Eylülde en çok izlenen 20 şarkıcı

Pek çok sanatçı, rakamların şişirildiğini, çok izlenmiş göstermek için çeşitli yazılımlardan faydalanıldığını söylüyor.

Berkay da yapım şirketlerine “Analitik raporları yayınlayın” çağrısında bulunuyor.

Çünkü bu analitik raporlarda oynama yapılamıyormuş.

Benim bugün yayınlayacağım liste ise Youtube’un herkese açık listesi.

artists.youtube.com adresinden girip siz de istediğiniz tarihlerde hangi sanatçı ne kadar izlenmiş görebilirsiniz.

Ancak başta Berkay olmak üzere pek çok sanatçı, izlenme oranlarının şişirme olduğunu düşündüğü için bu listeye inanmıyor.

Ben yine de vereyim rakamları...





Buyurun 1-27 Eylül arasında Türkiye’de klipleri en çok izlenen sanatçılar:

1- Aleyna Tilki.............. 53.350.000

2- Tarkan..................... 50.000.000

3- Ahmet Kaya.............. 45.000.000

4- Ebru Yaşar............... 43.000.000

5- Çağatay Akman........ 35.600.000

6- Ozan Doğulu............. 35.400.000

7- İbrahim Tatlıses......... 34.200.000

8- Sezen Aksu............... 31.100.000

9- Müslüm Gürses.......... 30.700.000

10- Bengü.................... 30.600.000

11- Burak King............. 27.300.000

12- Sıla........................ 27.250.000

13- Mabel Matiz............ 26.200.000

14- Ferdi Tayfur............ 24.700.000

15- Hande Yener.......... 24.600.000

16- Edis........................ 23.100.000

17- Sagopa Kajmer....... 22.400.000

18- Koray Avcı.............. 21.200.000

19- Murat Dalkılıç......... 20.800.000

20- Mustafa Ceceli 20.600.000

Kim, hangi şehirden izlenmiş?

Pek çok sanatçının kliplerinin hangi şehirlerden ne kadar izlendiğini de tek tek inceledim.

Açıkçası benim gözüme anormal bir durum çarpmadı.

Neredeyse hiçbir sanatçının izlenme listesinde dünyanın garip şehirlerinden toplu izlenme yok.

Dolayısıyla Berkay’ınkinde olmasında bir gariplik var. Sanki bilerek yapılmış gibi.

Ebru Yaşar da en çok İstanbul’dan, Ankara’dan tıklanmış, Bengü de, Tarkan da, Sezen de...

Neredeyse her sanatçının ilk 10 listesinde Adana-Reşatbey Mahallesi, Mersin-Mesudiye Mahallesi, Denizli-Kumkısık Mahallesi’nden yüz binlerce kez izlendiği yer alıyor.

Ama belli ki bu şehirlerin IP’leri o mahalleler üzerine kayıtlı.

Yani sadece o mahalleden değil, bütün Adana’dan yapılan tıklanmalar bunlar.

Peki bu bize Youtube izlenmelerinde kesinlikle rakamların doğru olduğunu gösterir mi?

Asla...

Berkay’ın iddia ettiği analitik raporları da göreceğim, onları da yayınlayacağım.

Mutluluklar Rüzgar

Rüzgar Erkoçlar’ı sevdiğimi bilirsiniz. “Nikâh şahidim olur musun?” dediğinde de koşarak düğününe geleceğimi söyledim.

Ama ne koşmak...

Çarşamba akşamı İstanbul’u basan sel yüzünden yüzerek gittim düğüne.

Maslak’tan Bahçeköy’e 1.5 saatte ulaşabildim.

Düğünün diğer nikâh şahidi Seren Serengil bir su birikintisinde aracıyla mahsur kalıp gelemedi.

Rüzgar ve Tuğba bir kır düğünü tasarlamıştı ama yağmur bastırınca kapalı alana aldılar organizasyonu.

Ben Rüzgar’ı hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim.

Belki hayalini kurduğu hayatı yaşamanın, belki sevdiği kadınla büyük bir zorluğu aşmanın heyecanıydı bu.

Sonunda Rüzgar özel hayatında istediğini başardı.

Şimdi onun ihtiyacı olan kariyerinde aynı başarıyı tekrar yakalamak.

Eminim onu da başaracaktır.

O akşam bu evlilik bereketiyle geldi çünkü...

Mutluluklar diliyorum Rüzgar ve Tuğba’ya...

Sarıyer Belediyesi de geldi Maslak trafiği tamamen bitti

Koskoca Sarıyer ilçesinde hiç yer yokmuş gibi, Sarıyer Belediyesi yeni binasını geldi Maslak’ın göbeğine inşa etti.Koskoca Sarıyer ilçesinde hiç yer yokmuş gibi, Sarıyer Belediyesi yeni binasını geldi Maslak’ın göbeğine inşa etti.Geçen ay açıldı yeni bina.Tam faaliyete de geçmiş değil henüz ama buna rağmen bölgede trafiğin gün boyu yoğunlaşmasına neden oldu.Çünkü yeni yapılan Sarıyer belediye binasının bir yanında Feyziye Mektepleri Işık Okulları var.Hemen arkasında İstinye Park Alışveriş Merkezi var.Zaten hem okul, hem AVM, hem bölgedeki gökdelen işyerleri yüzünden Maslak’ın o bölgesinde trafik felçti, bir de buna Sarıyer Belediyesi’nin binası eklendi. Sonuçta belediye burası. Gün boyu gireni çıkanı, önünde park yapanı var.Diğer tarafta okul servisleri... Öte tarafta AVM müşterileri...Tam arapsaçına döndü Maslak trafiği.Günün her saati Sarıyer Belediyesi’nin olduğu bölümde trafik var artık.Bu yüzden her önünden geçerken soruyorum; koskoca Sarıyer ilçesinde hiç yer yoktu da, bir tek burası mı kaldı bina yapacak?Maslak trafiği felçti, Sarıyer belediye binasıyla artık tamamen bitti.

Necati Şaşmaz anlatıyor

◊ Dizi ve filmlerde kendi sesiyle oynamamasının nedeni ne?

◊ Oyunculuk eleştirilerine ne diyor?

◊ “Kurtlar Vadisi” iki sezondur neden ekranda yok?

◊ Dizinin ekranda olmaması yeni film “Kurtlar Vadisi Vatan”ı gişede olumsuz etkiler mi?

◊ Kardeşleri Raci ve Zübeyr Şaşmaz’la şöhreti mi paylaşamadı, parayı mı?

◊ İki oğlu büyüdüğünde birbirine küsse baba olarak ne yapar?

◊ Polat Alemdar bitse, Necati Şaşmaz da biter mi?

Aklıma gelen her şeyi sordum, Necati Şaşmaz tüm samimiyetiyle yanıtladı.

Yarın Pazar Kelebek’te...