Diğer kanallar da yasaklayacak mı?



Sıla’dan Demet Akalın’a, Nazan Öncel’den Berkay’a kimler yok ki şarkıları yasaklanan sanatçılar arasında...

Hatta Demet bile şaka sandı haberi, “Bu gerçek mi” diye TRT’ye soruyordu dün sosyal medya hesabından...

Evet gerçek...

Yasağın nedeni ise sanatçıların kimlikleri falan değil, söyledikleri şarkıların sözleri...

Berkay, “Keder, bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu”, Demet Akalın, “Gel delirme, gel de içme”, Mehmet Erdem, “Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde” dediği için şarkıları yasaklandı...

Peki Barış Manço’nun “Arkadaşım Eşşek” şarkısı neden yasaklandı?

Bir insanın arkadaşı eşek olamazmış...

Oysa Türkiye’de yapılmış en güzel çocuk şarkısıdır bu, doğa ve hayvan sevgisini çok güzel anlatır Barış Manço...

Tıpkı okumayı sevdiren “Oku bakayım; a-yı” şarkısı gibi...

Ama TRT’de yasaklanan şarkıların çoğunun gerekçesi, sözlerinde alkol, sigara ve cinsellik olmasından dolayı.

TRT’de yaptığı açıklamada sanatçılara karşı tavırları olmadığını, diğer şarkılarının çalındığını söyledi.

Ancak TRT açıklamasının şu bölümü ilginç:

“Sigara ve alkol tüketimini özendirecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ve terör propagandası barındıran tüm içeriklerin denetlenip ve yayınlanmaması sadece TRT’nin değil tüm yayıncı kuruluşların uymakla yükümlü olduğu yasal bir zorunluluktur” deniyor...

Yani sadece biz değil, diğer bütün kanallar bu şarkıları yayınlamamalı diyor.

Terör propagandası ayrı, böyle içerikli şarkıları yayınlayacak bir kanal olamaz, yok da zaten...

Ancak ekranda görsel olarak yasaklı olan cinsellik, alkol-sigara bundan sonra şarkı sözlerinde de açıkça yasaklı olacak anlamına geliyor bu..

Zaten müzik piyasasında uzun süredir şarkı sözlerinde “son bir sigara içelim” gibi cümleleri kurmaktan kaçıyordu söz yazarları...

TRT’nin bu kararından sonra Duman grubunun adı bile değişecek noktaya gelebilir durum...

Yılın emlak satışı!

Yılın en ilginç emlak satışı Güneş gazetesiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Hanım arasında gerçekleşti...

Güneş gazetesi Ataşehir’deki Adalar manzaralı dairenin 1 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etmişti...

Zeynep Kılıçdaroğlu ise 1+1 dairenin deniz falan görmediğini, değerinin 100 bin dolar olduğunu ve bu fiyata satmaya hazır olduğunu söylemişti...

Güneş, “100 bin dolar hazır, tut sözünü, o eve talibiz” deyince Zeynep Kılıçdaroğlu da ‘tamam’ yanıtını verdi...

Önceki gün dairenin satışı 100 bin dolara gerçekleşti... Bu satıştan kârlı çıkan kim oldu?

Dün baktım Güneş gazetesinde yılın emlak satışının haberi yoktu...

1 milyon dolarlık daireyi 100 bin dolara ben alsam, davul zurna duyuyordum oysa...

Çocuklara yasak ilaçların listesi...

Umur Talu Paris’e yerleşti, Habertürk’te haftanın birkaç günü Paris’ten yazdığı yazılarının hastasıyım...

Dün Fransa’da tartışmalı olan ilaçlarla ilgili çok ilginç bir yazı kaleme aldı...

Kanserden diyabete, mide-bağırsaktan nörolojiye kadar çeşitli dallarda kullanımı tartışmalı olan ilaç listelerini yayınladı...

Dünkü yazısını bulup okuyun, pek çoğu bizde de satışta olan ilaçlar.

Her tür çıkar grubundan, şirketler ve devletten bağımsız bir uzman grubunun yaptığı listeymiş bu...

Listede 90 ilaç var...

“Ben sadece aktarıyorum, ilaçların Türkiye muadillerine bakmadan” diyerek 90’ını olmasa da çoğu ilaç isimlerini listelemiş Umur Talu...

Hemen yazısının “Çocukları ilaçlamayın” bölümüne baktım...

Biz çocuklara çok ilaç kullanan bir aile değiliz, seçtiğimiz doktorumuz da öyle...

Çocuklarla ilgili liste yoktu ne yazık ki Umur Talu’nun yazısında...

Genel olarak öksürük şurupları, kodeinli şuruplar, asetilsistein’li tüm bronşit ilaçları diyor...

İlaç sektöründe tartışma çıkaracak ve Sağlık Bakanlığı’nın üzerine tartışması gerekecek kadar önemli bir yazıydı...

Ataşe!

Eski Büyükelçi ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Vural’ın uyarısıyla dün Ahmet Kural’ın kafasındaki maslahatgüzar-ataşe karışıklığını düzeltmeye çalışırken ben de bir hata yapmışım...

Ataşe yerine ateşe yazmışım yazıda...

Okurlar uyarınca ben de fark ettim, doğrusu ataşe olacak elbet.