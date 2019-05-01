Dilber Ay’dan yediğim fırça

Dilber Ay’ı kaybettik, müzik ve televizyon dünyasının en nevi şahsına münhasır isimlerinden biriydi.
Her şeyi bam bam söylerdi, bu nedenle canlı yayında onu kontrol etmek, sinirlendiğinde küfrü basmasına engel olmak çok zordu...
Bugüne kadar pek çok canlı yayın yaptım Dilber Abla’yla, en sonuncu geçen yıldı...
Bunlar içinde internette en çok paylaşılanı, en çok izleneni ise beni canlı yayında fırçaladığı yayındı...
Hiç unutmuyorum her zamanki gibi eşi İbrahim de stüdyodaydı.
Reklam arasında “Kaçıncı evliliğin Abla, İbrahim’i de canlı yayına alalım bunları konuşuruz” dedim...
“Alalım” dedi... Aldık...
Reklam dönüşü benim ilk sorum “Kaçıncı evliliğin bu” olmuştu...
“Üç” dedikten sonra birden parladı
“Sen benim kafamı bozdun arkadaş. Benim kaç evlilik yaptığım seni ilgilendirmez. Özür dileyeceksin benden” dedi...
“Özür dilerim” dedim, sakinleşmedi... “Moralimi bozdun ben gidiyorum” diyerek stüdyoyu terk etmeye kalktı, zor tuttuk.
Canlı yayın bittikten sonra da birbirimize sarılarak ayrıldık.
Sonraki yıllarda defalarca programıma konuk oldu, her defasında da bu görüntüleri yayınladım.
Kiloluydu, sağlıklı beslendiği söylenemezdi, geçen yıl katıldığı programımızda evinin karşısındaki kelleciden sabaha karşı aldırdığı kelleleri nasıl yediğini anlatmıştı.
Çok tatlıydı, çok severdim ben Dilber Ay’ı...
Hapishane dekoruyla yaptığı TV programıyla bir ilke imza atmış, kader mahkumlarının Dilber annesi olmuştu.
Emin olun şu an ölümüne en çok hapishanede yatan kader mahkumları üzülüyordur...
Allah rahmet eylesin...
Muammer Karaca kurtuluyor
Tiyatro dünyasından haberler veren Gazete Müstehak, geçen yıl Muammer Karaca Tiyatrosu’yla ilgili yazdığım yazıyı etiketleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir soru sordu dün...
2017’de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın bana yaptığı bir açıklamaydı bu...
“Orası bizim kullanımımızda olan, ancak Büyükşehir’e ait bir bina.
Deprem dayanıklılık testlerinde zayıf çıktığı için binayı boşalttık.
Büyükşehir’in binayla ilgili projelendirme çalışmaları sürüyor” demişti Demircan bana...
Gazete Müstahak bu yazıyı koyarak şu an Muammer Karaca binasında neden camların söküldüğünü, etrafına dikenli tellerin neden çekildiğini sordu İmamoğlu’na...
İmamoğlu da, “Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu’nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim” dedi...
Bu süreci başından beri en çok yazan, taraflarıyla konuşan, takip edenlerden biriyim...
İmamoğlu’na duyarlılığı için teşekkür ederim.
1 Mayıs
Bu sabah işe nasıl gideceğim, evden nasıl çıkacağım, eve nasıl döneceğim belli değil...
Arabanla gidemezsin yollar kapalı, metroya binemezsin Taksim’e çıkış bile yok. Taksim-Beyoğlu civarında oturanlar olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da mahallemizde mahsur kalacağız. Dün sabahtan itibaren güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlanmıştı, bugün gün boyu bölgeye giriş-çıkış kapalı olacak. Neden, bugün çünkü 1 Mayıs...
Umarım kazasız belasız, kimsenin burnunun kanamadığı bir gün yaşarız.
Herkesin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım.
Sen çocuk olmadın mı?
Arabasına erik çekirdeği geldiği için 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven adam: Sende hiç vicdan yok mu... Sende adalet, sende insanlık yok mu...
Sen hiç çocuk olmadın mı... Sokaklarda koşup, haylazlık yapmadın mı hiç...
12 yaşını nasıl bu kadar çabuk unuttun be ey gafil...
Sonra lafa geldi mi çocukları koruyalım, çocuklar bizim geleceğimiz falan...
Statlarda çocuğa uzanan eller kırılsın tezahüratları...
Kendimizi kandırmayalım, arabasını çocuklardan çok sevenlerin ülkesidir burası.
Çocuğun erik çekirdeği kadar yoktur hatırı...
Beşiktaş yüzde 20
Konyaspor maçında bu sezon ilk kez Galatasaray’ın şampiyon olamayacağı duygusuna kapıldım. Çünkü oynadığı futbol şampiyonluk isteyen bir takımın oynadığı futbol değildi.
Yense lig lideri olacak ama Galatasaray saldırmadı, ısırmadı, koparıp alamadı maçı... Şimdi geriye dört maç kaldı... Başakşehir 3 maçı alıp Galatasaray’la berabere kalırsa şampiyon...
Galatasaray’ın şampiyonluk için 4’te 4 yapması lazım...
Beşiktaş ise hem 4’te 4 yapacak, hem de Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesini bekleyecek. Galatasaray’ın en büyük avantajı Başakşehir ve Beşiktaş’la evinde oynayacak olması... Başakşehir’in en büyük avantajı ise 10 puanın (GS beraberliğiyle) şampiyonluğa yetmesi...
Bu durumda şampiyonluk oranlarımı açıklıyorum:
◊ Başakşehir yüzde 41...
◊ Galatasaray yüzde 39
◊ Beşiktaş yüzde 20...
Dilber Ay’dan yediğim fırça
Dilber Ay’ı kaybettik, müzik ve televizyon dünyasının en nevi şahsına münhasır isimlerinden biriydi.
Her şeyi bam bam söylerdi, bu nedenle canlı yayında onu kontrol etmek, sinirlendiğinde küfrü basmasına engel olmak çok zordu...
Bugüne kadar pek çok canlı yayın yaptım Dilber Abla’yla, en sonuncu geçen yıldı...
Bunlar içinde internette en çok paylaşılanı, en çok izleneni ise beni canlı yayında fırçaladığı yayındı...
Hiç unutmuyorum her zamanki gibi eşi İbrahim de stüdyodaydı.
Reklam arasında “Kaçıncı evliliğin Abla, İbrahim’i de canlı yayına alalım bunları konuşuruz” dedim...
“Alalım” dedi... Aldık...
Reklam dönüşü benim ilk sorum “Kaçıncı evliliğin bu” olmuştu...
“Üç” dedikten sonra birden parladı
“Sen benim kafamı bozdun arkadaş. Benim kaç evlilik yaptığım seni ilgilendirmez. Özür dileyeceksin benden” dedi...
“Özür dilerim” dedim, sakinleşmedi... “Moralimi bozdun ben gidiyorum” diyerek stüdyoyu terk etmeye kalktı, zor tuttuk.
Canlı yayın bittikten sonra da birbirimize sarılarak ayrıldık.
Sonraki yıllarda defalarca programıma konuk oldu, her defasında da bu görüntüleri yayınladım.
Kiloluydu, sağlıklı beslendiği söylenemezdi, geçen yıl katıldığı programımızda evinin karşısındaki kelleciden sabaha karşı aldırdığı kelleleri nasıl yediğini anlatmıştı.
Çok tatlıydı, çok severdim ben Dilber Ay’ı...
Hapishane dekoruyla yaptığı TV programıyla bir ilke imza atmış, kader mahkumlarının Dilber annesi olmuştu.
Emin olun şu an ölümüne en çok hapishanede yatan kader mahkumları üzülüyordur...
Allah rahmet eylesin...
Muammer Karaca kurtuluyor
Tiyatro dünyasından haberler veren Gazete Müstehak, geçen yıl Muammer Karaca Tiyatrosu’yla ilgili yazdığım yazıyı etiketleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir soru sordu dün...
2017’de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın bana yaptığı bir açıklamaydı bu...
“Orası bizim kullanımımızda olan, ancak Büyükşehir’e ait bir bina.
Deprem dayanıklılık testlerinde zayıf çıktığı için binayı boşalttık.
Büyükşehir’in binayla ilgili projelendirme çalışmaları sürüyor” demişti Demircan bana...
Gazete Müstahak bu yazıyı koyarak şu an Muammer Karaca binasında neden camların söküldüğünü, etrafına dikenli tellerin neden çekildiğini sordu İmamoğlu’na...
İmamoğlu da, “Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu’nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim” dedi...
Bu süreci başından beri en çok yazan, taraflarıyla konuşan, takip edenlerden biriyim...
İmamoğlu’na duyarlılığı için teşekkür ederim.
1 Mayıs
Bu sabah işe nasıl gideceğim, evden nasıl çıkacağım, eve nasıl döneceğim belli değil...
Arabanla gidemezsin yollar kapalı, metroya binemezsin Taksim’e çıkış bile yok. Taksim-Beyoğlu civarında oturanlar olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da mahallemizde mahsur kalacağız. Dün sabahtan itibaren güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlanmıştı, bugün gün boyu bölgeye giriş-çıkış kapalı olacak. Neden, bugün çünkü 1 Mayıs...
Umarım kazasız belasız, kimsenin burnunun kanamadığı bir gün yaşarız.
Herkesin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım.
Sen çocuk olmadın mı?
Arabasına erik çekirdeği geldiği için 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven adam: Sende hiç vicdan yok mu... Sende adalet, sende insanlık yok mu...
Sen hiç çocuk olmadın mı... Sokaklarda koşup, haylazlık yapmadın mı hiç...
12 yaşını nasıl bu kadar çabuk unuttun be ey gafil...
Sonra lafa geldi mi çocukları koruyalım, çocuklar bizim geleceğimiz falan...
Statlarda çocuğa uzanan eller kırılsın tezahüratları...
Kendimizi kandırmayalım, arabasını çocuklardan çok sevenlerin ülkesidir burası.
Çocuğun erik çekirdeği kadar yoktur hatırı...
Beşiktaş yüzde 20
Konyaspor maçında bu sezon ilk kez Galatasaray’ın şampiyon olamayacağı duygusuna kapıldım. Çünkü oynadığı futbol şampiyonluk isteyen bir takımın oynadığı futbol değildi.
Yense lig lideri olacak ama Galatasaray saldırmadı, ısırmadı, koparıp alamadı maçı... Şimdi geriye dört maç kaldı... Başakşehir 3 maçı alıp Galatasaray’la berabere kalırsa şampiyon...
Galatasaray’ın şampiyonluk için 4’te 4 yapması lazım...
Beşiktaş ise hem 4’te 4 yapacak, hem de Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesini bekleyecek. Galatasaray’ın en büyük avantajı Başakşehir ve Beşiktaş’la evinde oynayacak olması... Başakşehir’in en büyük avantajı ise 10 puanın (GS beraberliğiyle) şampiyonluğa yetmesi...
Bu durumda şampiyonluk oranlarımı açıklıyorum:
◊ Başakşehir yüzde 41...
◊ Galatasaray yüzde 39
◊ Beşiktaş yüzde 20...