dinliyor, hem Suriyelileri denetleyip kimliklerine bakıyordu...
Tığ gibi memurlar, işlerini son derece titiz yapıyorlar ve olaya hakim bir görüntü çiziyorlardı...
Onların Taksim’deki olaya hakim görüntüsünü izleyince keşke turizm polislerinin sayısı artsa dedim...
Belki Suriyeli mültecileri de onlar daha yakından denetlemeli.
Çünkü Taksim artık zıvanadan çıkmak üzere...
Hava karardıktan sonra Sıraselviler girişine Suriye pazarı kuruluyor artık...
Satıcısı da, alıcısı da Suriyeli... Arada Afrikalı işportacılar da var...
Bu işlere en başında denetlenmezse sonra önünü hiç alamayacağız.
Hava kararınca Taksim kontrolden çıktı artık.
Emre’nin zor anları
Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye kaptan olarak döndü, ilk maçında golle buluştu, 5-0 galibiyetle takımı ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu...
Maç sonunda beinSports’un yayınına da oğlu Ömer ve arkadaşlarıyla birlikte çıktı...
Üç çocuk kameralar karşısında gülüp eğlenirken Emre de maçı yorumlamaya çalışıyordu.
Çok sevimli, sempatik bir görüntüydü...
Muhabirin “Hangi takımı tutuyorsun” sorusuna ise yanıt vermekte zorlandı küçük Ömer...
Onun yerine babası Emre, “O yarı Fenerbahçeli yarı Başakşehirli... Başakşehir’de çok keyifli 4 yılımız geçti o yüzden” yanıtını verdi.
Sonra da cumartesi oynayacakları Başakşehir maçını kastederek ekledi: “Önümüzdeki hafta Ömer için zor bir maç olacak...”
Futbol kadınlar ve çocuklarla çok daha güzel oluyor.
Hangi takibi bırakmalı?
Demet Akalın, Hadise’yi takipten çıkarmış...
İddia doğruysa cesur dans videoları ve fotoğraflar koyduğu için böyle bir şey yapmış Demet...
Sosyal medya kullanıcıları durur mu...
Hemen Demet’in yıllar önceki cesur fotoğraflarını peş peşe kullanmaya başladılar...
Demet bu gerekçeyle mi takipten çıktı bilemem ama birbirimizin ahlakını takip etmeyi, sorgulamayı bıraksak hiç fena olmayacak.
Faruk Saraç’ın sahildeki okul binası ne olacak?
Dün TV’de konuğumdu Faruk Saraç... Canlı yayında öğrendim, Cankurtaran’daki Tasarım Meslek Yüksekokulu’nu kapatmış...
2013’te açılışını yaptıktan sonra ziyarete gitmiştim...
Eski Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu sahildeki harap haldeki binayı müthiş bir okula çevirmişti...
Tüm malvarlığını satıp bu okula yatırmıştı ve öğrencilerin yarısını burslu okutuyordu.
Binanın eski halinin fotoğrafları hâlâ asılıdır okulun duvarlarında.
“Okul nasıl gidiyor” sorusuna, “kapattım” yanıtını verince şaşırdım.
Hiç beklemiyordum...
YÖK’e bağlı olmasına rağmen kontenjan açılmadığı için, eğitmen konusunda sürekli zorluklar çıkarıldığı için yorulmuş ve bu yaz kapatmış okulu...
“Ne olacak o bina” dedim...
“Bilmiyorum öylece duruyor, kapıya kilidi vurdum” dedi...
Böyle bir okulu açana destek olunması gerekirken, alkışlanması gerekirken yıldırılıp kapıya kilit vurduruluyor.
Burası Türkiye...
Gerçekten hiçbir başarı cezasız kalmıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu bina ve kurumun hikayesini Faruk Saraç’tan dinlemeli, belki bir çözüm yolu bulunur...
Çünkü orası kapısına kilit vurulacak bir yer değil.
Nakavt
Ben kafes dövüşü sevmem...
Ama geçen hafta sonu UFC241’de Daniel Cormier-Stipe Miocic arasında bir kafes dövüşü maçı izledim...
Geçen yıl Miocic altın kemeri Cormier’e kaptırmıştı, rövanşta alacak mıydı sorusuna yanıt olacaktı bu maç... 5’er dakikalık 4 raunt üzerinden bir karşılaşma... Bir takıldım nefes nefese izledim...
Çünkü dövüşçülerin üstünlük sağladıklarında nasıl bir ruh haline girdiklerini, maçta dengelerin nasıl değiştiğini izlemek çok ilginçti...
İlk raunt sonrasında Cormier kesin kazanır dedim...
O da öyle düşünüp kendine aşırı güvendiği için 3’ncü rauntta nakavt oldu zaten...
Hava kararınca Taksim’e kurulan Suriye pazarı...
İstanbul’da kaydı olmayan Suriyeliler için dün son gündü...
Bu fotoğrafı da sürenin dolmasına 12 saat kala Taksim’de çektim...
Turizm Polisi, hem turistlerin derdini dinliyor, hem Suriyelileri denetleyip kimliklerine bakıyordu...
Tığ gibi memurlar, işlerini son derece titiz yapıyorlar ve olaya hakim bir görüntü çiziyorlardı...
Onların Taksim’deki olaya hakim görüntüsünü izleyince keşke turizm polislerinin sayısı artsa dedim...
Belki Suriyeli mültecileri de onlar daha yakından denetlemeli.
Çünkü Taksim artık zıvanadan çıkmak üzere...
Hava karardıktan sonra Sıraselviler girişine Suriye pazarı kuruluyor artık...
Satıcısı da, alıcısı da Suriyeli... Arada Afrikalı işportacılar da var...
Bu işlere en başında denetlenmezse sonra önünü hiç alamayacağız.
Hava kararınca Taksim kontrolden çıktı artık.
Emre’nin zor anları
Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye kaptan olarak döndü, ilk maçında golle buluştu, 5-0 galibiyetle takımı ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu...
Maç sonunda beinSports’un yayınına da oğlu Ömer ve arkadaşlarıyla birlikte çıktı...
Üç çocuk kameralar karşısında gülüp eğlenirken Emre de maçı yorumlamaya çalışıyordu.
Çok sevimli, sempatik bir görüntüydü...
Muhabirin “Hangi takımı tutuyorsun” sorusuna ise yanıt vermekte zorlandı küçük Ömer...
Onun yerine babası Emre, “O yarı Fenerbahçeli yarı Başakşehirli... Başakşehir’de çok keyifli 4 yılımız geçti o yüzden” yanıtını verdi.
Sonra da cumartesi oynayacakları Başakşehir maçını kastederek ekledi: “Önümüzdeki hafta Ömer için zor bir maç olacak...”
Futbol kadınlar ve çocuklarla çok daha güzel oluyor.
Hangi takibi bırakmalı?
Demet Akalın, Hadise’yi takipten çıkarmış...
İddia doğruysa cesur dans videoları ve fotoğraflar koyduğu için böyle bir şey yapmış Demet...
Sosyal medya kullanıcıları durur mu...
Hemen Demet’in yıllar önceki cesur fotoğraflarını peş peşe kullanmaya başladılar...
Demet bu gerekçeyle mi takipten çıktı bilemem ama birbirimizin ahlakını takip etmeyi, sorgulamayı bıraksak hiç fena olmayacak.