En sevindiğim şey: Futbol Direktörü unvanının tarih olması



Bardağı taşıran son damlaydı; Alaçatı kebapçı baskını ve Rüştü’yle girdiği polemik...

Bu nedenle Fatih Terim’in milli takımdan gönderilmesini doğru buluyorum.

Ve bu işte en sevindiğim ne biliyor musunuz?

4 yıldır kimsenin ne olduğunu anlayamadığı Türkiye Futbol Direktörü unvanının kaldırılacak olması.

Federasyon bu unvanı kaldırıyor ve yeni hoca, eskiden olduğu gibi A Milli Takım Teknik Direktörü olarak anılacak.

Eski köye yeni adet getirmek saçmaydı zaten.

‘Sıla Hanım’ ne Ahmet?

Açıkhava konseri sonrasında Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele görüntülendiler, ilk kez sevgili olarak basının karşısına çıktılar.

İlişkileriyle ilgili sorulan soruya, “Sıla Hanım ne derse odur” yanıtını verdi Ahmet Kural.

Biri ülkenin en çok izlenen filmlerini çekmiş komedyeni...

Diğeri ülkenin en beğenilen şarkıcısı...

İkisi de kafa olarak çok genç ama Ahmet Kural, sevgilisinden bahsederken, “Sıla Hanım” diyor.

Üstelik sevgilisi yanındayken...

Neler diyorsun Ahmet?

70’lerdeki Yeşilçam filminde miyiz ya?

Bu hitap tarzı, saygı göstergesi falan değildir bana göre. İnandırıcı da gelmiyor.

Tabii baş başa şarap içerlerken Sıla da “Ahmet Bey” demiyorsa...

Uyuşturucudan moda haftasına...

Önceki gün birbirinden güzel modellerin fotoğraflarıyla Medellin Moda Haftası’nın haberlerini geçti uluslararası ajanslar...

Medellin, Bogota’dan sonra Kolombiya’nın en büyük ikinci kenti.

“Narcos” dizisini izleyenlerin yakından bildiği, yıllarca uyuşturucu ticaretinin başkenti olmuş, bu yüzden on binlerce insanın öldüğü bir kent...

Pablo Escobar’la anılan, Medellin Karteli diye dünyaya nam salmış uyuşturucu baronlarına ev sahipliği yapmış bir yer. 1990’lara dek küresel kokain talebinin yüzde 80’i Medellin’den tedarik ediliyordu.

İşte böyle bir kentin artık uyuşturucuyla anılmaması için ne yapalım diye oturup düşünmüş adamlar. Yaptıklarından biri de bu işte, moda haftası düzenlemek.

Metin Hara daha iyi bilir ama Latin Amerika’nın modelleri malum, Venezuela’nın, Kolombiya’nın güzelleri sürekli Dünya Güzellik Yarışması’nda taç takıyor.

Elde böyle bir potansiyel varken, 12 yıl önce moda haftası yapmaya başlamışlar. Her sene üzerine koyarak devam etmişler ve Medellin’i uyuşturucuyla değil modayla, güzelliklerle anılan bir şehre dönüştürmüşler. İlki 2005’te yapılan moda haftasının 13’üncüsü bu yıl 25-27 Temmuz’da yapıldı.

Moda haftasının şehrin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkısı olduğunu söylüyor Kolombiyalılar.

Israrla çalışılırsa bir kentin çok kötü şöhreti bile değişebiliyor demek ki...

Ön cama siyah film yasak Murat Boz

Araçlara çekilen ve içeriyi göstermeyen siyah renkli cam filmleri yıllardır sürücü ve trafik polislerini karşı karşıya getiriyordu.

9 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bu tartışma bitti, araçlarda siyah cam filmi kullanmak serbest bırakıldı.

Nisan sonunda da bu karar yürürlüğe girdi.

Ünlüleri sevindiren bu kararı Murat Boz yanlış anlamış anlaşılan.

Bu gördüğünüz cip Murat Boz’un. Çarşamba akşam Baltalima-

nı’nda fotoğrafını çekti muhabirler.

Flaşlar patlamasına rağmen aracın içindeki Murat Boz kesinlikle görünmüyor.

Çünkü aracının ön camına ışık geçirgenliği çok az olan siyah film çektirmiş.

Peki nisan sonunda yürürlüğe giren karar ne diyor?

“Sürücüler araçlarına ön cam hariç siyah film çektirebilir.” Yani ön camı karartmak yasak.

Yapılması halinde 189 lira para cezası var ve cezaya itiraz dahi edilemiyor.

Bu durumda trafik müdürlüğünün şimdi ne yapması gerekiyor?

Murat Boz’a 189 lira para cezası kesmesi ve aracının ön camındaki filmi hemen çıkarttırması...

Ünlüler yoluyla bu iş moda olmaya başlarsa, herkes ön cama film takmaya başlar ki büyük tehlike...

Herkes senin gibi yaparsa, terör saldırılarını önlemek için polisin yaptığı araç çevirmeleri nasıl güvenli olabilir Murat Boz?

Aracın içindeki şüpheli mi, değil mi polis nasıl görecek?

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