Dilan Çiçek Deniz de, Meryem Uzerli de Cannes’da kırmızı halıya çıktı.
Sponsorların ve modacıların davetlileri olarak gittiler.
Keşke filmleriyle kırmızı halıda olsalar diyeceğiz ama önümüzdeki senelerde inşallah...
Elbette hem Dilan hem Meryem kıyafetiyle çok konuşuldu.
Peki Dilan mı yoksa Meryem mi daha iyi görünüyordu?
Ben oyumu tartışmasız Dilan’ın Hakan Akkaya imzalı elbisesinden yana kullanırım.
Meryem’in transparan cesur kıyafeti fazlaydı...
Neden fazla biliyor musunuz?
Cannes’da böylesi çok var çünkü...
Moskova’da Tarkan
Tarkan önce Kazan’da, sonra Moskova’da iki konser verdi.
Elbette öncelikle Türk hayranları salonları doldurdu ama yabancı hayranlarının çok sayıda paylaşımını da gördük.
Formundan bir şey kaybetmemiş...
Yine enerjik, yine danslarıyla yerinde duramıyor, yine seyirciyi coşturuyor...
Evlilik ve babalıktan sonra formunu da korumayı başarmış.
İyi görünüyordu...
Geçen yıl pas geçtiği Açıkhava’da merakla bekliyoruz kendisini...
Hayvan ambulansları
Göreve geldikten 40 gün sonra faytonları kaldıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hem tebrik etmek, hem de bunu nasıl çözdüğünü öğrenmek için aradım...
“Faytoncularla konuşarak, karşılıklı anlayış içinde çözdük” dedi...
Gerçi Kuşadası’nda söz konusu fayton sayısı yaz aylarında maksimum 10’a çıkıyormuş, yani çözülmesi çok zor olmayan bir durum ama olsun...
Bir yerel yöneticinin ilk iş olarak hayvanlara el atması sevindirici.
7 gün 24 saat hizmet verecek hayvan ambulansı da hizmete girmiş Kuşadası’nda, başka sürprizler de olacakmış...
Bir kez daha darısı Adalar’ın başına diyerek kapatalım bu bahsi...
Demet’e rüzgar çarptı
Tartışmayı bilmeyenlerle, konuşmayı bilmeyenlerle iletişim kurmak zordur.
Zorlamaya da gerek yoktur.
Belli ki Demet’e (Akalın) Maldivler rüzgarı çarpmış.
Kendine gelse iyi olur...
Otur sıfır...
Dilan mı Meryem mi?
Dilan Çiçek Deniz de, Meryem Uzerli de Cannes’da kırmızı halıya çıktı.
Sponsorların ve modacıların davetlileri olarak gittiler.
Keşke filmleriyle kırmızı halıda olsalar diyeceğiz ama önümüzdeki senelerde inşallah...
Elbette hem Dilan hem Meryem kıyafetiyle çok konuşuldu.
Peki Dilan mı yoksa Meryem mi daha iyi görünüyordu?
Ben oyumu tartışmasız Dilan’ın Hakan Akkaya imzalı elbisesinden yana kullanırım.
Meryem’in transparan cesur kıyafeti fazlaydı...
Neden fazla biliyor musunuz?
Cannes’da böylesi çok var çünkü...
Moskova’da Tarkan
Tarkan önce Kazan’da, sonra Moskova’da iki konser verdi.
Elbette öncelikle Türk hayranları salonları doldurdu ama yabancı hayranlarının çok sayıda paylaşımını da gördük.
Formundan bir şey kaybetmemiş...
Yine enerjik, yine danslarıyla yerinde duramıyor, yine seyirciyi coşturuyor...
Evlilik ve babalıktan sonra formunu da korumayı başarmış.
İyi görünüyordu...
Geçen yıl pas geçtiği Açıkhava’da merakla bekliyoruz kendisini...
Hayvan ambulansları
Göreve geldikten 40 gün sonra faytonları kaldıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hem tebrik etmek, hem de bunu nasıl çözdüğünü öğrenmek için aradım...
“Faytoncularla konuşarak, karşılıklı anlayış içinde çözdük” dedi...
Gerçi Kuşadası’nda söz konusu fayton sayısı yaz aylarında maksimum 10’a çıkıyormuş, yani çözülmesi çok zor olmayan bir durum ama olsun...
Bir yerel yöneticinin ilk iş olarak hayvanlara el atması sevindirici.
7 gün 24 saat hizmet verecek hayvan ambulansı da hizmete girmiş Kuşadası’nda, başka sürprizler de olacakmış...
Bir kez daha darısı Adalar’ın başına diyerek kapatalım bu bahsi...
Demet’e rüzgar çarptı
Tartışmayı bilmeyenlerle, konuşmayı bilmeyenlerle iletişim kurmak zordur.
Zorlamaya da gerek yoktur.
Belli ki Demet’e (Akalın) Maldivler rüzgarı çarpmış.
Kendine gelse iyi olur...
Otur sıfır...