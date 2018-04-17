Cem Yılmaz mı daha iyi oyuncu, Ozan Güven mi?

Her ikisi de “Arif v 216” filmindeki performanslarıyla ödüle adaylar.

Bu kategoride üçüncü aday ise Engin Günaydın.

Oyunculuk kefesine koyduğumuzda Cem Yılmaz mı daha ağır basar, Ozan Güven mi?

“Fi” dizisindeki son performansından sonra çoğunluk Ozan Güven diyecektir ama “İftarlık Gazoz”daki Cibar Kemal’i de göz ardı etmemek lazım.

Tabii Sadri Alışık bu yılki performansları değerlendirecek.

Tüm oyunculuk kariyerini göz önüne alırsak, ben de oyumu Ozan’dan yana kullanırım gerçi...

Tek eksiğimiz uzaylı istilası

Erol Köse’nin sosyal medyasında okudum geçen gün...

Diyordu ki;

Jenerasyon olarak darbeler, darbe teşebbüsleri gördük...

Mülteci krizinden dolayı karaya vuran çocuklar gördük, terörün bin bir çeşidini gördük.

Bu muazzam kariyeri Dünya Savaşı ile noktalayacağız sanırım.

Bunun bir üstü uzaylı istilası

zaten.

Onlar da “Bunlar birbirini yer, bize gerek yok” diye gelmiyordur.

Büyük bir adım

Tüm bu harala gürele içinde gazetede iki sütun haber olarak okudum.

Gerginliğin, kutuplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde hepimize ilaç gibi gelecek bir haber...

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 2017’nin kasımında göreve geldi.

İlk olarak yaptığı iş ne peki?

CHP’li belediyeler dahil Büyükşehir Belediyesi’yle mahkemelik olan tüm davaları geri çekmiş.

“İki belediye başkanının kendi aralarında konuşarak halledemeyecekleri tek bir konu yoktur” diyerek...

Balıkesir için küçük, Türk siyaseti için büyük bir adım.

Star ve Ömer...

Medyada büyük dönüşümler peş peşe yaşanıyor.

Star TV’de de Genel Müdür Ömer Özgüner görevinden ayrıldı son olarak.

Doğuş Grubu’na geldiğinde 4’üncü olan bir kanalı zirveye taşıdı Ömer ve son dönemin en başarılı TV yöneticisi olarak sektörde herkesin takdirini kazandı.

Arkadaşım olduğu için söylemiyorum bunları, sektörde kime sorarsanız aynı şeyi söyler.

Ömer’le ilgili daha geniş bir yazı yazacağım ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim;

Yapımcı olarak yola devam etmesi kendi, TV yöneticisi olarak yola devam etmesi sektörün ve seyircinin hayrına olacaktır.

Ama her koşulda oyunun içinde kalacaktır.