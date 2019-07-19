Çöp içeriğe büyük darbe...

Instagram’daki çöp içerikle ilgili uzun süredir ısrarla yazıyorum, çünkü sistem kötü paranın iyi parayı kovması gibi kötü içeriğin iyi içeriği kovması üzerine kurulu...
En çok beğeniyi
alayım, en çok takipçiyi kazanayım, bu yolla şöhret olayım ve kısa yoldan para kazanayım...
Instagram’ın mantığı buna döndü...
Üstelik bu yolda ne yaparsan yap mübah; ister soyunup futbol maçında sahaya atla, ister tarihi bir eseri çekiçle parçala, ister hayvana eziyet et, yeter ki takipçi gelsin...
Ben bu çöp içeriğe prim veren sisteme yıllardır karşı çıkanlar arasındayım.
Her geçen gün daha da kötüleşen bu gidişata sonunda Instagram da dur deme kararı aldı.
Artık beğeniler gösterilmeyecek sayfalarda.
İlk olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Brezilya, Kanada, İrlanda ve İtalya olmak üzere 7 ülkede bunu uygulamaya başladı Instagram.
Buradaki kullanıcılar kaç kişinin beğendiğini sadece kendileri görebilecek, başkası tarafından paylaşımın ne kadar beğenildiği görülemeyecek.
Bu Instagram’ın yarattığı ekonomiden beslenen fenomenler için büyük tehlike...
Ama herkes fenomen olmaya çalıştığı için topluluğun genel kullanıcıları açısından iyi haber.
En azından dünyanın ruh sağlığı açısından...
Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda, bizde bile henüz uygulanmaya başlamamasına rağmen Twitter’da “Instagram’ı sil” protestoları dün bir numaralı etiket oldu.
Bundan sonra fenomenler ne kadar like aldıklarını sıkça paylaşmak zorunda kalacaklar kendi sayfalarında...
Ama bu yeni sistem insanların beğeni almak için yaptıkları sınırsız manyaklığın önüne geçecektir.
Umarım Instagram
7 ülkede başlattığı bu test uygulamasından geri adım atmaz ve tüm dünyada uygulamaya başlar.
Türkiye’de de en kısa sürede bekliyoruz uygulamayı...
Sakın bunu özgürlükleri engelleyici bir durum diye görmeyin, isteyen istediğini paylaşacak yine.
Beğeni hastalığı bitecek, bütün insanlık biraz normalleşecek...
16 milyonluk arabayı sipariş eden Türk kim?
Dün bizim Emre Özpeynirci’nin Twitter hesabında gördüm; 2 bin beygir gücünde, 400 kilometre menzile sahip elektrikli Lotus Evija 2020’de sadece 130 adet üretilecekmiş...
İngiltere’de satış fiyatı 1.7 milyon sterlinmiş. Türkiye’de 16.5 milyon lira olması bekleniyor.
Buraya kadar ilginç olan bir şey yok. Asıl ilginç olan bu 130 adet üretilecek otomobilden birini bir Türk’ün sipariş etmesi....
Türkiye’den bir talep varmış 16.5 milyonluk bu arabaya.
Peki kim olabilir bu kişi?
Emre’nin paylaşımının altına hemen yorumlar yapılmış:
1- Cem Yılmaz
2- Acun Ilıcalı diye...
Emre’ye “Tahminini alayım” dedim, “Bilmiyorum, asla söylemiyorlar” dedi...
Cem ya da Acun bu arabaya 16.5 milyonu verir mi bilmem ama milletin aklına işadamlarından daha önce yetenekleriyle para kazanan insanların gelmesi sevindirici...
Bizde de kültür-sanat, televizyon hayatında ortaya çıkan ekonominin gücünü gösteriyor aslında bu...
Yazın dizisi
Reytingler bize gösteriyor ki bu yazın dizisi “Afili Aşk” olmuş durumda...
Her hafta üzerine koyarak devam etti, reytinglerini sürekli yükseltti ve çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle 8 reyting sınırına dayandı dizi...
Diğer iki kategoride de 7 reytingi yakalamış durumda “Afili Aşk”...
Bu büyük bir başarı. Yaz dizilerinde bu reytingi alan yapımların sezonda da güçlü bir şekilde yola devam ettiklerini geçmişte gördük. “Afili Aşk” da aynı şekilde olacaktır, bundan sonra yolu açık...
Tebrikler Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, tebrikler Kanal D...
Yazın şarkısı
Şarkı yazdan çok önce
çıktı ama klibi yeni çekildiği,
yeni gündeme geldiği ve her yerde çalındığı için çok rahat bu yazın şarkısı diyebiliriz...
Ben Fero’nun “Demet Akalın” şarkısından bahsediyorum.
Demet Akalın’ın da rol aldığı klibi sayesinde şarkı bir anda herkesin diline dolandı...
Sosyal mecrada doğan şarkı, herkesin gündemine girdi...
Ben Fero’nun sahne ücretini bile 6’ya katladığı söyleniyor.
Geçen gün Demet Akalın benim yayında söyledi; Sezen Aksu bile arayıp “Çok iyi bir iş yaptınız” diye tebrik etmiş.
Ee ne de olsa rap’çileri ilk keşfedenlerden biri Sezen, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” şarkısını 7 yıl önce Ceza’yla söylemişti...
Çöp içeriğe büyük darbe...
Instagram’daki çöp içerikle ilgili uzun süredir ısrarla yazıyorum, çünkü sistem kötü paranın iyi parayı kovması gibi kötü içeriğin iyi içeriği kovması üzerine kurulu...
En çok beğeniyi
alayım, en çok takipçiyi kazanayım, bu yolla şöhret olayım ve kısa yoldan para kazanayım...
Instagram’ın mantığı buna döndü...
Üstelik bu yolda ne yaparsan yap mübah; ister soyunup futbol maçında sahaya atla, ister tarihi bir eseri çekiçle parçala, ister hayvana eziyet et, yeter ki takipçi gelsin...
Ben bu çöp içeriğe prim veren sisteme yıllardır karşı çıkanlar arasındayım.
Her geçen gün daha da kötüleşen bu gidişata sonunda Instagram da dur deme kararı aldı.
Artık beğeniler gösterilmeyecek sayfalarda.
İlk olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Brezilya, Kanada, İrlanda ve İtalya olmak üzere 7 ülkede bunu uygulamaya başladı Instagram.
Buradaki kullanıcılar kaç kişinin beğendiğini sadece kendileri görebilecek, başkası tarafından paylaşımın ne kadar beğenildiği görülemeyecek.
Bu Instagram’ın yarattığı ekonomiden beslenen fenomenler için büyük tehlike...
Ama herkes fenomen olmaya çalıştığı için topluluğun genel kullanıcıları açısından iyi haber.
En azından dünyanın ruh sağlığı açısından...
Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda, bizde bile henüz uygulanmaya başlamamasına rağmen Twitter’da “Instagram’ı sil” protestoları dün bir numaralı etiket oldu.
Bundan sonra fenomenler ne kadar like aldıklarını sıkça paylaşmak zorunda kalacaklar kendi sayfalarında...
Ama bu yeni sistem insanların beğeni almak için yaptıkları sınırsız manyaklığın önüne geçecektir.
Umarım Instagram
7 ülkede başlattığı bu test uygulamasından geri adım atmaz ve tüm dünyada uygulamaya başlar.
Türkiye’de de en kısa sürede bekliyoruz uygulamayı...
Sakın bunu özgürlükleri engelleyici bir durum diye görmeyin, isteyen istediğini paylaşacak yine.
Beğeni hastalığı bitecek, bütün insanlık biraz normalleşecek...
16 milyonluk arabayı sipariş eden Türk kim?
Dün bizim Emre Özpeynirci’nin Twitter hesabında gördüm; 2 bin beygir gücünde, 400 kilometre menzile sahip elektrikli Lotus Evija 2020’de sadece 130 adet üretilecekmiş...
İngiltere’de satış fiyatı 1.7 milyon sterlinmiş. Türkiye’de 16.5 milyon lira olması bekleniyor.
Buraya kadar ilginç olan bir şey yok. Asıl ilginç olan bu 130 adet üretilecek otomobilden birini bir Türk’ün sipariş etmesi....
Türkiye’den bir talep varmış 16.5 milyonluk bu arabaya.
Peki kim olabilir bu kişi?
Emre’nin paylaşımının altına hemen yorumlar yapılmış:
1- Cem Yılmaz
2- Acun Ilıcalı diye...
Emre’ye “Tahminini alayım” dedim, “Bilmiyorum, asla söylemiyorlar” dedi...
Cem ya da Acun bu arabaya 16.5 milyonu verir mi bilmem ama milletin aklına işadamlarından daha önce yetenekleriyle para kazanan insanların gelmesi sevindirici...
Bizde de kültür-sanat, televizyon hayatında ortaya çıkan ekonominin gücünü gösteriyor aslında bu...
Yazın dizisi
Reytingler bize gösteriyor ki bu yazın dizisi “Afili Aşk” olmuş durumda...
Her hafta üzerine koyarak devam etti, reytinglerini sürekli yükseltti ve çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle 8 reyting sınırına dayandı dizi...
Diğer iki kategoride de 7 reytingi yakalamış durumda “Afili Aşk”...
Bu büyük bir başarı. Yaz dizilerinde bu reytingi alan yapımların sezonda da güçlü bir şekilde yola devam ettiklerini geçmişte gördük. “Afili Aşk” da aynı şekilde olacaktır, bundan sonra yolu açık...
Tebrikler Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, tebrikler Kanal D...
Yazın şarkısı
Şarkı yazdan çok önce
çıktı ama klibi yeni çekildiği,
yeni gündeme geldiği ve her yerde çalındığı için çok rahat bu yazın şarkısı diyebiliriz...
Ben Fero’nun “Demet Akalın” şarkısından bahsediyorum.
Demet Akalın’ın da rol aldığı klibi sayesinde şarkı bir anda herkesin diline dolandı...
Sosyal mecrada doğan şarkı, herkesin gündemine girdi...
Ben Fero’nun sahne ücretini bile 6’ya katladığı söyleniyor.
Geçen gün Demet Akalın benim yayında söyledi; Sezen Aksu bile arayıp “Çok iyi bir iş yaptınız” diye tebrik etmiş.
Ee ne de olsa rap’çileri ilk keşfedenlerden biri Sezen, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” şarkısını 7 yıl önce Ceza’yla söylemişti...