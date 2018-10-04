Yolunuz bir Anadolu köyüne düşer de, oranın çocuklarıyla sohbet etme imkanınız olursa ne istediklerini sorun...
Çoğunlukla size aynı yanıtı vereceklerdir: Çocuk parkı...
Salıncaklar, kaydıraklar ve koşup oynayacakları bir çocuk parkı...
Diyarbakır’ın kuzeyindeki Kocaköy ilçesine kayyum olarak atanan belediye, ilçenin dışındaki mahallerden birine küçük bir çocuk parkı yapmış.
Bu park ilk yapıldığına çocukların nasıl sevindiğini, nasıl çığlık çığlığa salıncaklara koştuğunu hayal edebiliyorum.
Çocukların o parktan nasıl mutlu olduğunu tahmin edebilmek için çocuk sahibi olmanıza da gerek yok.
İnsan olmanız yeterli...
İşte o parkı PKK terör örgütü yandaşları yakmış.
Salınacakları parçalamışlar, tahta paravanları yakmışlar, kırmışlar, dökmüşler, oyun parkını kullanılmaz hale getirmişler.
Bir küçük park ama oranın çocukları için bir büyük dünya orası.
Ey çocuk parkını yakan vicdansız...
Ne istedin o parktan...
Ne istedin çocukların hayallerinden, sevincinden.
Çocukların kahkahasından...
İstediğin kadar uğraş, o çocukların mutluluğu sizin mutsuzluğunuza her zaman galip gelecek.
Uykusuz geceler 28 Ekim’de başlıyor
Porto-Galatasaray maçı saat 22.00’de başlayacak...
Maçın bitişi 23.45, bir iki de yoruma baksan 24.00’ten önce kopamazsın ekrandan.
Bu akşam Avrupa Ligi’nde Malmö-Beşiktaş, Standart Liege-Akhisarspor maçları için de aynı şey geçerli, her iki maç da 22.00’de başlıyor.
Ama daha bunlar iyi günlerimiz...
28 Ekim’de Avrupa’da yaz saati uygulaması sona eriyor ve Türkiye’yle Avrupa arasında saat farkı 2’ye çıkacak...
Londra’yla 3 saate...
Bu da Avrupa kupası maçlarının bizde bir saat daha geç başlaması demek.
6 Kasım’daki Schalke-Galatasaray maçı 23.00’te başlayacak.
29 Kasım’daki Sarpsborg-Beşiktaş, 13 Aralık’taki Spartak Trnava-Fenerbahçe maçları da 23.00’de oynanacak.
Maçların gece yarısı 01.00’de bitmesi demek bu.
Uykusuz gecelere hazır olun.
Motorcuların tünel merakı
İstanbul’un tünellerini çok sık kullanıyorum, özellikle Kağıthane-Dolmabahçe arasındaki iki tüneli...
Çoğu zaman hep aynı manzaraya rastlıyorum, hız meraklısı motosiklet sürücülerine.
Bu tünellerde 70 kilometre hız sınırı var ve genelde araçların çoğu bu hız sınırına uyuyor.
Uymayan tek bir sürücü gurubu var, motosikletliler.
Tünelde sesin yankı yapması bunları tahrik ediyor galiba gaza bastıkça basıyorlar.
Hız denemesi yapıyorlar, hem kendilerini hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyorlar.
Elbette tüm motosiklet sürücüleri böyle değil ama bu tünellerdeki motosikletlilerin çoğu bunu yapıyor.
Belki de bazı kendini bilmezler bu macerayı yaşamak için özel olarak o tünellerde turluyor.
Çocuk parkını yakan vicdansız
Yolunuz bir Anadolu köyüne düşer de, oranın çocuklarıyla sohbet etme imkanınız olursa ne istediklerini sorun...
Çoğunlukla size aynı yanıtı vereceklerdir: Çocuk parkı...
Salıncaklar, kaydıraklar ve koşup oynayacakları bir çocuk parkı...
Diyarbakır’ın kuzeyindeki Kocaköy ilçesine kayyum olarak atanan belediye, ilçenin dışındaki mahallerden birine küçük bir çocuk parkı yapmış.
Bu park ilk yapıldığına çocukların nasıl sevindiğini, nasıl çığlık çığlığa salıncaklara koştuğunu hayal edebiliyorum.
Çocukların o parktan nasıl mutlu olduğunu tahmin edebilmek için çocuk sahibi olmanıza da gerek yok.
İnsan olmanız yeterli...
İşte o parkı PKK terör örgütü yandaşları yakmış.
Salınacakları parçalamışlar, tahta paravanları yakmışlar, kırmışlar, dökmüşler, oyun parkını kullanılmaz hale getirmişler.
Bir küçük park ama oranın çocukları için bir büyük dünya orası.
Ey çocuk parkını yakan vicdansız...
Ne istedin o parktan...
Ne istedin çocukların hayallerinden, sevincinden.
Çocukların kahkahasından...
İstediğin kadar uğraş, o çocukların mutluluğu sizin mutsuzluğunuza her zaman galip gelecek.
Uykusuz geceler 28 Ekim’de başlıyor
Porto-Galatasaray maçı saat 22.00’de başlayacak...
Maçın bitişi 23.45, bir iki de yoruma baksan 24.00’ten önce kopamazsın ekrandan.
Bu akşam Avrupa Ligi’nde Malmö-Beşiktaş, Standart Liege-Akhisarspor maçları için de aynı şey geçerli, her iki maç da 22.00’de başlıyor.
Ama daha bunlar iyi günlerimiz...
28 Ekim’de Avrupa’da yaz saati uygulaması sona eriyor ve Türkiye’yle Avrupa arasında saat farkı 2’ye çıkacak...
Londra’yla 3 saate...
Bu da Avrupa kupası maçlarının bizde bir saat daha geç başlaması demek.
6 Kasım’daki Schalke-Galatasaray maçı 23.00’te başlayacak.
29 Kasım’daki Sarpsborg-Beşiktaş, 13 Aralık’taki Spartak Trnava-Fenerbahçe maçları da 23.00’de oynanacak.
Maçların gece yarısı 01.00’de bitmesi demek bu.
Uykusuz gecelere hazır olun.
Motorcuların tünel merakı
İstanbul’un tünellerini çok sık kullanıyorum, özellikle Kağıthane-Dolmabahçe arasındaki iki tüneli...
Çoğu zaman hep aynı manzaraya rastlıyorum, hız meraklısı motosiklet sürücülerine.
Bu tünellerde 70 kilometre hız sınırı var ve genelde araçların çoğu bu hız sınırına uyuyor.
Uymayan tek bir sürücü gurubu var, motosikletliler.
Tünelde sesin yankı yapması bunları tahrik ediyor galiba gaza bastıkça basıyorlar.
Hız denemesi yapıyorlar, hem kendilerini hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyorlar.
Elbette tüm motosiklet sürücüleri böyle değil ama bu tünellerdeki motosikletlilerin çoğu bunu yapıyor.
Belki de bazı kendini bilmezler bu macerayı yaşamak için özel olarak o tünellerde turluyor.