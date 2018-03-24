

“Huzur hakkı adı altında yönetim kurulu üyelerinin her toplantıda aldığı para ne olacak Coşkun Bey” diye sormuştum.

MESAM’dan bir açıklama geldi.

“Yazınızda belirtmiş olduğunuz bedel gerçeği yansıtmamaktadır” deniyor.

Peki gerçek ne? O yok...

Allah’tan aynı akşam Habertürk’te Kübra Par’ın programı vardı...

Canlı yayında, “Bizim hakkımızda iftiralar atılıyor. Mesela Cengiz Semercioğlu 1000 lira aldığımızı söylüyor. Doğru değil” dedi Coşkun Sabah.

“Kaç lira alıyorsunuz” diye sordu Kübra Par.

Bana MESAM açıklamasında göndermedikleri rakamı canlı yayında açıkladı Coşkun Bey, 700 liraymış.

1000 değil 700 liraymış huzur hakkı.

“700 çarpı 4, ayda 2 bin 800 lira yapar, çarpın 12’yle kaç liraymış bakın.

Cengiz Bey yıllık 40-50 bin lira aldığımızı yazdı” diyor Coşkun Sabah.

Çarptım Coşkun abi, 40 değil, 33.600 liraymış.

Merkez dışından gelen üyelere verilen yolluk ve gündeliği de koyun bakalım kaç oluyor?

Ben 40-50 demişim, siz 35-40 bin diyorsunuz, aramızda 3’ün 5’in lafı mı olur Coşkun abi.

Bizim tartıştığımız neydi?

Benim itiraz ettiğim nokta, sizin “MESAM amme hizmetidir. MESAM Başkanı ve yönetimi maaş almaz” lafınızdı.

Oysa kendi ağzınızla söylediniz işte maaş aldığınızı...

Ha 35, ha 40 bin.

Demek ki MESAM amme hizmeti değilmiş, değil mi?

Demek ki Fi’nin TV reytingi yokmuş

Fi’nin Puhu’da yayınlandığı dönemi hatırlayın, ortalık yıkılmıştı.

Yok Serenay böyle dans etti, yok Can Manay karakteri şöyle harika, yok Fi dizisi böyle mükemmel...

Yok Cem Yılmaz konuk oldu...

Vay anam vay...

Puhu internet platformundan hemen sonra Show TV’de yayınlanmaya başladı dizi.

İlk kez perşembe günü çıktı reyting kantarına, gerçek er meydanına Fi...

Sonuç?

Tüm izleyicide 30, AB grubunda 19, ABC1 grubunda 17’nci olabildi dizi...

Her üç kategoride de 2.5 reytingi görmekte zorlandı Fi.

Ne Serenay’ın güzelliği, ne Ozan’ın oyunculuğu kâr etti.

Demek ki neymiş?

İnternet seyircisinin, sosyal medya rüzgarının, yaratılan olağanüstü havanın geleneksel televizyon ve reyting sisteminde karşılığı yokmuş.

Bu tabii çok kötü oldu.

İnternet dizilerinin açık kanal satışları daha ilk işte büyük darbe yedi.

Bundan sonra internet platformlarında yayınlanan dizileri büyük kanallar alırken iki kere düşünecek.

Alırlarsa da bu sonuçtan sonra yarı fiyatını verecek.

Kenan yapılması gerekeni yaptı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran’ın düğünü için Çırağan Sarayı ve düğünde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu aldıkları paraları iade etmişler.

Ya ne yapacaklardı?

Hiçbir şey olmamış gibi, “Beni ilgilendirmez kardeşim” mi diyecekti Kenan Doğulu?

“Ben o geceye başka konser alırdım” diyerek, çıkmadığı sahnenin parasını cebe mi atacaktı?

Böyle acı bir olayın üzerine o parayı nasıl yiyecekti?

Doğru olanı yaptı, parayı kuruşuna kadar iade etti Kenan Doğulu.

Bunun için alkışlamanın, bravo demenin anlamı yok.

İnsanlığın gereğini yerine getirmek ne zamandır takdir unsuru oldu?

Çırağan Sarayı kurumsal bir şirket olduğu için belki paranın tamamını iade etmeyebilirdi ama onlar da buna tamah etmediler.

Kenan da Çırağan yönetimi de yapılması gerekeni yaptı.

Yarın: Sabancı anlatıyor

◊ Hacı Sabancı hayatını ilk kez gözler önüne serdi.

◊ Playboy olarak anılmaktan rahatsız mı?

◊ İş hayatı mı, eğlence hayatı mı?

◊ İran’da düşen jetteki arkadaşlarının ardından neler söyledi?

◊ Aylık kıyafet masrafı ne kadar?

◊ Son 6 ayda kaç ülke gezdi?

◊ Mide ameliyatı sonrası eski kıyafetlerini ne yaptı?

Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...