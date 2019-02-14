Esnaf, Sevgililer Günü’nden umudu kesti mi?

Bu yıl Sevgililer Günü’nü mağazalar, AVM’ler, dükkanlar sönük bir şekilde karşıladı...
Ne büyük Sevgililer Günü kampanyaları var, ne kocaman Sevgililer Günü ilanları...
Ne de Sevgililer Günü’ne özel duyurular.
Biz bu Sevgililer Günü’nü biraz da piyasayı hareketlendirdiği, insanlar birbirlerine hediye alarak ekonomiyi canlandırdığı için sevmiştik...
Esnaf da bundan umudunu kestiyse yanmışız...
Siz yine de sevdiklerinizi unutmayın, hepinizin Sevgililer Günü kutlu olsun.
Hindistan mı daha büyük, Kazakistan mı?
Hangi ülkenin yüzölçümü daha büyüktür, Hindistan mı, Kazakistan mı?
Geçen akşam “Kim Milyoner Olmak İster”de rastladım bu soruya...
Üstelik ilk sorulardan biriydi...
Hindistan’ın dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğunu biliyorum ama Kazakistan da çok büyük...
Kandırmaca olabilir diyerek Kazakistan yanıtı verdim ama yanıldım, doğru yanıt Hindistan çıktı...
Açtım internette yüzölçümlerine baktım...
Hindistan 3.287.000 km kare, Kazakistan 2.725.000 km kare...
Biri dünyanın 7’nci büyük ülkesi, diğeri 9’ncu...
Aradaki fark 562.000 km kare...
Katılsaydım ilk sorulardan birinde elenmiştim, neyse ki yarışmacı doğru yanıt verdi.
Anladım ki sorular ciddi zorlaşmış.
Soğan çorbası
“Fakire tipim müsait değil” diyen Bade İşçil fakir olsa da yaşayacağını söyleyip buna kanıt olarak “Soğan çorbası bile yapabiliyorum” dedi ya...
Soğan çorbasını hafife almayın...
Tanzim satış olmasaydı soğan 5 liraydı şimdi... Bir kilo soğandan çorba yapıldığını düşün sevgili Bade...
Tereyağıydı, sarımsağıydı, et suyu, unuydu derken kaça çıkıyor o çorba biliyor musun?
Ayrıca o fakir çorbası diye sunduğun soğan çorbası Fransız mutfağının en gözde yemeklerinden biridir...
Hoş ben hiç sevmem ya, onun da konumuzla ilgisi yok zaten.
Enis Arıkan’ın yükselişi...
Enis Arıkan son bir yılın tartışmasız en çok parlayan oyuncusu...
“Jet Sosyete” geçtiğimiz yıl bu zamanlar Star TV’de başlamıştı, şimdi yoluna TV8’de devam ediyor.
Oradaki rolüyle dikkat çekip, sosyal medyadaki videoları, yaptığı işlerle haklı bir alkışı hak etti.
Yılbaşı gecesi “O Ses”teki performansıyla, çok yetenekli olduğunu kanıtladı.
Şimdi “Alice” müzikalini izleyen kimi görsem Enis Arıkan’ın performansından bahsediyor...
Bu müzikali en kısa sürede görmek istememin en büyük nedenlerinden biri de kendisi...
Buranın adı İstanbul...
“Organize İşler Sazan Sarmalı”nın, Nil Karaibrahimgil imzalı orijinal film müziği yayınlandı.
Sadece şarkılarında değil, yıllardır Kelebek’teki yazılarında da Nil’in kaleminin bu kıvrak yanına bayılıyorum ben.
Yine onu göstermiş:
“Buranın adı İstanbul... Bir gözü hep açık uyur... Girmezsen eğer koynuna... Dolanıverir boynuna” diye İstanbul üzerine çok güzel bir şarkı yapmış.
Elbette ilk filmde yine Nil’in yazdığı, “Organize işler bunlar... Başımıza işler bunlar... Senin benim dinlemez... İstanbul’u dişler bunlar” gibi bir şarkı değil...
O bir kült şarkı.
“Buranın adı İstanbul” da güzel olmuş...
Bedran Güzel’in çektiği klipte İstanbul neden bu kadar az gösterilmiş anlamadım ama Nil’in giydiği Tanju Babacan imzalı martı kostümünü çok sevdim.
Esnaf, Sevgililer Günü’nden umudu kesti mi?
Bu yıl Sevgililer Günü’nü mağazalar, AVM’ler, dükkanlar sönük bir şekilde karşıladı...
Ne büyük Sevgililer Günü kampanyaları var, ne kocaman Sevgililer Günü ilanları...
Ne de Sevgililer Günü’ne özel duyurular.
Biz bu Sevgililer Günü’nü biraz da piyasayı hareketlendirdiği, insanlar birbirlerine hediye alarak ekonomiyi canlandırdığı için sevmiştik...
Esnaf da bundan umudunu kestiyse yanmışız...
Siz yine de sevdiklerinizi unutmayın, hepinizin Sevgililer Günü kutlu olsun.
Hindistan mı daha büyük, Kazakistan mı?
Hangi ülkenin yüzölçümü daha büyüktür, Hindistan mı, Kazakistan mı?
Geçen akşam “Kim Milyoner Olmak İster”de rastladım bu soruya...
Üstelik ilk sorulardan biriydi...
Hindistan’ın dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğunu biliyorum ama Kazakistan da çok büyük...
Kandırmaca olabilir diyerek Kazakistan yanıtı verdim ama yanıldım, doğru yanıt Hindistan çıktı...
Açtım internette yüzölçümlerine baktım...
Hindistan 3.287.000 km kare, Kazakistan 2.725.000 km kare...
Biri dünyanın 7’nci büyük ülkesi, diğeri 9’ncu...
Aradaki fark 562.000 km kare...
Katılsaydım ilk sorulardan birinde elenmiştim, neyse ki yarışmacı doğru yanıt verdi.
Anladım ki sorular ciddi zorlaşmış.
Soğan çorbası
“Fakire tipim müsait değil” diyen Bade İşçil fakir olsa da yaşayacağını söyleyip buna kanıt olarak “Soğan çorbası bile yapabiliyorum” dedi ya...
Soğan çorbasını hafife almayın...
Tanzim satış olmasaydı soğan 5 liraydı şimdi... Bir kilo soğandan çorba yapıldığını düşün sevgili Bade...
Tereyağıydı, sarımsağıydı, et suyu, unuydu derken kaça çıkıyor o çorba biliyor musun?
Ayrıca o fakir çorbası diye sunduğun soğan çorbası Fransız mutfağının en gözde yemeklerinden biridir...
Hoş ben hiç sevmem ya, onun da konumuzla ilgisi yok zaten.
Enis Arıkan’ın yükselişi...
Enis Arıkan son bir yılın tartışmasız en çok parlayan oyuncusu...
“Jet Sosyete” geçtiğimiz yıl bu zamanlar Star TV’de başlamıştı, şimdi yoluna TV8’de devam ediyor.
Oradaki rolüyle dikkat çekip, sosyal medyadaki videoları, yaptığı işlerle haklı bir alkışı hak etti.
Yılbaşı gecesi “O Ses”teki performansıyla, çok yetenekli olduğunu kanıtladı.
Şimdi “Alice” müzikalini izleyen kimi görsem Enis Arıkan’ın performansından bahsediyor...
Bu müzikali en kısa sürede görmek istememin en büyük nedenlerinden biri de kendisi...
Buranın adı İstanbul...
“Organize İşler Sazan Sarmalı”nın, Nil Karaibrahimgil imzalı orijinal film müziği yayınlandı.
Sadece şarkılarında değil, yıllardır Kelebek’teki yazılarında da Nil’in kaleminin bu kıvrak yanına bayılıyorum ben.
Yine onu göstermiş:
“Buranın adı İstanbul... Bir gözü hep açık uyur... Girmezsen eğer koynuna... Dolanıverir boynuna” diye İstanbul üzerine çok güzel bir şarkı yapmış.
Elbette ilk filmde yine Nil’in yazdığı, “Organize işler bunlar... Başımıza işler bunlar... Senin benim dinlemez... İstanbul’u dişler bunlar” gibi bir şarkı değil...
O bir kült şarkı.
“Buranın adı İstanbul” da güzel olmuş...
Bedran Güzel’in çektiği klipte İstanbul neden bu kadar az gösterilmiş anlamadım ama Nil’in giydiği Tanju Babacan imzalı martı kostümünü çok sevdim.