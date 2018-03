Eyvah Nejat! Korkutma bizi

16 Mart’ta gece gezmesinde birebir aynı kıyafetle kameralar çekti Nejat İşler’i...

Bir gün sonra Yıldız Tilbe’nin klibinde oynamak için kamera karşısına geçti, klipte de aynı kıyafetleri giydi...

Gümüşlük’ten film galası için İstanbul’a geldiği günden beri aynı kıyafetler var Nejat’ın üzerinde...

Tek farklı ve en iyi gördüğüm yer Şirin Sever’in “Bazıları Şirin Sever” adlı YouTube kanalının çekimiydi.

O röportajda çok iyi görünüyordu, gala da dahil diğer tek tip giyindiği her yerde ise bitkin ve yorgundu Nejat...

Aynı kot, mont ve tişörtten birden fazla olabilir, kuru temizlemeye vermiş olabilir, aynı gün birden fazla yerde görüntülenmiş olabilir...

Bu yüzden haksızlık yapmak da istemem...

Ama korkutma bizi Nejat...

En son hakkında böyle haberler yapıldığında hastanelik olmuş, yoğun bakımda kalmıştın...

Galiba bu İstanbul yaramıyor ona...

Ne olur bırak buraları, galayı, röportajı falan Gümüşlük’e dön Nejat...

Her halinden belli, orada çok daha mutlusun...

Not 1: Zaten öğrendiğim kadarıyla filmin yurtdışı galaları Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir’le yapılacakmış...

Not 2: Kaybedenler Kulübü Yolda’nın ilk 3 gişesi 158.901 oldu... 7 yıl önce çekilen ilk filmde bu rakam 65.780’di...

13 MART

16 MART

17 MART

MESAM amme hizmetiymiş! Huzur hakkı ne olacak Coşkun Bey?

Coşkun Sabah, “Elimde olsa Twitter’ı yasaklardım” dedi... Neden? MESAM Başkanlığı atamasını kabul ettikten sonra Twitter’da yapılan yorumlardan dolayı...

Ama aynı Coşkun Sabah, Twitter’ı kullanıp “Ayşen Gruda denen şey” diye yazdı... Sonra da sahte hesap olduğu ortaya çıkınca özür diledi. Demek gerçek hesap olsaydı, “Ayşen Gruda denen şey” demeye devam edecekti.

Ayrıca sahte hesaba verdiği yanıt da doğru değil Coşkun Sabah’ın... “MESAM Başkanı ve yönetiminin maaş almadığını bilmiyorsanız susun” dedi...

Haklı, maaş almıyorlar. Peki huzur hakkı denen şeyi ne yapacağız Coşkun Bey? MESAM’da yönetim kurulu ve başkan, yapılan her toplantı için huzur hakkı adı altında 1000 lira ücret alıyor.

Bunun da yönetim kurulu üyelerine yıllık getirisi 40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Merkez dışından gelen üyelere verilen yolluk ve gündelik de cabası...

Dolayısıyla Coşkun Sabah’ın dediği, “MESAM hizmeti sadece bir amme hizmetidir” sözü külliyen yanlış...

Amme hizmeti olsa yönetimde bu kadar kavga çıkar, Coşkun Sabah atanır mıydı oraya?

Bu arada Coşkun Sabah’ın Bakanlık tarafından atandığı bir yere, 2 ay sonra yapılacak genel kurulda aday olabileceğini söylemesi başlı başına bir skandaldır...

Oraya MESAM’ı olağanüstü genel kurula sağlıklı bir şekilde götürmek için atandınız Coşkun Bey, çaktırmadan başkanlık koltuğunu kapmak için değil... Böyle bir niyetiniz varsa beklersiniz bir sonraki seçimi, başkanlığa aday olursunuz...

Taksiciler Ankara yolunda

Geçen gün bindiğim bir taksinin sürücüsü telefonda yapacakları eylemin detayını konuşuyordu...

Uber’e karşı yapılan eylemleri artırmaya çalışıyor taksiciler...

Bu kez Ankara’ya taksilerle gitmeye hazırlanıyorlarmış.

Taksiler İstanbul’dan yola çıkarak Ankara’da Bakanlık önüne toplanacak ve Uber’e karşı seslerini duyuracak.

“Şoförler ekmek derdinde, nasıl direksiyonu bırakıp gitsinler” demeyin. Eylemi organize edenler taksi plakaları sahipleri zaten.

Diyorum ya problem İstanbul’da 18 bin taksi plakasının üzerine belli bir kesimin çöreklenmiş olması diye...

Taksicilerin değil, o rantı kaybetmek istemeyenlerin eylemi olacak bu...