Estetik harikası Venezuela güzelleri neden tartışılmıyor...

Sanki yaşanacakları biliyormuş gibi geçen pazar yaptığım röportajda Miss Turkey’le ilgili “Estetikli yarışamaz diye bir kural yok” başlığını atmıştım...
Söyleyen benim de ön elemesinde yer aldığım jürinin başkanlığını yapan ve yıllardır bu organizasyonu düzenleyen Can Sandıkçıoğlu’ydu...
“Estetikle herkes güzel artık... Estetikle ilgili bir yasak yok mu” diye sormuştum, aynen şu cevabı vermişti:
“Dünyanın hiçbir yarışmasında ‘estetik yaptıranlar katılamaz’ diye bir kural yok. Venezuela güzellerinin her tarafı estetik. Bizim için nasıl gözüktüğü ve kişiliği önemli...”
Venezuelalı kızların bu yarışmalara yıllar öncesinden özel olarak hazırlandığını, estetikler yaptırdığını dünya biliyor.
Kainat ya da dünya güzeli seçildiklerinde kimse de kalkıp, bu kızın estetiksiz hali böyleydi, tacını geri alıp doktora verelim demiyor.
Türkiye’de ise bu tartışılıyor...
Miss Turkey birincisi olan Şevval Şahin’e, “Hangi ülkenin devlet başkanı Nusret’te yemek yediği için ülkesinde krize neden oldu” sorusunu sormuştum...
Yanıt verememişti. 1 euro’nun ise 6 lira olduğunu söylemişti, o zaman 7.40’dı...
Yüz yüze bu kısa sohbeti yaparken de estetikli olduğunu fark etmemiştim...
Sadece ben mi?
Can Sandıkçıoğlu da fark etmedi...
“Yarışmanın bu yılki 20 finalistinde estetik var mı” diye sormuştum, “Benim gördüğüm yok. Jürideydin, sence var mı” yanıtını vermişti.
Demek ki Türk estetik uzmanları denildiği kadar başarılıymış gerçekten.
Soyadı piştisi
2018 yılında aynı soyadını taşıyanla aşk yaşama modası çıktı da bizim mi haberimiz yok?
İdil Fırat-Mert Fırat...
Demet Özdemir-Seçkin Özdemir derken şimdi de Rabia Yaman-Can Yaman aşkı çıktı...
Her ne kadar Özdemir çifti ayrılmış olsa da aynı soyadıyla aşk yaşayanların yılı oldu 2018...
Neyse ki evliyim, yoksa müzmin bekar olarak yaşamak zorunda kalacaktım.
En başarılı dizi: Arka Sokaklar
Bunu ben demiyorum, Mediacat dergisinin son sayısında yer alan araştırma söylüyor.
4 kanalın son 6 yılda en çok izlenen üçer dizisini listelemişler.
Fox’ta 2013’ten 2016’e dört sezon en çok izlenen dizi “Karagül” olmuş.
Atv’de 2015’ten 2018’e dört sezon “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın hakimiyeti var...
Star’da “Muhteşem Yüzyıl”, “Anne”, “Param-parça” ve “Söz”ün hakimiyeti hep iki sezon sürmüş...
Listede tek bir dizi var ki, araştırılan 6 sezonun 6’sında da en çok izlenen ilk üç arasına girmeyi başarmış:
“Arka Sokaklar”...
2013’ten 2018’e 6 sezon boyunca Kanal D’nin hep en çok izlenen ilk üç dizisi arasında yer almış.
Dizi bu yıl ekranda 13. sezonunu yaşıyor.
Murat Saygı genel müdürlüğü döneminde sipariş ettiği işti, kaç genel müdür değişti, Murat Saygı geri döndü “Arka Sokaklar” cuma akşamları hâlâ birinci olmaya devam ediyor...
Bunu da ancak Türk seyircisini en iyi bilen yapımcı Türker Abi (İnanoğlu) başarabilirdi...
Selena Gomez Osman Hoca’yı dinledi!
Osman Müftüoğlu son dönemde sıkça dijital detokstan bahsediyor.
Kafanızı mavi ekranlardan kaldırın diyor...
Çevrimiçi hayattan çıkıp, çevrimdışı hayata bakın diyor...
Mavi Ekran Sendromu kaliteli uykuyu bozar diye uyarıyor.
Günlerdir yazdığı bu konuyu taa uzaklardan Selena Gomez duydu sanki!
143 milyon takipçisiyle Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden olan Selena Gomez hesabını askıya aldı.
Daha önce de Justin Bieber’dan ayrıldığı ve rahatsızlandığı dönemde iki kez Instagram’dan çıkan Selena Gomez her seferinde yeniden dönmüştü.
Bu kez de olumsuz yorumlardan etkilendiği söyleniyor...
O ya da bu nedenle fark etmez, belli süreyle de olsa Osman Hoca’nın dediği dijital detoksu yapıyor ya...
Ayrıca Selena Gomez’in ayrılırken yazdığı şu söz önemli:
“Sosyal medyada birbirimizin sesini duyuyor olmaktan duyduğum mutluluk kadar, kendi hayatıma geri dönüp bana hediye verilen anları yaşamaktan da mutluluk duyuyorum...”
Kafanızı ekrana gömüp de, size hediye verilen anları yaşamayı unutmayın.
Estetik harikası Venezuela güzelleri neden tartışılmıyor...
Sanki yaşanacakları biliyormuş gibi geçen pazar yaptığım röportajda Miss Turkey’le ilgili “Estetikli yarışamaz diye bir kural yok” başlığını atmıştım...
Söyleyen benim de ön elemesinde yer aldığım jürinin başkanlığını yapan ve yıllardır bu organizasyonu düzenleyen Can Sandıkçıoğlu’ydu...
“Estetikle herkes güzel artık... Estetikle ilgili bir yasak yok mu” diye sormuştum, aynen şu cevabı vermişti:
“Dünyanın hiçbir yarışmasında ‘estetik yaptıranlar katılamaz’ diye bir kural yok. Venezuela güzellerinin her tarafı estetik. Bizim için nasıl gözüktüğü ve kişiliği önemli...”
Venezuelalı kızların bu yarışmalara yıllar öncesinden özel olarak hazırlandığını, estetikler yaptırdığını dünya biliyor.
Kainat ya da dünya güzeli seçildiklerinde kimse de kalkıp, bu kızın estetiksiz hali böyleydi, tacını geri alıp doktora verelim demiyor.
Türkiye’de ise bu tartışılıyor...
Miss Turkey birincisi olan Şevval Şahin’e, “Hangi ülkenin devlet başkanı Nusret’te yemek yediği için ülkesinde krize neden oldu” sorusunu sormuştum...
Yanıt verememişti. 1 euro’nun ise 6 lira olduğunu söylemişti, o zaman 7.40’dı...
Yüz yüze bu kısa sohbeti yaparken de estetikli olduğunu fark etmemiştim...
Sadece ben mi?
Can Sandıkçıoğlu da fark etmedi...
“Yarışmanın bu yılki 20 finalistinde estetik var mı” diye sormuştum, “Benim gördüğüm yok. Jürideydin, sence var mı” yanıtını vermişti.
Demek ki Türk estetik uzmanları denildiği kadar başarılıymış gerçekten.
Soyadı piştisi
2018 yılında aynı soyadını taşıyanla aşk yaşama modası çıktı da bizim mi haberimiz yok?
İdil Fırat-Mert Fırat...
Demet Özdemir-Seçkin Özdemir derken şimdi de Rabia Yaman-Can Yaman aşkı çıktı...
Her ne kadar Özdemir çifti ayrılmış olsa da aynı soyadıyla aşk yaşayanların yılı oldu 2018...
Neyse ki evliyim, yoksa müzmin bekar olarak yaşamak zorunda kalacaktım.
En başarılı dizi: Arka Sokaklar
Bunu ben demiyorum, Mediacat dergisinin son sayısında yer alan araştırma söylüyor.
4 kanalın son 6 yılda en çok izlenen üçer dizisini listelemişler.
Fox’ta 2013’ten 2016’e dört sezon en çok izlenen dizi “Karagül” olmuş.
Atv’de 2015’ten 2018’e dört sezon “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın hakimiyeti var...
Star’da “Muhteşem Yüzyıl”, “Anne”, “Param-parça” ve “Söz”ün hakimiyeti hep iki sezon sürmüş...
Listede tek bir dizi var ki, araştırılan 6 sezonun 6’sında da en çok izlenen ilk üç arasına girmeyi başarmış:
“Arka Sokaklar”...
2013’ten 2018’e 6 sezon boyunca Kanal D’nin hep en çok izlenen ilk üç dizisi arasında yer almış.
Dizi bu yıl ekranda 13. sezonunu yaşıyor.
Murat Saygı genel müdürlüğü döneminde sipariş ettiği işti, kaç genel müdür değişti, Murat Saygı geri döndü “Arka Sokaklar” cuma akşamları hâlâ birinci olmaya devam ediyor...
Bunu da ancak Türk seyircisini en iyi bilen yapımcı Türker Abi (İnanoğlu) başarabilirdi...
Selena Gomez Osman Hoca’yı dinledi!
Osman Müftüoğlu son dönemde sıkça dijital detokstan bahsediyor.
Kafanızı mavi ekranlardan kaldırın diyor...
Çevrimiçi hayattan çıkıp, çevrimdışı hayata bakın diyor...
Mavi Ekran Sendromu kaliteli uykuyu bozar diye uyarıyor.
Günlerdir yazdığı bu konuyu taa uzaklardan Selena Gomez duydu sanki!
143 milyon takipçisiyle Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden olan Selena Gomez hesabını askıya aldı.
Daha önce de Justin Bieber’dan ayrıldığı ve rahatsızlandığı dönemde iki kez Instagram’dan çıkan Selena Gomez her seferinde yeniden dönmüştü.
Bu kez de olumsuz yorumlardan etkilendiği söyleniyor...
O ya da bu nedenle fark etmez, belli süreyle de olsa Osman Hoca’nın dediği dijital detoksu yapıyor ya...
Ayrıca Selena Gomez’in ayrılırken yazdığı şu söz önemli:
“Sosyal medyada birbirimizin sesini duyuyor olmaktan duyduğum mutluluk kadar, kendi hayatıma geri dönüp bana hediye verilen anları yaşamaktan da mutluluk duyuyorum...”
Kafanızı ekrana gömüp de, size hediye verilen anları yaşamayı unutmayın.