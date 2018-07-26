Çöken evdeki arkadaşımız...

Sütlüce’de çöken binada yaşayanlar arasında, Cihangir Ağa Bilardo’nun garsonu bizim Mehmet de varmış meğer...
Yıllardır gittiğimiz mekan olduğu için Mehmet’i yakından tanıyoruz...
Öğrenir öğrenmez hemen aradım...
Ailesini memlekete göndermişti, büyük oğluyla birlikte evdeymiş...
Bina çökmeden yarım saat önce terk etmişler evi.
“Eşyalarımız, evimiz, giysilerimiz her şeyimiz gitti... Bir gömlek bir pantolonla dışarıda kaldık abi” dedi...
Beyoğlu Belediyesi, aileleri otele yerleştirmiş. Daha sonra da zararlarının karşılanacağı söylenmiş...
Dün öğlen saatlerinde Ahmet Misbah Demircan’la toplantısı vardı apartman sakinlerinin...
Mehmet, “Arda Turan’ın yan taraftaki otel inşaatı yüzünden başımıza bunlar geldi” diyor ama oturdukları binanın iskansız ve temelsiz olduğu da ortaya çıktı...
Bizim şehirciliğimizin en büyük problemi bu değil mi zaten, iskansız yapılar ve kaçak katlar...
Neyse ki can kaybı olmadan atlatıldı olay... Ya gece çökseydi ne olacaktı?
Tom Jones’un talebi...
Tom Jones, 30 Temmuz’da Antalya Belek’teki Regnum Carya Otel’de sahneye çıkacak...
9 yıl önce, Mardan Palace’ın Hollywood ünlülerinin de yer aldığı o efsane açılışında izlemiştim Tom Jones’u...
Müthiş eğlendiriyor, benden söylemesi...
O gece Mariah Carey’nin ve Seal’ın yapamadığını yapmış, ağır seyirci topluluğunu sahne önüne toplamayı başarıp çılgınca dans ettirmişti...
“She’s a Lady”, “Delilah”, “Thunderball”, “Love Me Tonight” ve tabii ki “Sex Bomb”la ortalığı yıkmıştı...
Hatta konser sonrası barda birlikte viski içmiştik...
Hoş o zaman 69 yaşındaydı, bugün 78 yaşında... Aynı enerjisi kaldı mı bilmiyorum.
Ama duydum ki kulisine boydan boya siyah perde ve 2002 tarihli Dom Perignon şampanya istemiş...
O tarihli Dom Perignon 7000 pound’a da var, 300 pound’a da...
2 bin liralık şişeden mi istedi, 45 bin liralık şişeden mi öğrenemedim...
Ama bu bile yaşlı kurdun hâlâ formda olduğunu göstermeye yetiyor.
90’lardan kalanlar
1- Davut Güloğlu: Neden 90’larda kaldı? Elinde kemençe, her an üzerimize doğru kurt gibi atlayacakmışçasına verdiği poz yüzünden.
Her ne kadar ilk şarkısını 2000’de yapsa da farklı tondaki pantolonu, apoletli tişörtüyle o döneme ışınladı bizi...
2- Kuşum Aydın: Neden 90’larda kaldı? “Joan Baez, kuşum Aydın hayranı çıktı” gibi 90’larda bile uyduruk olarak bakılacak haberi yüzünden...
Joan Baez, Harbiye Açıkhava konserinden sonra Balkon On5’e gitmiş de, masaların üzerine çıkıp Aydın’ın “Çika Çika” şarkısında göbek atmış da... Şarkıyı o kadar beğenmiş ki defalarca çalmasını istemiş de...
90’lar bile değil 80’lere ışınlamak lazım bu haberi...
Bu da şarkı sözü: Silk beni!
Adını ilk defa duydum, Kotakot diye bir şarkıcı varmış, “Silk Beni” diye bir şarkı söylüyor...
Daha önce de Prenslerin Öcü diye bir grup söylemiş şarkıyı...
Spotify’da son dönemde bu tür şarkılar 1 numaraya yükseliyor, en çok dinlenenler, paylaşılanlar listesinde zirvede yer alıyor...
Tahmin edeceğiniz gibi yüksek sesle söylenemeyecek, hızlı söylendiğinde yanlış anlaşılmalara yol açacak bir şarkı...
Zaten istenen de bu...
2013’te yayınlanan “Ben de Özledim” dizisinde Ali Atay’ın bir repliğiydi bu.
O zamanlar RTÜK “televizyon izlemediğinden” olsa gerek, Ali Atay rol gereği dizide sinirleri bozulup bağıra bağıra “Biri beni silksin lütfen... Silkin beni kendime getirin. Yok mu beni bir silken” diyordu...
İşte televizyon tarihinin o meşhur repliği şarkı sözü olmuş şimdilerde...
Kotakot adlı şarkıcıyla da Spotify’da zirveye tırmandı...
Siz yıllarca Serdar Ortaç’ın şarkı sözleriyle dalga geçip durdunuz, işte Serdar’ı çok arayacağınız günler geldi çattı.
50’lik Rafet!
Rafet El Roman daha 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘sevgilisi’ yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” dedi...
Ertesi gün de Almanya’da yaşayan 20 yaşındaki şarkıcı Derya Ürkmez’le Bodrum’da görüntülendi...
İskelede dudak dudağa, yanak yanağa müzik konuşuyorlardı herhalde...
50 yaşında adam, 19-20 yaşında genç kadınlarla...
Magazin alemine değil de Rafet’e bir şeyler olduğu kesin...
Not: Dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada hem magazin muhabirlerine hem de genç kadınlara büyük ayıp etti Rafet...
Magazin muhabirlerinin kendisine kumpas kurduğunu söylüyor. “Kızları bana onlar gönderdi” diyerek kadınları da küçük düşürüyor ki, Rafet’in özrü kabahatinden büyük...
Çöken evdeki arkadaşımız...
Sütlüce’de çöken binada yaşayanlar arasında, Cihangir Ağa Bilardo’nun garsonu bizim Mehmet de varmış meğer...
Yıllardır gittiğimiz mekan olduğu için Mehmet’i yakından tanıyoruz...
Öğrenir öğrenmez hemen aradım...
Ailesini memlekete göndermişti, büyük oğluyla birlikte evdeymiş...
Bina çökmeden yarım saat önce terk etmişler evi.
“Eşyalarımız, evimiz, giysilerimiz her şeyimiz gitti... Bir gömlek bir pantolonla dışarıda kaldık abi” dedi...
Beyoğlu Belediyesi, aileleri otele yerleştirmiş. Daha sonra da zararlarının karşılanacağı söylenmiş...
Dün öğlen saatlerinde Ahmet Misbah Demircan’la toplantısı vardı apartman sakinlerinin...
Mehmet, “Arda Turan’ın yan taraftaki otel inşaatı yüzünden başımıza bunlar geldi” diyor ama oturdukları binanın iskansız ve temelsiz olduğu da ortaya çıktı...
Bizim şehirciliğimizin en büyük problemi bu değil mi zaten, iskansız yapılar ve kaçak katlar...
Neyse ki can kaybı olmadan atlatıldı olay... Ya gece çökseydi ne olacaktı?
Tom Jones’un talebi...
Tom Jones, 30 Temmuz’da Antalya Belek’teki Regnum Carya Otel’de sahneye çıkacak...
9 yıl önce, Mardan Palace’ın Hollywood ünlülerinin de yer aldığı o efsane açılışında izlemiştim Tom Jones’u...
Müthiş eğlendiriyor, benden söylemesi...
O gece Mariah Carey’nin ve Seal’ın yapamadığını yapmış, ağır seyirci topluluğunu sahne önüne toplamayı başarıp çılgınca dans ettirmişti...
“She’s a Lady”, “Delilah”, “Thunderball”, “Love Me Tonight” ve tabii ki “Sex Bomb”la ortalığı yıkmıştı...
Hatta konser sonrası barda birlikte viski içmiştik...
Hoş o zaman 69 yaşındaydı, bugün 78 yaşında... Aynı enerjisi kaldı mı bilmiyorum.
Ama duydum ki kulisine boydan boya siyah perde ve 2002 tarihli Dom Perignon şampanya istemiş...
O tarihli Dom Perignon 7000 pound’a da var, 300 pound’a da...
2 bin liralık şişeden mi istedi, 45 bin liralık şişeden mi öğrenemedim...
Ama bu bile yaşlı kurdun hâlâ formda olduğunu göstermeye yetiyor.
90’lardan kalanlar
1- Davut Güloğlu: Neden 90’larda kaldı? Elinde kemençe, her an üzerimize doğru kurt gibi atlayacakmışçasına verdiği poz yüzünden.
Her ne kadar ilk şarkısını 2000’de yapsa da farklı tondaki pantolonu, apoletli tişörtüyle o döneme ışınladı bizi...
2- Kuşum Aydın: Neden 90’larda kaldı? “Joan Baez, kuşum Aydın hayranı çıktı” gibi 90’larda bile uyduruk olarak bakılacak haberi yüzünden...
Joan Baez, Harbiye Açıkhava konserinden sonra Balkon On5’e gitmiş de, masaların üzerine çıkıp Aydın’ın “Çika Çika” şarkısında göbek atmış da... Şarkıyı o kadar beğenmiş ki defalarca çalmasını istemiş de...
90’lar bile değil 80’lere ışınlamak lazım bu haberi...
Bu da şarkı sözü: Silk beni!
Adını ilk defa duydum, Kotakot diye bir şarkıcı varmış, “Silk Beni” diye bir şarkı söylüyor...
Daha önce de Prenslerin Öcü diye bir grup söylemiş şarkıyı...
Spotify’da son dönemde bu tür şarkılar 1 numaraya yükseliyor, en çok dinlenenler, paylaşılanlar listesinde zirvede yer alıyor...
Tahmin edeceğiniz gibi yüksek sesle söylenemeyecek, hızlı söylendiğinde yanlış anlaşılmalara yol açacak bir şarkı...
Zaten istenen de bu...
2013’te yayınlanan “Ben de Özledim” dizisinde Ali Atay’ın bir repliğiydi bu.
O zamanlar RTÜK “televizyon izlemediğinden” olsa gerek, Ali Atay rol gereği dizide sinirleri bozulup bağıra bağıra “Biri beni silksin lütfen... Silkin beni kendime getirin. Yok mu beni bir silken” diyordu...
İşte televizyon tarihinin o meşhur repliği şarkı sözü olmuş şimdilerde...
Kotakot adlı şarkıcıyla da Spotify’da zirveye tırmandı...
Siz yıllarca Serdar Ortaç’ın şarkı sözleriyle dalga geçip durdunuz, işte Serdar’ı çok arayacağınız günler geldi çattı.
50’lik Rafet!
Rafet El Roman daha 2 gün önce “Magazinciler yanımda kimi görse ‘sevgilisi’ yazıyor. Nedense yaşları da 21’i geçmiyor. En son 19’a indirdiler. Ya bu magazin alemine ne oldu?” dedi...
Ertesi gün de Almanya’da yaşayan 20 yaşındaki şarkıcı Derya Ürkmez’le Bodrum’da görüntülendi...
İskelede dudak dudağa, yanak yanağa müzik konuşuyorlardı herhalde...
50 yaşında adam, 19-20 yaşında genç kadınlarla...
Magazin alemine değil de Rafet’e bir şeyler olduğu kesin...
Not: Dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada hem magazin muhabirlerine hem de genç kadınlara büyük ayıp etti Rafet...
Magazin muhabirlerinin kendisine kumpas kurduğunu söylüyor. “Kızları bana onlar gönderdi” diyerek kadınları da küçük düşürüyor ki, Rafet’in özrü kabahatinden büyük...