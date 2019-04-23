Çanlar büyük kanallar için çalıyor

Behzat Ç’nin yeni bölüm ilk fragmanını izledim, hayranlarının uzun süredir merakla beklediği efsane dönüyor.
Erdal Beşikçioğlu şarjörü düşürse de yine formda görünüyor.
Peki nerede yayınlanacak bu dizi?
Blu TV...
Çağatay Ulusoy’un Muhafız’ının ikinci sezonu Netflix’te başlıyor.
Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün dizisi nerede? Netflix’te...
Farkında mısınız bu isimler bir dönem açık kanallarda yayınlanan dizilerin itici gücüydü...
Şimdi hepsi dijital platformda...
Seyirci de onlarla beraber gidiyor, geleneksel TV sektörü ise buna karşı hiçbir önlem almıyor.
Seyirci dijital platformlarda kısa, derli toplu, daha iyi çekilmiş dizileri gördükçe, büyük kanallardaki 130 dakikalık dizilerin yüzüne bakmayacak gibi duruyor.
◊ Süreler çok uzun...
◊ Starlar dijital platforma kaçıyor...
◊ Seyirci kaliteli işlere alışıyor...
Siz zannediyor musunuz ki son bir yılda tüm büyük kanallarda dizilerin tutmamasında, bu kadar çok işin batmasında bunların etkisi yok...
Şimdi Behzat Ç de kendi seyircisinin alıp dijital platforma götürecek, büyük kanallarda seyirci biraz daha azalacak.
Bir süre sonra büyük kanallarda “half-celebrity” ve “no-name” oyuncular dışında yüzler göremeyeceğiz...
Bakın bu süreçte yapımcılara hiçbir şey olmaz...
Onlar açık kanala da dizi yapar paralarını kazanır dijital platforma da...
Oyuncular da keza öyle... Ama olan büyük televizyon markalarına olur...
Vegan festivalinde kebap yedirdiler...
Didim’de düzenlenen 3. Vegan Festivali hafta sonu yapıldı, dün de kapanış töreni vardı...
Türkiye’nin ilk vegan festivali bu...
Geçen yıla kadar Türkiye Veganlar Derneği ile birlikte yapılıyordu, bu yıl belediye kendisi organize etmiş.
Bu etkinlik için de hafta sonu 30’a yakın gazeteci ve influencer Didim’e davet edildi.
Peki vegan festivaline giden davetliler, bilin bakalım yemek için nereye götürülmüş, kebapçıya...
Kebap, lahmacun gömmüşler...
Dahası da var...
Akşam yemeği için de steak house’a gitmişler.
Elbette vegan festivaline davet edilenlerin vegan olmasına gerek yok ama vegan festivalinde önce kebapçı sonra et restoranına gitmek de fazlasıyla oksimoron bir durum...
30 kişilik bu davetli grubu içinde tek vegan olan benim bir arkadaşımdı.
“Kebapçıya, steak house’a gitmekte bir problem yok ama en azından bir öğünde de veganlıkla, vegan kültürüyle ilgili bir şeyler yapılsaydı” dedi...
Elbette Didim Belediyesi’nin kabahati değil bu, organizasyonu yapanların eksikliği olmalı...
Vegan Festivali kebaba, ete boğulmadan yola devam etmeli.
Koltuk devretmeyin
En sevdiğim bayramların başında gelir 23 Nisan...
Çocuklarım olmadan önce de öyleydi, olduktan sonra daha da çok seviyorum.
◊ Atatürk’ün müthiş vizyonunu bize bir kez daha hatırlattığı...
◊ Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram olduğu...
◊ Çocuklarımızın bu ülkenin aydınlık geleceği olduğunu gösterdiği için çok seviyorum 23 Nisan’ı...
Ama özel sektör çok daha fazla etkinlik yapmalı, her yerde bir çocuk festivaline dönmeli 23 Nisan...
Ama lütfen şu çocuklara koltuğu bırakma parodisini bir kenara bırakalım.
Bu gelenek nereden çıktı, neden yıllardır sürdürülüyor bilmiyorum ama hiçbir sempatisi ve güzelliği yok bu işin.
Tam aksine 23 Nisan gibi çok güzel bir bayramın etkisini azaltıyor.
Seyirci yoksa şampiyonluk yok
Başakşehir-Rizespor maçını izliyorum stat dolu ama bağıran Rizeli taraftarlar...
Başakşehir şampiyonluğa oynuyor ama taraftarı yok, zaten hiçbir zaman olmadı...
Taşıma suyla değirmen dönmüyor.
Bakın Bursaspor da şampiyon oldu ama Bursalılar bu ligin en ateşli taraftarının başında geliyor.
Ben Bursaspor’un şampiyonluğuna sevinmiştim çünkü taraftarı var.
Eğer Başakşehir şampiyon olursa, kupayla tur atarken selamlayacağı taraftarı olacak mı...
O yüzden Başakşehir yöneticileri oturup tartışacak, “Seyirci kültürünü geliştirecek neler yapmalıyız” diye...
Sadece pahalı transferler yaparak bir şehir takımı oluşturamazsınız.
Çanlar büyük kanallar için çalıyor
Behzat Ç’nin yeni bölüm ilk fragmanını izledim, hayranlarının uzun süredir merakla beklediği efsane dönüyor.
Erdal Beşikçioğlu şarjörü düşürse de yine formda görünüyor.
Peki nerede yayınlanacak bu dizi?
Blu TV...
Çağatay Ulusoy’un Muhafız’ının ikinci sezonu Netflix’te başlıyor.
Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün dizisi nerede? Netflix’te...
Farkında mısınız bu isimler bir dönem açık kanallarda yayınlanan dizilerin itici gücüydü...
Şimdi hepsi dijital platformda...
Seyirci de onlarla beraber gidiyor, geleneksel TV sektörü ise buna karşı hiçbir önlem almıyor.
Seyirci dijital platformlarda kısa, derli toplu, daha iyi çekilmiş dizileri gördükçe, büyük kanallardaki 130 dakikalık dizilerin yüzüne bakmayacak gibi duruyor.
◊ Süreler çok uzun...
◊ Starlar dijital platforma kaçıyor...
◊ Seyirci kaliteli işlere alışıyor...
Siz zannediyor musunuz ki son bir yılda tüm büyük kanallarda dizilerin tutmamasında, bu kadar çok işin batmasında bunların etkisi yok...
Şimdi Behzat Ç de kendi seyircisinin alıp dijital platforma götürecek, büyük kanallarda seyirci biraz daha azalacak.
Bir süre sonra büyük kanallarda “half-celebrity” ve “no-name” oyuncular dışında yüzler göremeyeceğiz...
Bakın bu süreçte yapımcılara hiçbir şey olmaz...
Onlar açık kanala da dizi yapar paralarını kazanır dijital platforma da...
Oyuncular da keza öyle... Ama olan büyük televizyon markalarına olur...
Vegan festivalinde kebap yedirdiler...
Didim’de düzenlenen 3. Vegan Festivali hafta sonu yapıldı, dün de kapanış töreni vardı...
Türkiye’nin ilk vegan festivali bu...
Geçen yıla kadar Türkiye Veganlar Derneği ile birlikte yapılıyordu, bu yıl belediye kendisi organize etmiş.
Bu etkinlik için de hafta sonu 30’a yakın gazeteci ve influencer Didim’e davet edildi.
Peki vegan festivaline giden davetliler, bilin bakalım yemek için nereye götürülmüş, kebapçıya...
Kebap, lahmacun gömmüşler...
Dahası da var...
Akşam yemeği için de steak house’a gitmişler.
Elbette vegan festivaline davet edilenlerin vegan olmasına gerek yok ama vegan festivalinde önce kebapçı sonra et restoranına gitmek de fazlasıyla oksimoron bir durum...
30 kişilik bu davetli grubu içinde tek vegan olan benim bir arkadaşımdı.
“Kebapçıya, steak house’a gitmekte bir problem yok ama en azından bir öğünde de veganlıkla, vegan kültürüyle ilgili bir şeyler yapılsaydı” dedi...
Elbette Didim Belediyesi’nin kabahati değil bu, organizasyonu yapanların eksikliği olmalı...
Vegan Festivali kebaba, ete boğulmadan yola devam etmeli.
Koltuk devretmeyin
En sevdiğim bayramların başında gelir 23 Nisan...
Çocuklarım olmadan önce de öyleydi, olduktan sonra daha da çok seviyorum.
◊ Atatürk’ün müthiş vizyonunu bize bir kez daha hatırlattığı...
◊ Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram olduğu...
◊ Çocuklarımızın bu ülkenin aydınlık geleceği olduğunu gösterdiği için çok seviyorum 23 Nisan’ı...
Ama özel sektör çok daha fazla etkinlik yapmalı, her yerde bir çocuk festivaline dönmeli 23 Nisan...
Ama lütfen şu çocuklara koltuğu bırakma parodisini bir kenara bırakalım.
Bu gelenek nereden çıktı, neden yıllardır sürdürülüyor bilmiyorum ama hiçbir sempatisi ve güzelliği yok bu işin.
Tam aksine 23 Nisan gibi çok güzel bir bayramın etkisini azaltıyor.
Seyirci yoksa şampiyonluk yok
Başakşehir-Rizespor maçını izliyorum stat dolu ama bağıran Rizeli taraftarlar...
Başakşehir şampiyonluğa oynuyor ama taraftarı yok, zaten hiçbir zaman olmadı...
Taşıma suyla değirmen dönmüyor.
Bakın Bursaspor da şampiyon oldu ama Bursalılar bu ligin en ateşli taraftarının başında geliyor.
Ben Bursaspor’un şampiyonluğuna sevinmiştim çünkü taraftarı var.
Eğer Başakşehir şampiyon olursa, kupayla tur atarken selamlayacağı taraftarı olacak mı...
O yüzden Başakşehir yöneticileri oturup tartışacak, “Seyirci kültürünü geliştirecek neler yapmalıyız” diye...
Sadece pahalı transferler yaparak bir şehir takımı oluşturamazsınız.