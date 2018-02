‘Davetkâr’ Berrak!

Ne yazıyordu haberde: “Berrak Tüzünataç’ın davetkâr stili...”

Berrak da, “Basınımızda böyle bir üslup oldukça, başka bir tacizciye ihtiyacımız yok” dedi...

Yerden göğe kadar haklı.

NTV bu tür yayın çizgisi olan bir haber kanalı asla değil.

Geceyle ilgili yaptıkları haberlerde her zamanki gibi son derece düzgün bir haber dili kullandılar.

Peki nasıl oluyor da internet sitesinde böyle bir hata yapılıyor...

Söyleyeyim...

Hepimizin kafasına çocukluğumuzdan bu yana kodlanan klişeler yüzünden...

Oradaki genç bir editör Berrak’ın beyaz kıyafetini görünce ilk aklına gelen klişeyi haber metninde kullanıyor: Davetkâr...

Kötü niyetli yazmıyor bunu genç meslektaşımız ama kullandığı kelimenin alt metninin nerelere gideceğini de bilmiyor ne yazık ki...

Sadece bu genç arkadaşımız mı yapıyor bunu, asla...

Hepimizin diline pelesenk olan çirkinlikler var.

Kadınlar için kullanılan şarap gibi, taş gibi benzetmeleri ayrımcılık değil de ne...

Aşağılayıcı, cinsiyetçi, ayrımcı, küçük düşürücü tabirleri, ne yazık ki erkek egemen kültürü çocukluğumuzdan itibaren beynimize yerleştiriyor.

Ama bu tür tartışmalar, bu tür tepkiler bizi yavaş yavaş doğru yerlere getirecek.

Berrak buna tepki gösterdi, bundan sonra medyada kimse zaten çok eskilerde kalmış ‘davetkâr’ tabirini kullanmayı aklından geçirmeyecek.

Ümit ediyorum ki son kez bu başlıkta yer alacak ‘davetkâr’ tabiri...

Bu tür kelimelere, tanımlamalara ünlüler her zaman itiraz etmeli.

Etmeli ki doğruyu tartışarak daha hızlı bulalım.

Not: NTV ve Vogue’un sosyal medya adresleri hemen haberi düzelterek ‘davetkâr’ yerine ‘beyaz şıklık’ ifadesini kullandı ve Berrak’tan özür dilediler. Doğrusunu yaptılar...

6 yerine tek bakanlık ilgilensin

Hükümet doğru adımı attı ve çocuk istismarı konusunda yükselen tepkiye kulak vererek 6 bakandan oluşan bir komisyon kuruldu...

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları komisyonda olacak.

Komisyon daha etkin tedbirler için çalışacak, cezaları da artırmak dahil yapılması gerekenler için bir rapor hazırlayacak.

Daha önce de okul servisleri için üç bakanlığın bir araya geldiği komisyon oluşturulmuştu.

Ancak gördük ki sorunları çözmek, komisyonlardaki bakanlık sayılarını artırmaktan öteye geçmiyor.

Üç bakanlık çalışmasına rağmen her ay en az 1-2 kez okul servisleriyle ilgili korkutucu haberler gelmeye devam ediyor.

Şimdi çocuk tacizleriyle ilgili de aynı şey olmasından korkuyorum.

6 bakanlık çalışacak ama çocuk istismarları aynen devam edecek mi...

Her kafadan bir sesin çıktığı, herkesin topu birbirinin üzerine attığı sistemler çalışmıyor bizde...

Umarım bu sefer öyle olmaz ve çocuk istismarı üzerine kararlılıkla gidilir.

Baba olmaya hazırlanan Özcan

İkinci kez by-pass ameliyatı olan Fikret Ercan’ı ziyarete gittim önceki akşam Florence Nightingale Hastanesi’ne.

Fikret Abi’nin sağlığı da keyfi de yerindeydi Allah’a şükür...

Biraz sohbet ettikten sonra çıkarken kapıda Özcan Deniz’le karşılaştım, o da Fikret Abi’yi ziyarete gelmişti.

Sarıldık, öpüştük...

Babalık hazırlığı, düğün telaşı derken Özcan’ı heyecanlı bir yıl bekliyor.

İstanbullu Gelin dizisi çok iyi gidiyor, onun yorgunluğu vardı ama keyifliydi...

Son filmi “Öteki Taraf” üzerine konuştuk.

Bu tür farklı tarzlar denemesinin çok iyi olduğunu söyleyince, “Seyirci biraz daha cesaret verse neler yapacağız” dedi Özcan...

391 bin izlenmişti “Öteki Taraf”, farklı tarzına karşılık çok iyi bir gişe yapmıştı.

Buna rağmen Özcan’dan farklı sinema dillerini izlemeye devam edeceğimizin sinyalini aldım.

Bu arada baba olmaya hazırlanan Özcan’ı çok iyi gördüm...

Istakozlar artık çığlık atmayacak

İsviçre Hükümeti ıstakozların canlı canlı kaynar suya atılarak haşlanmasını yasakladı.

1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek yasak.

Artık şefler ya elektrik vererek ya da tuz içine batırarak önce ıstakoza bilincini yitirtecek, daha sonra haşlayacak.

Gurme sektöründe bir devrim bu...

Istakozların haşlanırken çığlık attıkları hep iddia edilmiştir.

Şefler de, haşlanırken çıkan sesin çığlık değil hayvanın kabuğundaki hava kabarcığı olduğunu söyler dururdu hep.

İsviçre Hükümeti o tartışmaya da nokta koymuş oldu böylece.

Istakozlar artık çığlık atmayacak, en azından İsviçre de...