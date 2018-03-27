Eliz: Hayır, aldatmadım!

“Peki sen aldattın mı? Erkeğin tek eşli olduğuna inanmıyorsun da, kadının tek eşli olduğuna inanıyor musun?” diye sormuştum Eliz’e.

“İki soruna da yanıt veriyorum” diye bir mesaj gönderdi dün.

Diyor ki Eliz Sakuçoğlu;

“Tek eşliliği savunan biriyim ama inanmıyorum.

Kadının da erkeğin de tek eşli olması zor, çünkü doğamıza aykırı bu.

Biz zoru başarmaya çalışıyoruz.

Dolayısıyla aldatıldığımızda da bunu bu kadar büyütmemeliyiz.

Ne tek gecelik ilişkiyi savundum ne de aldatılmayı normalize ettim.”

“Sen aldattın mı?” sorusuna da çok açık cevap vermiş Eliz:

“Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum diyorum.

Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey de yaşamam dedim.

Ancak ilgilendiğim ruhani bir boyut var ki, tüm paylaşımlarım, hayatı yaşayış tarzım ve söylemlerim de bu yönde...

Dolayısıyla o dünyadan biri karşıma çıkarsa ki bu çok düşük bir ihtimal, ancak o zaman tek gecelik bir ilişki yaşarım.

Şimdi söyler misin, bu söylediklerimde yanlış nerede?”

Günlerdir tartışılan sözlerine böyle açıklık getirdi Eliz Sakuçoğlu.

Pazartesi günü Magazin Konseyi’nde de söylemiştim; Eliz özgür yaşamayı seven, cesur, aklındakini küt küt söyleyen bir kadın.

Kimseye müdanası yok.

Bana gönderdiği mesajda da yine bu özelliğini göstermiş işte.

Ne kıvırıyor, ne ikiyüzlülük yapıyor, belki de bu kadar şeffaflığa alışık olmadığımız için yadırgıyoruz.

Reklam yapıyorsanız “ücretli ortaklık” ibaresi koyun

Emily Ratajkowski, son dönemin çok konuşulan modellerinden.

Şubat ayında evlendiği oyuncu eşine verdiği çıplak pozlarla gündeme gelmişti en son.

Onun Instagram sayfasında rastladım.

Pek çok markanın para karşılığı reklamını yapıyor sayfasında.

Bizdeki ünlüler gibi.

Ama arada önemli bir fark var...

Ünlü modelin sayfasında reklam karşılığı yaptığı paylaşımlar, “Şu markayla ücretli ortaklık” ibaresiyle yayınlanıyor.

Anlıyorsunuz ki bu bir reklam...

Bizde ise gizli saklı, çaktırmadan yapılıyor genelde bu sosyal medya reklamları.

Hem maliyeye para vermemek hem de “Paralı paylaşım yapıyor” dedirtmemek için.

Oysa takipçilerin kafasını karıştırmamak gerekiyor.

Bizim ünlüler de “ücretli ortaklık” paylaşımını koymalı, etik açıdan gerekli bu...

Tabii onlardan önce sosyal medya sayfasına reklam alan gazeteciler yapmalı...

Pique’den gazetecilere karşı böyle bir tavır gördün mü Arda?

Kusura bakmayın, belki saflık ama dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamış, Barcelona’da, Madrid’de yaşamış, Avrupa’nın en büyük kupalarını kaldırmış birinden daha farklı bir yaklaşım bekliyor insan.

Dedim ya belki de saflık bizde...

Arda Turan, eşine soru soran gazeteciye “Senin kafanı gözünü kırarım!” diye çıkıştı.

Oysa yıllarca bunun tillahını yaşamış oyuncularla bir arada olan birinden böyle bir şey beklemiyor insan.

Bir zamanlar takım arkadaşın olan Pique’nin, karısı Shakira’ya soru soran bir gazeteciye böyle laflar ettiğini duydun mu Arda?

Sakın “Oradaki gazeteciler böyle sorular sormuyor” deme.

Bizimkilerin de eşine sorduğu abuk bir soru yok ortada. “Hayalinizdeki düğün nasıldı?” demiş muhabir.

Aslıhan ağzına fermuar işareti yapınca da; “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sormuş.

Ne var bunda bu kadar celallenecek?

Galiba bizimkileri Barcelona’ya değil, uzaya göndersek bir şey değişmeyecek.

Düğün sezonu hızlı başladı

Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade’yle cuma akşamı evlendi.

Pazar akşamı Alişan’ın Buse Varol’la nişanı vardı.

Bensu Soral da Hakan Baş’la nişanlandı...

Hafta sonu Yaşar İpek, Seren Serengil’e sahnede tektaşla evlenme teklif etti.

Her sene düğün sezonu böyle hızlı mı başlıyordu?

Yoksa bu sene iyi düğün mü yapacak?