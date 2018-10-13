En başarılı Yunan şarkıcı Hilal Cebeci...

Sosyal medyada bir ‘gelenek’ var, olmayacak bir işe imza atan bizim şarkıcıları Yunan ilan ediyorlar...
Eyvah dünyaya rezil olduk, hiç değilse Türk değil Yunanistanlı ilan ederek bu işten kurtulalım hesabı dalga geçiliyor olayla...
Daha önce Atilla Taş ve Doğuş, en iyi Yunan şarkıcı ilan edilmişti...
Şimdi de Hilal Cebeci...
Neden?
Ciao Bella rezaletine imza attığı için.
Mussolini ve Alman işgalcilere karşı İtalyan anti-faşist hareketi tarafından söylenen, daha sonra tüm dünyada devrimci ve sosyalistlerin marşı olmuş bir İtalyan halk türküsüdür bu...
Grup Yorum 1980’li yıllarda şarkıyı Çav Bella olarak Türkçe seslendirmiş ve Türkiye’de de solcular meydanlarda yıllrca söylemiştir marşı.
İşte Hilal Cebeci o marşı alıp, poposunu 150 kere salladığı bir klip eşliğinde seslendirmiş...
La Casa de Papel’deki karakterleri de kullanarak.
Belli ki gece evde diziyi izlerken Profesör ve Berlin’in marşı söylediği bölüme denk gelince, ben niye bunu yapmıyorum demiş.
Dizi karakterlerini klibine tema yapmış, araya 150 kere poposunu salladığı görüntüler ekleyerek bir ucube yaratmış...
Klipte hiçbir orijinallik olmamasına mı üzülelim, dünya sosyalistlerine mal olmuş bir marşı heder etmesine mi, yoksa gelen eleştiriler karşısında, “Ben direnişçi bir insanım, devrimciyim, bir devrimci olarak gayet güzel bir proje yaptım” demesine mi, bilemedim...
Sosyal medya kullanıcıları da bilemediği için çözümü Hilal Cebeci’yi Yunan ilan etmekte buldular işte...
Adını da Hilalious Cebelikos koydular...
Bizimkiler, “The best Greek singer” diye yorumlar yazıyor klibin altına.
Kusura bakmayın Yunanistanlı dostlar, bu kadarı vallahi bize bile fazla...
Hilal’e bir iki marş önerisi
Eminim Hilal Cebeci, Çav Bella şarkısıyla yakaladığı şöhretin keyfini sürüyordu.
Öyleyse bu yolda devam etsin, kendisine bir iki marş önerim daha var, kulüp tarzı seslendireceği...
Şili halkının seslendirdiği Venseremos mesela...
Ya da Avusturya İşçi Marşı, “Hayat denilen kavgaya girdik, çelik adımlarla yürüyoruz” diye Türkçeleştirilen...
Bir de bizden Gündoğdu Marşı var ki, Hilal Cebeci’nin La Casa de Papel kafasını aşar ama o...
Akıllı Ol İnsan Ol...
Ne zamandır önereceğim, atlıyorum...
Bu yaz okuduğum en ilginç kitap Cem Kınay’ın yazdığı Akıllı Ol İnsan Ol kitabıydı...
Bilmeyenler için söyleyeyim, Cem Kınay, Magic Life’ı kuran, Türk turizmine her şey dahil sistemini getiren kişidir...
Galatasaray’da da yıllarca yöneticilik yapmış isimdir...
Bu iki hasletini birleştirmiş ve hayata dair çok güzel şeyler söyleyen bir kitap hazırlamış...
Başarılı olmak, yenilmek, kaybetmek, kazanmak, hırslar, sevgiler, tutkular üzerine ders niyetine okunacak bir kitap...
Nilgün Bodur’un sağdan soldan tırtıklayarak yazdığı aforizmalarını konuşuyoruz ya haftalardır, bir de işin doğrusunun nasıl yapıldığını görmek için Cem Kınay’ın kitabını alıp okuyun...
Galatasaraylı değilseniz biraz canınızı sıkabilir ama hayattan ders almak için Galatasaraylı olmaya gerek yok...
(Akıllı Ol İnsan Ol, Cem Kınay, 144 Sayfa, Destek Yayınları)
Bu olayda herkes kaybetti
Arda kaybetti:
Milletin eşine böyle bir lafı etmek, ne demek? Hadi etmedi diyelim, kafa atmak, hastaneye silah götürmek ne demek? Neresinden baksan Arda elde kalıyor artık... Yazık, hepimizin gözü önünde hızla eridiği için çok yazık...
Özlem kaybetti:
Arda’nın “Evli olmasam seni kaçırmazdım” sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için...
Berkay kaybetti:
Bir şekilde sürekli popçu-topçu olaylarının içinde yer aldığı için. Evlenip iyi bir yuva kurmasına, çocuğu olmasına rağmen hâlâ olayların adamı olarak anıldığı için...
Yarın:
Alina Boz ve Alp Navruz anlatıyor...
◊ Ekranda son dönemin en beğenilen oyuncularından Alina ve Alp, ‘Çok yakışıyorlar’ iddialarına ne yanıt verdi?
◊ Alina, Paramparça dizisinden alacağı 160 bin lira için ne dedi?
◊ Alina’nın Mithat Can’la ilişkisi devam ediyor mu? Sezen Aksu’yla nasıl bir araya geldi?
◊ Alp’in hayatında biri var mı, ne zaman ayrıldı?
En başarılı Yunan şarkıcı Hilal Cebeci...
Sosyal medyada bir ‘gelenek’ var, olmayacak bir işe imza atan bizim şarkıcıları Yunan ilan ediyorlar...
Eyvah dünyaya rezil olduk, hiç değilse Türk değil Yunanistanlı ilan ederek bu işten kurtulalım hesabı dalga geçiliyor olayla...
Daha önce Atilla Taş ve Doğuş, en iyi Yunan şarkıcı ilan edilmişti...
Şimdi de Hilal Cebeci...
Neden?
Ciao Bella rezaletine imza attığı için.
Mussolini ve Alman işgalcilere karşı İtalyan anti-faşist hareketi tarafından söylenen, daha sonra tüm dünyada devrimci ve sosyalistlerin marşı olmuş bir İtalyan halk türküsüdür bu...
Grup Yorum 1980’li yıllarda şarkıyı Çav Bella olarak Türkçe seslendirmiş ve Türkiye’de de solcular meydanlarda yıllrca söylemiştir marşı.
İşte Hilal Cebeci o marşı alıp, poposunu 150 kere salladığı bir klip eşliğinde seslendirmiş...
La Casa de Papel’deki karakterleri de kullanarak.
Belli ki gece evde diziyi izlerken Profesör ve Berlin’in marşı söylediği bölüme denk gelince, ben niye bunu yapmıyorum demiş.
Dizi karakterlerini klibine tema yapmış, araya 150 kere poposunu salladığı görüntüler ekleyerek bir ucube yaratmış...
Klipte hiçbir orijinallik olmamasına mı üzülelim, dünya sosyalistlerine mal olmuş bir marşı heder etmesine mi, yoksa gelen eleştiriler karşısında, “Ben direnişçi bir insanım, devrimciyim, bir devrimci olarak gayet güzel bir proje yaptım” demesine mi, bilemedim...
Sosyal medya kullanıcıları da bilemediği için çözümü Hilal Cebeci’yi Yunan ilan etmekte buldular işte...
Adını da Hilalious Cebelikos koydular...
Bizimkiler, “The best Greek singer” diye yorumlar yazıyor klibin altına.
Kusura bakmayın Yunanistanlı dostlar, bu kadarı vallahi bize bile fazla...
Hilal’e bir iki marş önerisi
Eminim Hilal Cebeci, Çav Bella şarkısıyla yakaladığı şöhretin keyfini sürüyordu.
Öyleyse bu yolda devam etsin, kendisine bir iki marş önerim daha var, kulüp tarzı seslendireceği...
Şili halkının seslendirdiği Venseremos mesela...
Ya da Avusturya İşçi Marşı, “Hayat denilen kavgaya girdik, çelik adımlarla yürüyoruz” diye Türkçeleştirilen...
Bir de bizden Gündoğdu Marşı var ki, Hilal Cebeci’nin La Casa de Papel kafasını aşar ama o...
Akıllı Ol İnsan Ol...
Ne zamandır önereceğim, atlıyorum...
Bu yaz okuduğum en ilginç kitap Cem Kınay’ın yazdığı Akıllı Ol İnsan Ol kitabıydı...
Bilmeyenler için söyleyeyim, Cem Kınay, Magic Life’ı kuran, Türk turizmine her şey dahil sistemini getiren kişidir...
Galatasaray’da da yıllarca yöneticilik yapmış isimdir...
Bu iki hasletini birleştirmiş ve hayata dair çok güzel şeyler söyleyen bir kitap hazırlamış...
Başarılı olmak, yenilmek, kaybetmek, kazanmak, hırslar, sevgiler, tutkular üzerine ders niyetine okunacak bir kitap...
Nilgün Bodur’un sağdan soldan tırtıklayarak yazdığı aforizmalarını konuşuyoruz ya haftalardır, bir de işin doğrusunun nasıl yapıldığını görmek için Cem Kınay’ın kitabını alıp okuyun...
Galatasaraylı değilseniz biraz canınızı sıkabilir ama hayattan ders almak için Galatasaraylı olmaya gerek yok...
(Akıllı Ol İnsan Ol, Cem Kınay, 144 Sayfa, Destek Yayınları)
Bu olayda herkes kaybetti
Arda kaybetti:
Milletin eşine böyle bir lafı etmek, ne demek? Hadi etmedi diyelim, kafa atmak, hastaneye silah götürmek ne demek? Neresinden baksan Arda elde kalıyor artık... Yazık, hepimizin gözü önünde hızla eridiği için çok yazık...
Özlem kaybetti:
Arda’nın “Evli olmasam seni kaçırmazdım” sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için...
Berkay kaybetti:
Bir şekilde sürekli popçu-topçu olaylarının içinde yer aldığı için. Evlenip iyi bir yuva kurmasına, çocuğu olmasına rağmen hâlâ olayların adamı olarak anıldığı için...
Yarın:
Alina Boz ve Alp Navruz anlatıyor...
◊ Ekranda son dönemin en beğenilen oyuncularından Alina ve Alp, ‘Çok yakışıyorlar’ iddialarına ne yanıt verdi?
◊ Alina, Paramparça dizisinden alacağı 160 bin lira için ne dedi?
◊ Alina’nın Mithat Can’la ilişkisi devam ediyor mu? Sezen Aksu’yla nasıl bir araya geldi?
◊ Alp’in hayatında biri var mı, ne zaman ayrıldı?