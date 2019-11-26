Cem Hakko: Yeniden Beyoğlu neden olmasın...

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la yaptığım pazar röportajında Başkan, Cem Hakko’ya açık davette bulunmuş, “Vakko’nun Beyoğlu’na, Beyoğlu’nun Vakko’ya katkıları tartışılmaz. Vakko’yu yeniden Beyoğlu’nda görmek isteriz” demişti...
Gerçekten de rahmetli Vitali Bey’in Beyoğlu’na katkıları unutulamaz.
Beyoğlu’nun kültürüne, sanatına, iş dünyasına Vitali Bey’le başlayan Vakko’nun katkısı Cem Hakko’yla da sürmüştü.
Ancak İstiklal’de 45 yıldır
aynı binada duran Vakko, 2006’da taşınmak zorunda kalmıştı...
Bundaki en büyük nedenlerden biri trafiğe kapalı alanda İstiklal’deki binaya müşterilerin kapının önüne yanaşamamasıydı.
Taksim The Marmara’nın altındaki Power FM’in de bulunduğu Vakkorama da kapanınca Cem Hakko, Beyoğlu’yla ilişkisini tamamen kesmişti...
Başkan Haydar Ali Yıldız, İstiklal’in Beyoğlu’nun yeniden şaşaalı günlerine dönmesi için büyük bir atılıma hazırlanıyor.
Bunun yolunun da markalardan, turist çeşitliliğinden geçtiğinin farkında...
İlk daveti de röportajım aracılığıyla Vakko’ya çıkardı.
Galataport bittikten
sonra Karaköy’den
İstiklal’e uzanan turistlerin gelebileceği yollar tasarlıyor Başkan Yıldız...
Gelen turistlerin de alışveriş yapacağı iyi markalara ihtiyaç var bölgede...
Dün Cem Hakko’yu aradım, “15 yıl sonra döner misiniz yeniden Beyoğlu’na” diye sordum...
“Neden olmasın” dedi...
“Pazar günü röportajın bizim için de güzel bir sürpriz oldu.
Bugün hemen Başkan’ı arayıp randevu alacağım ve ziyaretine gideceğim...
Markalar bir yerin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlar” diye de ekledi.
Başkan Haydar Ali Yıldız’ın Vakko için düşündüğü yer İstiklal değil, önümüzdeki yıl bitmesi beklenen Tarlabaşı’ndaki Taksim 360 projesi...
Cem Hakko’nun daveti sıcak karşılaması açıkçası beni umutlandırdı. Evet İstiklal çok değişti, Vitali Bey’in bıraktığı İstiklal değil artık...
Ama Vakko’nun yeniden Beyoğlu’nda olması iki markanın da birbirine katkısı açısından harika olur...
Berk Oktay’a itiraz
Berk Oktay’la eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında boşanma davası çekişmeli olarak sürüyor...
Merve Hanım’ın sosyal medya hesabı hack’lenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.
Berk Oktay bunu yapanın eski eşi ve annesi olduğuna inanıyor.
Bu konuyla ilgili dava da sürüyor.
Ben bu işin aslını merak ettiğim için şubat ayında Merve Şarapçıoğlu’yla röportaj yapmıştım. O fotoğrafların nasıl çekildiğini, nasıl yayıldığını sormuştum.
Berk Oktay bu röportaj üzerine Merve Şarapçıoğlu’nun davadaki gizlilik kararını ihlal ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu... Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Berk Oktay’ın şikayetinde haklı olmadığına hükmetti...
Mahkeme neden bu kararı verdi biliyor musunuz?
Merve Şarapçıoğlu bir avukat ve röportajda söylediği her sözü tartarak anlatmıştı.
Avukat olduğu için hukuken neyin ihlal neyin olmadığını en iyi bilenlerden biriydi ve benim sorularıma ona göre yanıt vermişti.
Belki de Berk Oktay’ın atladığı nokta buydu...
20 yıllık mekan
Jolly Joker, geçen hafta Vadistanbul’da 20. yılını kutlayan bir parti yaptı...
Sabah erken yayınım olduğu için gidemedim ama ünlülerin akınına uğrayan bir partiydi...
20 yıldır seyircilerini eğlendiren sanatçılar bu kez kendileri eğlendi.
20 yıl olduğunu duyunca şaşırdım...
Beyoğlu, Antalya, Bursa, Alaçatı derken 20 yıl olmuş Jolly Joker hayatımıza gireli...
Yelpazesi geniş, seyirci profili çeşitli bir yer burası.
Bir süre önce de müzik yapımcısı
Ahmet Çelenk ortak olmuştu zaten Jolly Joker’e...
Bu arada Vadistanbul’daki yeri de yeni çekim merkezi oldu...
Kadın futboluna Mansur Yavaş’tan destek geldi
Kadın futboluyla ilgili çok
yazı yazdım,
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları olmamasını eleştirdim...
Kadın futbolu ve kadın hakemler dünyada yükselen değerken bizim bu konularda daha hızlı olmamız gerektiğini hep söyledim.
Ankara’daki kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden FOMGET Kadın Futbol Takımı’yla ilgili de yazdım...
Büyük kulüpler bu işe kalkışmazken sponsor bulamayan ve ayakta kalmaya çalışan FOMGET’e destek verilmesi gerektiğini söylemiştim...
Sesimizi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu...
İlk olarak “Maddi ve manevi belediye olarak takımın arkasında olacağını” söyledi başkan...
Ardından Büyükşehir’in resmi sayfasından takımın haberlerini paylaşarak FOMGET’e destek verdi...
Son olarak da takımın tüm masraflarının karşılanacağını açıkladı.
Takımın isminin başına da ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) geldi.
Kadın futboluna verdiği destek nedeniyle Başkan Mansur Yavaş’ı tebrik ediyorum...
Kadın futbolunda Türkiye’nin söz sahibi olabilmesi için atılan bu adımlar çok önemli.
Mansur Başkan’ın kadın futbolunu unutmaması güzel.
Cem Hakko: Yeniden Beyoğlu neden olmasın...
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la yaptığım pazar röportajında Başkan, Cem Hakko’ya açık davette bulunmuş, “Vakko’nun Beyoğlu’na, Beyoğlu’nun Vakko’ya katkıları tartışılmaz. Vakko’yu yeniden Beyoğlu’nda görmek isteriz” demişti...
Gerçekten de rahmetli Vitali Bey’in Beyoğlu’na katkıları unutulamaz.
Beyoğlu’nun kültürüne, sanatına, iş dünyasına Vitali Bey’le başlayan Vakko’nun katkısı Cem Hakko’yla da sürmüştü.
Ancak İstiklal’de 45 yıldır
aynı binada duran Vakko, 2006’da taşınmak zorunda kalmıştı...
Bundaki en büyük nedenlerden biri trafiğe kapalı alanda İstiklal’deki binaya müşterilerin kapının önüne yanaşamamasıydı.
Taksim The Marmara’nın altındaki Power FM’in de bulunduğu Vakkorama da kapanınca Cem Hakko, Beyoğlu’yla ilişkisini tamamen kesmişti...
Başkan Haydar Ali Yıldız, İstiklal’in Beyoğlu’nun yeniden şaşaalı günlerine dönmesi için büyük bir atılıma hazırlanıyor.
Bunun yolunun da markalardan, turist çeşitliliğinden geçtiğinin farkında...
İlk daveti de röportajım aracılığıyla Vakko’ya çıkardı.
Galataport bittikten
sonra Karaköy’den
İstiklal’e uzanan turistlerin gelebileceği yollar tasarlıyor Başkan Yıldız...
Gelen turistlerin de alışveriş yapacağı iyi markalara ihtiyaç var bölgede...
Dün Cem Hakko’yu aradım, “15 yıl sonra döner misiniz yeniden Beyoğlu’na” diye sordum...
“Neden olmasın” dedi...
“Pazar günü röportajın bizim için de güzel bir sürpriz oldu.
Bugün hemen Başkan’ı arayıp randevu alacağım ve ziyaretine gideceğim...
Markalar bir yerin ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlar” diye de ekledi.
Başkan Haydar Ali Yıldız’ın Vakko için düşündüğü yer İstiklal değil, önümüzdeki yıl bitmesi beklenen Tarlabaşı’ndaki Taksim 360 projesi...
Cem Hakko’nun daveti sıcak karşılaması açıkçası beni umutlandırdı. Evet İstiklal çok değişti, Vitali Bey’in bıraktığı İstiklal değil artık...
Ama Vakko’nun yeniden Beyoğlu’nda olması iki markanın da birbirine katkısı açısından harika olur...
Berk Oktay’a itiraz
Berk Oktay’la eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında boşanma davası çekişmeli olarak sürüyor...
Merve Hanım’ın sosyal medya hesabı hack’lenmiş ve çiftin uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.
Berk Oktay bunu yapanın eski eşi ve annesi olduğuna inanıyor.
Bu konuyla ilgili dava da sürüyor.
Ben bu işin aslını merak ettiğim için şubat ayında Merve Şarapçıoğlu’yla röportaj yapmıştım. O fotoğrafların nasıl çekildiğini, nasıl yayıldığını sormuştum.
Berk Oktay bu röportaj üzerine Merve Şarapçıoğlu’nun davadaki gizlilik kararını ihlal ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu... Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Berk Oktay’ın şikayetinde haklı olmadığına hükmetti...
Mahkeme neden bu kararı verdi biliyor musunuz?
Merve Şarapçıoğlu bir avukat ve röportajda söylediği her sözü tartarak anlatmıştı.
Avukat olduğu için hukuken neyin ihlal neyin olmadığını en iyi bilenlerden biriydi ve benim sorularıma ona göre yanıt vermişti.
Belki de Berk Oktay’ın atladığı nokta buydu...
20 yıllık mekan
Jolly Joker, geçen hafta Vadistanbul’da 20. yılını kutlayan bir parti yaptı...
Sabah erken yayınım olduğu için gidemedim ama ünlülerin akınına uğrayan bir partiydi...
20 yıldır seyircilerini eğlendiren sanatçılar bu kez kendileri eğlendi.
20 yıl olduğunu duyunca şaşırdım...
Beyoğlu, Antalya, Bursa, Alaçatı derken 20 yıl olmuş Jolly Joker hayatımıza gireli...
Yelpazesi geniş, seyirci profili çeşitli bir yer burası.
Bir süre önce de müzik yapımcısı
Ahmet Çelenk ortak olmuştu zaten Jolly Joker’e...
Bu arada Vadistanbul’daki yeri de yeni çekim merkezi oldu...
Kadın futboluna Mansur Yavaş’tan destek geldi
Kadın futboluyla ilgili çok
yazı yazdım,
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları olmamasını eleştirdim...
Kadın futbolu ve kadın hakemler dünyada yükselen değerken bizim bu konularda daha hızlı olmamız gerektiğini hep söyledim.
Ankara’daki kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden FOMGET Kadın Futbol Takımı’yla ilgili de yazdım...
Büyük kulüpler bu işe kalkışmazken sponsor bulamayan ve ayakta kalmaya çalışan FOMGET’e destek verilmesi gerektiğini söylemiştim...
Sesimizi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu...
İlk olarak “Maddi ve manevi belediye olarak takımın arkasında olacağını” söyledi başkan...
Ardından Büyükşehir’in resmi sayfasından takımın haberlerini paylaşarak FOMGET’e destek verdi...
Son olarak da takımın tüm masraflarının karşılanacağını açıkladı.
Takımın isminin başına da ABB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) geldi.
Kadın futboluna verdiği destek nedeniyle Başkan Mansur Yavaş’ı tebrik ediyorum...
Kadın futbolunda Türkiye’nin söz sahibi olabilmesi için atılan bu adımlar çok önemli.
Mansur Başkan’ın kadın futbolunu unutmaması güzel.