Demet’e Giovanni ayarı...

Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-2 yenilerek Avrupa Şampiyonluğu’nu kılpayı kaçırdı.
Yine de 16 yıl sonra gelen 2’ncilik, voleybolcularımızın verdiği mücadele hepimizi gururlandırdı...
Maçın hemen bitiminde Demet Akalın, “Koçumuz niye Türk değil? Türk olsa kaybetmezdik” diye gereksiz bir twit attı.
Çünkü hiçbir branşta kaçan ya da kazanılan şampiyonluğun Milli Takım hocalarının milliyetiyle ilgisi yoktur.
Bu birincisi...
İkincisi Milli Kadın Voleybol Takımı’nın hocası İtalyan Giovanni Guidetti’nin karakteri ve kimliği...
Bu twit’i üzerine sosyal medyada hak ettiği bir Giovanni ayarı verildi zaten Demet’e...
Vakıfbank’a defalarca Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazandırdığı...
10 yıldır Türkiye’de yaşadığı...
Türk milli voleybolcu Bahar Toksoy’la evli olduğu...
Türkiye âşığı olup, Türkçe konuştuğu...
Kız çocuklarına voleybol öğretmek için Bitlis’ten Elazığ’a Türkiye’nin her yerini adım adım gezdiğini...
“En büyük hayalimdi” dediği Yarının Sultanları projesini hayata geçirdiğini...
“Türkiye’nin her yerine gitmek çok önemli... Türkiye sadece İstanbul değildir” dediğini...
Yani Giovanni Guidetti, Türk voleyboluna çok şey katmış, Türk kızlarına voleybol oynayarak güçlenebileceklerini, kendi kanatlarıyla uçabileceklerini öğretmiş çok kıymetli
bir hocadır...
Hatta Türkçeyi bile Demet’ten daha iyi kullandığı aşikardır.
Plajda dedektör
Marmaris’te halk plajında dedektörle kumda arama yapan bir Rus turisti vatandaşlar “Toz kaldırıyor” diye zabıtaya şikayet etmiş.
Rus turist de elindeki çöpleri göstererek plajı temizlediğini söylemiş...
Hadi len oradan!
Türkiye’ye tatile plaj temizlemek için mi geldin?
Kim inanır buna...
Çok iyi biliyoruz ki dedektörle plajda kaybedilmiş takıları ve ziynet eşyalarını arıyorsun...
Peki buna şaşırmak lazım mı? Hayır...
Yıllar önce Hawaii’nin ünlü Waikiki plajında akşamları el ayak çekildikten sonra elinde dedektörle gezenleri görünce çok şaşırmıştım.
“Ne yapıyor bu adamlar?” diye sorunca...
“Dalgaların getirdiği ve insanların gündüz plajda kaybettiği kıymetli takıları arıyorlar, bununla hayatını geçindirenler var” demişlerdi..
İşte bu Rus arkadaşın Marmaris’te yaptığı da bundan başka bir şey değil.
Bu arada yaptığı da yasa dışı bir iş değil.
Bir yüzük, bir küpe bulduysa tatil parasını çıkarmıştır...
9 gün bayram tatili yok...
Dün sabah itibarıyla okullar açıldı ve 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.
İlk ara tatil 18-22 Kasım’da...
Bizde ufaklığın anaokuluyla ablasının tatil günleri örtüşmediği için yıllık tatil planı yapmamız çok zor...
Biri tatildeyken diğeri okulda oluyor...
Çocukların tatil tarihlerine bakarken şunu fark ettim;
Çok şükür 2020’de bayram tatilini uzatalım, hafta sonu tatiliyle birleştirelim tartışması yaşamayacağız...
Çünkü ilk Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs’ta ve son iki günü pazartesi salıya geliyor...
Kurban Bayramı ise okullar kapandıktan sonra, ilk iki günü perşembe cumaya geliyor...
Dolayısıyla 2020’de 9 günlük bayram tatilleri hayal...
Tünel’de bıçaklanmak
İstanbul’un göbeğinde, Taksim Tünel’de gencecik bir can daha gitti...
Cezaevinden izinli çıkan biri, cebinde bıçakla geziyor Taksim’de...
Her dakika sivil ve resmi polislerin kimlik kontrolü yaptığı Taksim’de, izinli bir mahkum cebinde bıçakla dolaşabiliyor.
Para ve bira istediği gençlerden “hayır” yanıtını alınca da çıkarıp sallıyor bıçağı... 23 yaşında, İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu, ödüllü yüzücü bir genç, hiç uğruna hayatını kaybetti...
Boşu boşuna canından oldu.
O saatte orada ben de olabilirdim, siz de... Elinde bıçağıyla dolaşan cani sizin de karşınıza çıkabilirdi, benim de...
Hayat bu kadar ucuz olmamalı...
Diğer yandan bu tür olaylar dünyanın bütün metropollerinde yaşanabilir, tamam... İstanbul’da da yaşanması olası... Sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi... Ama arada ne fark var biliyor musunuz?
O metropollerde masum bir insanın hayatını alan, geceleri özgürce gezme hakkına saldıran bu caniler en ağır şekilde cezalandırılır.
İyi hâl indirimleri almaz... Bir daha gökyüzünü görmez...
Toplumun da vicdanı rahat eder. Şimdi hem pırıl pırıl bir gencimizi kaybettik hem de biliyoruz ki mahkemede yüreğimize su serpilmeyecek.
Demet’e Giovanni ayarı...
Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-2 yenilerek Avrupa Şampiyonluğu’nu kılpayı kaçırdı.
Yine de 16 yıl sonra gelen 2’ncilik, voleybolcularımızın verdiği mücadele hepimizi gururlandırdı...
Maçın hemen bitiminde Demet Akalın, “Koçumuz niye Türk değil? Türk olsa kaybetmezdik” diye gereksiz bir twit attı.
Çünkü hiçbir branşta kaçan ya da kazanılan şampiyonluğun Milli Takım hocalarının milliyetiyle ilgisi yoktur.
Bu birincisi...
İkincisi Milli Kadın Voleybol Takımı’nın hocası İtalyan Giovanni Guidetti’nin karakteri ve kimliği...
Bu twit’i üzerine sosyal medyada hak ettiği bir Giovanni ayarı verildi zaten Demet’e...
Vakıfbank’a defalarca Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazandırdığı...
10 yıldır Türkiye’de yaşadığı...
Türk milli voleybolcu Bahar Toksoy’la evli olduğu...
Türkiye âşığı olup, Türkçe konuştuğu...
Kız çocuklarına voleybol öğretmek için Bitlis’ten Elazığ’a Türkiye’nin her yerini adım adım gezdiğini...
“En büyük hayalimdi” dediği Yarının Sultanları projesini hayata geçirdiğini...
“Türkiye’nin her yerine gitmek çok önemli... Türkiye sadece İstanbul değildir” dediğini...
Yani Giovanni Guidetti, Türk voleyboluna çok şey katmış, Türk kızlarına voleybol oynayarak güçlenebileceklerini, kendi kanatlarıyla uçabileceklerini öğretmiş çok kıymetli
bir hocadır...
Hatta Türkçeyi bile Demet’ten daha iyi kullandığı aşikardır.
Plajda dedektör
Marmaris’te halk plajında dedektörle kumda arama yapan bir Rus turisti vatandaşlar “Toz kaldırıyor” diye zabıtaya şikayet etmiş.
Rus turist de elindeki çöpleri göstererek plajı temizlediğini söylemiş...
Hadi len oradan!
Türkiye’ye tatile plaj temizlemek için mi geldin?
Kim inanır buna...
Çok iyi biliyoruz ki dedektörle plajda kaybedilmiş takıları ve ziynet eşyalarını arıyorsun...
Peki buna şaşırmak lazım mı? Hayır...
Yıllar önce Hawaii’nin ünlü Waikiki plajında akşamları el ayak çekildikten sonra elinde dedektörle gezenleri görünce çok şaşırmıştım.
“Ne yapıyor bu adamlar?” diye sorunca...
“Dalgaların getirdiği ve insanların gündüz plajda kaybettiği kıymetli takıları arıyorlar, bununla hayatını geçindirenler var” demişlerdi..
İşte bu Rus arkadaşın Marmaris’te yaptığı da bundan başka bir şey değil.
Bu arada yaptığı da yasa dışı bir iş değil.
Bir yüzük, bir küpe bulduysa tatil parasını çıkarmıştır...
9 gün bayram tatili yok...
Dün sabah itibarıyla okullar açıldı ve 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.
İlk ara tatil 18-22 Kasım’da...
Bizde ufaklığın anaokuluyla ablasının tatil günleri örtüşmediği için yıllık tatil planı yapmamız çok zor...
Biri tatildeyken diğeri okulda oluyor...
Çocukların tatil tarihlerine bakarken şunu fark ettim;
Çok şükür 2020’de bayram tatilini uzatalım, hafta sonu tatiliyle birleştirelim tartışması yaşamayacağız...
Çünkü ilk Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs’ta ve son iki günü pazartesi salıya geliyor...
Kurban Bayramı ise okullar kapandıktan sonra, ilk iki günü perşembe cumaya geliyor...
Dolayısıyla 2020’de 9 günlük bayram tatilleri hayal...
Tünel’de bıçaklanmak
İstanbul’un göbeğinde, Taksim Tünel’de gencecik bir can daha gitti...
Cezaevinden izinli çıkan biri, cebinde bıçakla geziyor Taksim’de...
Her dakika sivil ve resmi polislerin kimlik kontrolü yaptığı Taksim’de, izinli bir mahkum cebinde bıçakla dolaşabiliyor.
Para ve bira istediği gençlerden “hayır” yanıtını alınca da çıkarıp sallıyor bıçağı... 23 yaşında, İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu, ödüllü yüzücü bir genç, hiç uğruna hayatını kaybetti...
Boşu boşuna canından oldu.
O saatte orada ben de olabilirdim, siz de... Elinde bıçağıyla dolaşan cani sizin de karşınıza çıkabilirdi, benim de...
Hayat bu kadar ucuz olmamalı...
Diğer yandan bu tür olaylar dünyanın bütün metropollerinde yaşanabilir, tamam... İstanbul’da da yaşanması olası... Sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi... Ama arada ne fark var biliyor musunuz?
O metropollerde masum bir insanın hayatını alan, geceleri özgürce gezme hakkına saldıran bu caniler en ağır şekilde cezalandırılır.
İyi hâl indirimleri almaz... Bir daha gökyüzünü görmez...
Toplumun da vicdanı rahat eder. Şimdi hem pırıl pırıl bir gencimizi kaybettik hem de biliyoruz ki mahkemede yüreğimize su serpilmeyecek.