Deepfake: Gerçekle sahte iyice karışıyor

Geçen gün bir film izledim, Jim Carrey’nin 1994 yapımı meşhur Maske filmini...
Ama filmde Jim Carrey yerine Kemal Sunal oynuyordu.
Eskiden bir görüntü üzerine kafa konularak yapılan montajlar vardı ya günümüz teknolojisi ve yapay zekalar sayesinde kusursuz hale gelmiş durumda bu montaj işi...
Deepfake deniyor buna...
Artık izlediğimiz görüntünün hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu ayırt edebilmek neredeyse imkansız hale geldi...
Kemal Sunal’ın yüzünün kusursuz olarak Jim Carrey’e transfer edildiği sahneleri izlerken dehşete düştüm.
Deepfake görüntüleri her yerde kullanılmaya başlandı. Trump’a söylemediği bir sözü söyletebilir...
Putin’e yapmadığı bir hareketi yaptırabilirsiniz.
Füzeleri havalandıracak, savaşlar çıkarabilecek kadar tehlikeli bir durum.
Deepfake’te ne sahneler gerçek, ne de bu videolarda yer alan yüzler...
Birinin söylemediği bir sözü ağzına yerleştirmek, yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermek günümüz teknolojisiyle çok daha kolay ve kusursuz.
Ve her geçen gün daha da gerçekle ayırt edilemez hale dönüşüyor.
Yakın zamanda neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmemiz çok daha zor olacak.
Peki ya kötü amaçla üretilen Deepfake videoları, bu işin eksisi, artısından çok daha fazla olacak.
İrem Derici’nin dili
◊ İrem’in dilinin kemiği yok...
◊ İrem argoyu seviyor...
◊ İrem’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor...
◊ İrem’in ağzı biraz bozuktur...
Kendisi de söylüyor bunları ve 8 yıldır değişemediğini, bu saatten sonra değişmesinin de zor olduğunu ekliyor...
Hal böyle olunca İrem’in başının ağrımasından daha doğal ne olabilir...
Tuba’dan önce yıldızı parlayan üç oyuncu
2017’nin sonunda Emre Şahin’le oturup sohbet etmiş ve “Shot in the Dark” dizisini yazmıştım.
O sohbetimizde Emre, bir Osmanlı dizisi için anlaştıklarını ve çekimlere başlayacaklarını anlatmıştı.
İşte o anlattığı dizi geçen hafta yayınlanmaya başladı.
5 bölümünü izledim dizinin, hafta sonu da finalini izlerim.
Bir defa bu dizi Tuba Büyüküstün’ün dizisi değil.
Tuba’ya gelene kadar bu dizide parlayan üç yıldız var...
1- Cenevizli paralı asker Giovanni Giustiniani’yi oynayan Birkan Sokullu...
Döktürmüş adeta Birkan bu rolde... Tartışmasız dizinin en iyisi...
2- Mehmet’i oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu...
Tartışmasız bugüne kadar izlediğimiz en iyi Fatih Sultan Mehmet...
3- Çandarlı Halil Paşa’yı oynayan Selim Bayraktar...
Muhteşem’de Sümbül Ağa’dan sonra Çandarlı rolünde de çok iyi.
Yarı belgesel olduğu için yapımın bir de gizli kahramanı var; Celal Şengör...
Anlatıcı olarak bu kadar büyük büyük oynuyorsa oyuncu olarak neler yapardı kim bilir...
Çocuk festivali
Anne babalar için iyi çocuklar için kötü haber: Hafta sonu sömestr bitiyor...
Son hafta sonu için etkinlik düşünüyorsanız Çocuk Sanat Festivali aklınızda olsun.
Geçen yıl ilki düzenlenmişti, bu sene Zorlu PSM’nin bütün etkinlik alanlarını almışlar.
Dans, müzik, tiyatro, resim, heykel pek çok etkinlik var.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği festivalde Tan Sağtürk, Devrim Erbil, Ragıp Savaş gibi isimlerin atölyeleri yer alıyor.
Ünlüler de söyleşilere geliyor ki, pazar günü bizim kızın bayıldığı Gupse Özay’a gideceğiz biz...
Sergen’in bendeki duygusu
Sergen Yalçın bugün 17.00’de ilk kez Beşiktaş’ın başında sahaya çıkacak...
Sergen’in Beşiktaş’a gelişi bende şu duyguyu uyandırdı...
◊ Çebi yönetimi sanki günü kurtarmak istediği için bu adımı attı...
◊ İddianın kalmadığı sezonda bari seyircinin gazını alalım dedi...
◊ Sergen değil de başka bir hoca olursa gereksiz bir tartışmanın içine gireriz diye düşündüler...
◊ Tribünler yönetimi, Sergen de tribünleri yönetiyormuş gibi bir hava doğdu...
Sergen’in gelişi bana bunları düşündürdü...
Umarım başarılı olur çünkü ben Sergen’i en yetenekli Türk oyuncusu olarak görürüm...
Umarım en başarılı Türk hoca da olur...
Deepfake: Gerçekle sahte iyice karışıyor
Geçen gün bir film izledim, Jim Carrey’nin 1994 yapımı meşhur Maske filmini...
Ama filmde Jim Carrey yerine Kemal Sunal oynuyordu.
Eskiden bir görüntü üzerine kafa konularak yapılan montajlar vardı ya günümüz teknolojisi ve yapay zekalar sayesinde kusursuz hale gelmiş durumda bu montaj işi...
Deepfake deniyor buna...
Artık izlediğimiz görüntünün hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu ayırt edebilmek neredeyse imkansız hale geldi...
Kemal Sunal’ın yüzünün kusursuz olarak Jim Carrey’e transfer edildiği sahneleri izlerken dehşete düştüm.
Deepfake görüntüleri her yerde kullanılmaya başlandı. Trump’a söylemediği bir sözü söyletebilir...
Putin’e yapmadığı bir hareketi yaptırabilirsiniz.
Füzeleri havalandıracak, savaşlar çıkarabilecek kadar tehlikeli bir durum.
Deepfake’te ne sahneler gerçek, ne de bu videolarda yer alan yüzler...
Birinin söylemediği bir sözü ağzına yerleştirmek, yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermek günümüz teknolojisiyle çok daha kolay ve kusursuz.
Ve her geçen gün daha da gerçekle ayırt edilemez hale dönüşüyor.
Yakın zamanda neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt etmemiz çok daha zor olacak.
Peki ya kötü amaçla üretilen Deepfake videoları, bu işin eksisi, artısından çok daha fazla olacak.
İrem Derici’nin dili
◊ İrem’in dilinin kemiği yok...
◊ İrem argoyu seviyor...
◊ İrem’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor...
◊ İrem’in ağzı biraz bozuktur...
Kendisi de söylüyor bunları ve 8 yıldır değişemediğini, bu saatten sonra değişmesinin de zor olduğunu ekliyor...
Hal böyle olunca İrem’in başının ağrımasından daha doğal ne olabilir...
Tuba’dan önce yıldızı parlayan üç oyuncu
2017’nin sonunda Emre Şahin’le oturup sohbet etmiş ve “Shot in the Dark” dizisini yazmıştım.
O sohbetimizde Emre, bir Osmanlı dizisi için anlaştıklarını ve çekimlere başlayacaklarını anlatmıştı.
İşte o anlattığı dizi geçen hafta yayınlanmaya başladı.
5 bölümünü izledim dizinin, hafta sonu da finalini izlerim.
Bir defa bu dizi Tuba Büyüküstün’ün dizisi değil.
Tuba’ya gelene kadar bu dizide parlayan üç yıldız var...
1- Cenevizli paralı asker Giovanni Giustiniani’yi oynayan Birkan Sokullu...
Döktürmüş adeta Birkan bu rolde... Tartışmasız dizinin en iyisi...
2- Mehmet’i oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu...
Tartışmasız bugüne kadar izlediğimiz en iyi Fatih Sultan Mehmet...
3- Çandarlı Halil Paşa’yı oynayan Selim Bayraktar...
Muhteşem’de Sümbül Ağa’dan sonra Çandarlı rolünde de çok iyi.
Yarı belgesel olduğu için yapımın bir de gizli kahramanı var; Celal Şengör...
Anlatıcı olarak bu kadar büyük büyük oynuyorsa oyuncu olarak neler yapardı kim bilir...
Çocuk festivali
Anne babalar için iyi çocuklar için kötü haber: Hafta sonu sömestr bitiyor...
Son hafta sonu için etkinlik düşünüyorsanız Çocuk Sanat Festivali aklınızda olsun.
Geçen yıl ilki düzenlenmişti, bu sene Zorlu PSM’nin bütün etkinlik alanlarını almışlar.
Dans, müzik, tiyatro, resim, heykel pek çok etkinlik var.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği festivalde Tan Sağtürk, Devrim Erbil, Ragıp Savaş gibi isimlerin atölyeleri yer alıyor.
Ünlüler de söyleşilere geliyor ki, pazar günü bizim kızın bayıldığı Gupse Özay’a gideceğiz biz...
Sergen’in bendeki duygusu
Sergen Yalçın bugün 17.00’de ilk kez Beşiktaş’ın başında sahaya çıkacak...
Sergen’in Beşiktaş’a gelişi bende şu duyguyu uyandırdı...
◊ Çebi yönetimi sanki günü kurtarmak istediği için bu adımı attı...
◊ İddianın kalmadığı sezonda bari seyircinin gazını alalım dedi...
◊ Sergen değil de başka bir hoca olursa gereksiz bir tartışmanın içine gireriz diye düşündüler...
◊ Tribünler yönetimi, Sergen de tribünleri yönetiyormuş gibi bir hava doğdu...
Sergen’in gelişi bana bunları düşündürdü...
Umarım başarılı olur çünkü ben Sergen’i en yetenekli Türk oyuncusu olarak görürüm...
Umarım en başarılı Türk hoca da olur...