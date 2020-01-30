Depremde kaç baz istasyonu ayakta kalır?

26 Eylül’de yaşanan İstanbul depreminden sonra cep telefon hatları kilitlenmişti...
Kimsenin kimseye ulaşamadığı bir kaos ortamı yaşadık.
İstanbul’da 7’nin üzerindeki, altyapının çöktüğü bir depremde saatlerce kimseye ulaşamayacağız.
Binaların üzerinde bulunan baz istasyonlarının kaçı ayakta kalacak, kaçı binalarla birlikte çökecek...
GSM operatörlerinin altyapısının zarar görmesi ise tam bir felakete yol açacak...
26 Eylül’den
sonra üç GSM operatörünün bir araya geleceği ve
böyle olağanüstü durumlarda ortak çalışacak bir sistem yaratacağı söylenmişti...
Elazığ depreminden sonra GSM firmasında yönetici olarak çalışan bir arkadaşıma sordum, “Hani bir araya gelecekti 3 GSM operatörü ne oldu” dedim...
“Yetkili kurumlardan bize bu konuyla ilgili herhangi bir yazı gelmedi” dedi...
İnsan bunları gördükçe İstanbul depreminin tahminimizden çok daha yıkıcı olacağına inanıyor...
Arda daha ne desin
Futbolda 4 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi yarın 31 Ocak’ta sona erecek.
Ben başından beri Arda’nın bu ara transfer döneminde Galatasaray’a dönmesinden yanayım...
Her ne kadar Başkan Cengiz ve yönetim o defter kapandı dese de, taraftar Arda’yı bu takımda görmek istiyor.
Arda da çok güzel bir açıklama yaptı...
“Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var: Galatasaray’a hiç yanlış yapmadım” dedi. Bundan önemli bir şey olabilir mi...
Umarım yarına kadar bu transfer gerçek olur...
Galatasaray Arda’ya, arda Galatasaray’a kavuşur.
Anlaşma nedir?
Anlaşma iki taraf arasında yapılan bir görüş birliğidir...
Bir anlaşma olması için iki tarafın görüşünün alınması, ardından da onayının olması gerekir...
Bunların hiçbirini yapmayan Trump, olayın tek tarafı İsrail’le bir araya gelmiş ortaya çıkardığı haritaya Yüzyılın Anlaşması diyor.
Kelimenin tanımı bile bu işin Yüzyılın Saçmalığı olduğunu göstermeye yetiyor.
Trump tüm dünyayı aptal, kendini akıllı sanıyor.
Yarasa da yeme be kardeşim
Ben ki her türlü mutfak kültürüne açık, her türlü sokak lezzetini denemekten kaçmayan biriyim...
Lama etinden timsah etine farklı lezzetleri tattım...
Ama bu yarasa çorbası bana bile fazla geldi...
Bırakın fazla gelmesini görüntüleri izlerken midem kalktı.
Yarasa çorbası içen sosyal medya fenomeni Çinli kadın, herkesten özür diledi...
“2016’da Palau kentinde çektim bu videoyu. Bunu yapmamalıydım ama o bölgede herkes yarasa yiyor. Bunu göstermek istedim” dedi...
Herkesin yarasa yediği bir kent...
Kusura bakmayın da virüs de bulaşır,
ebola da...
Depremde kaç baz istasyonu ayakta kalır?
26 Eylül’de yaşanan İstanbul depreminden sonra cep telefon hatları kilitlenmişti...
Kimsenin kimseye ulaşamadığı bir kaos ortamı yaşadık.
İstanbul’da 7’nin üzerindeki, altyapının çöktüğü bir depremde saatlerce kimseye ulaşamayacağız.
Binaların üzerinde bulunan baz istasyonlarının kaçı ayakta kalacak, kaçı binalarla birlikte çökecek...
GSM operatörlerinin altyapısının zarar görmesi ise tam bir felakete yol açacak...
26 Eylül’den
sonra üç GSM operatörünün bir araya geleceği ve
böyle olağanüstü durumlarda ortak çalışacak bir sistem yaratacağı söylenmişti...
Elazığ depreminden sonra GSM firmasında yönetici olarak çalışan bir arkadaşıma sordum, “Hani bir araya gelecekti 3 GSM operatörü ne oldu” dedim...
“Yetkili kurumlardan bize bu konuyla ilgili herhangi bir yazı gelmedi” dedi...
İnsan bunları gördükçe İstanbul depreminin tahminimizden çok daha yıkıcı olacağına inanıyor...
Arda daha ne desin
Futbolda 4 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi yarın 31 Ocak’ta sona erecek.
Ben başından beri Arda’nın bu ara transfer döneminde Galatasaray’a dönmesinden yanayım...
Her ne kadar Başkan Cengiz ve yönetim o defter kapandı dese de, taraftar Arda’yı bu takımda görmek istiyor.
Arda da çok güzel bir açıklama yaptı...
“Evet yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var: Galatasaray’a hiç yanlış yapmadım” dedi. Bundan önemli bir şey olabilir mi...
Umarım yarına kadar bu transfer gerçek olur...
Galatasaray Arda’ya, arda Galatasaray’a kavuşur.
Anlaşma nedir?
Anlaşma iki taraf arasında yapılan bir görüş birliğidir...
Bir anlaşma olması için iki tarafın görüşünün alınması, ardından da onayının olması gerekir...
Bunların hiçbirini yapmayan Trump, olayın tek tarafı İsrail’le bir araya gelmiş ortaya çıkardığı haritaya Yüzyılın Anlaşması diyor.
Kelimenin tanımı bile bu işin Yüzyılın Saçmalığı olduğunu göstermeye yetiyor.
Trump tüm dünyayı aptal, kendini akıllı sanıyor.
Yarasa da yeme be kardeşim
Ben ki her türlü mutfak kültürüne açık, her türlü sokak lezzetini denemekten kaçmayan biriyim...
Lama etinden timsah etine farklı lezzetleri tattım...
Ama bu yarasa çorbası bana bile fazla geldi...
Bırakın fazla gelmesini görüntüleri izlerken midem kalktı.
Yarasa çorbası içen sosyal medya fenomeni Çinli kadın, herkesten özür diledi...
“2016’da Palau kentinde çektim bu videoyu. Bunu yapmamalıydım ama o bölgede herkes yarasa yiyor. Bunu göstermek istedim” dedi...
Herkesin yarasa yediği bir kent...
Kusura bakmayın da virüs de bulaşır,
ebola da...