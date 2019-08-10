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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

En iyi kupa fotoğrafı

10 Ağustos 2019

Futbol maçı sonrasında çekilmiş kupa töreni fotoğraflarını hatırlayın...


Kiminin gözü kapalı çıkar, biri diğerinin önüne geçer... Birinin suratı bayrak ya da forma gelir görünmez...
Hep bir karmaşa vardır yani kupa töreni fotoğraflarında...
Bir de Galatasaray’la Akhisar arasında oynanan Süper Kupa finali sonrasında çekilen şu fotoğrafa bakın...
Sezonu 3’te 3’le kapatan Galatasaray takımı maçı kazanmış, kupasıyla poz veriyor...
Kimse kimsenin önüne geçmemiş, kimsenin gözü kapalı çıkmamış, herkes gülüyor...
Bu yüzden diyorum ki bugüne kadar çekilmiş en iyi kupa töreni fotoğrafı budur...
Eee ne de olsa tecrübe kazandılar artık.
Baksanıza Türkiye’de düzenlenen son 24 kupanın 14’ünü Galatasaray kazanmış...
Fatih Terim, kariyerinde 20’nci kupayı kaldırmış...
Bu sezon 3 kupanın 3’ünü de Galatasaray almış...
Onlar poz vermeyecek de kim verecek...

En iyi kupa fotoğrafı

İnternetten uçuşa yedek yazılma neden yok?

Ben uçak biletlerini her zaman internet üzerinden alıyorum, olmayan uçuşa da bu yüzden kendimi yedek yazdırmak aklıma gelmiyor.
Geçenlerde dedim ya THY ek sefer koymalı, perşembe cuma uçuş yok diye...
O gün aradım çağrı merkezini 4 kişiyi yedek yazdırdım cuma 16.15 uçağına...
Çarşamba öğleden sonra yer açıldı diye bir mesaj geldi, ben de hemen aldım biletleri...
İstanbul’da kalmayı planladığımız bayram tatili bir anda Bodrum tatiline döndü...
Yolcular THY uçuşlarına yedek yazılma işini internet üzerinden de yapabilmeli...
İnternet üzerinden her şeyi yapabiliyoruz da neden yedek yazılma işini yapamıyoruz anlamış değilim...

Lindsay ve Prens Selman

Lindsay Lohan’ın şimdi de veliaht prens Muhammed bin Selman’la aşk yaşadığı konuşuluyor.
Amerikan basınına göre 1 yıldır birliktelermiş, Prens Selman pahalı hediyelere boğuyormuş Lindsay Lohan’ı...
Lindsay Lohan, geçen yıla kadar da sürekli bizim buralardaydı.
Sürekli gidip geliyordu... Sultanbeyli’de mültecilerin evine gitmiş...
Gaziantep Nizip’te Suriyeli sığınmacıları ziyaret etmişti.
Bir Türk işadamıyla olduğu bile iddia edildi.
Şimdi de Prens Selman’la birlikte olduğu söyleniyor.
Bir zamanların ünlü modeli, oyuncusu şimdilerde böyle aşka haberleriyle gündemde.

Hayvanlara eziyet etmeyin çocuklara izletmeyin

Çocukluğumun kurban bayramlarında ellerimle besleyip gözümün önünde kesilen kurbanların görüntüsü hâlâ taptaze durur hafızamda...
Çocuk için büyük bir travma...
Ömür boyu unutulmayacak görüntüler...
Kurbanımı LÖSEV’e bağışladığımı daha önce yazmıştım...
Allah herkesin kurbanını kabul etsin...
Ama bağış yapmayıp da kurban kesecekler lütfen hayvanlara eziyet etmeyin ve çocukların gözü önünde yapmayın bunu...
Küçücük beyinlere ömür boyu unutulmayacak görüntüler kazımayın...
Herkesin bayramı kutlu olsun...

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