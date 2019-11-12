Çalışanın tek kuruş bahşişini almadım

Nusret’in New York’taki dükkanında çalışanların bahşişinden pay aldığı için 250 bin dolar ceza ödediği haberleri çıktı.
Nusret’le bu işin aslını astarını konuştum.
Dün sabah Dubai’deydi ve meseleyi ilk ağızdan dinledim.
Nusret, 250 bin dolar ceza ödediğini doğruladı.
“Cezayı ödedim ama bir sor bakalım neden ödedim” diyerek başladı anlatmaya.
Çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını çok açık bir dille söyledi.
“Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım” dedi.
“Peki neden ceza ödedin?” diye sordum...
“Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim” yanıtını verdi.
İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş.
Mahkeme de 250 bin dolar ceza ödemesine karar vermiş Nusret’in.
Bu cezayı ödediği için hiç pişman gibi gelmedi bana Nusret. Aksine performansını beğenmediği çalışanlardan kurtulduğu için mutluydu.
“Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi.
İşten atıldıkları için ‘Bak biz sana neler yapacağız’ duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar.
Haberler de böyle yayıldığı için bir anda ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım” dedi.
Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Dubai’den Miami’ye, New York’tan Mykonos’a kadar uzanan, dünya zincirine dönüşen ve çok ciddi cirolar yapan Nusret’in bahşişten gelecek günlük 300-500 dolar pay için bunu yapacağına ihtimal vermiyordum.
Yanılmamışım.
Nusret’in ağzından dinleyince ikna oldum meseleye...
11 milyon fidan
Tarım ve Orman Bakanlığı harika bir projeye imza attı. Dün, 11.11.2019’da saat 11.11 itibariyle 11 milyon fidan kampanyasını başlattı.
Dün sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın startını verdiği kampanya daha yeşil bir Türkiye için atılmış çok güzel bir adım.
81 ilde 11 milyon fidan dikilecek.
Bundan sonra her yıl 11 Kasım’da okullarda fidan dikme etkinlikleri düzenlenecek.
2023 yılına kadar 7 milyar fidan toprakla buluşturulacak.
Ülkemiz için, çocuklarımız için, Türkiye’nin geleceği için kim doğru adım atarsa biz alkışlarız...
Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bir büyük alkış.
Çilla Hakan...
Killa Hakan’la geçen ay TV100’de yaptığım canlı yayın, kişisel televizyonculuk kariyerimin unutulmazları arasındadır.
Küfretmesin diye konuşmasını mı
kontrol edeyim, Killa’ya
soru mu sorayım derken müthiş bir canlı yayın yapmıştık.
“Babacan Berlin Havalimanı’na in, taksiye beni Killa’ya götür de, seni bana getirirler” diyerek bitirmiştik programı.
Ben gidemedim henüz Berlin’e ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gitmiş, üstelik Kreuzberg’e de uğramış.
Baktım bizim Killa, İmamoğlu’yla selfie çekiyor.
Kafasında yine bandana, üzerinde yine hücum yeleği...
Etraftakiler “Killa Hakan, Killa Hakan” diye İmamoğlu’na tanıtmaya çalışıyorlar ama belli ki Başkan tanımıyor...
“Acaba bir oyuna mı geliyorum” tedirginliğiyle “Çilla Hakan ne ya” filan diyor...
Sonunda tanışıyorlar, selfie’sini çekiyor Killa...
Görüntüleri izlerken çok eğlendim.
Sonunda İmamoğlu da Türk rap’inin efsanesiyle tanımış oldu.
Dolmabahçe’de...
Bu 10 Kasım’da da çocuklarla birlikte Dolmabahçe’ye gittik.
İstanbul’da olduğumuz sürece her sene ailece Ata’nın huzuruna gitmeyi gelenek haline getirdik.
Bu yıl her zamankinden kalabalık ve güzeldi.
Pazar günü ve havanın da güzel olmasının bunda etkisi büyüktü.
Ama bir büyük neden daha vardı;
Son yıllarda yaşadığımız olaylardan sonra Türk halkı bir kez daha şaşmaması gereken yolun Atatürk’ün yolu olduğunu anladı.
Çalışanın tek kuruş bahşişini almadım
Nusret’in New York’taki dükkanında çalışanların bahşişinden pay aldığı için 250 bin dolar ceza ödediği haberleri çıktı.
Nusret’le bu işin aslını astarını konuştum.
Dün sabah Dubai’deydi ve meseleyi ilk ağızdan dinledim.
Nusret, 250 bin dolar ceza ödediğini doğruladı.
“Cezayı ödedim ama bir sor bakalım neden ödedim” diyerek başladı anlatmaya.
Çalışanların bahşişinden tek kuruş pay almadığını, bunu sadece New York’taki değil hiçbir dükkanında yapmadığını çok açık bir dille söyledi.
“Ben çalışanların bahşişinden pay almam, bunu hiçbir zaman hiçbir dükkanımda yapmadım” dedi.
“Peki neden ceza ödedin?” diye sordum...
“Dört çalışanın performansından memnun değildim. Bizim dükkanın çalışma anlayışına uymuyorlardı. Benim istediğim kadar iyi değillerdi ve hemen işlerine son verdim” yanıtını verdi.
İş akdini hemen ve tek taraflı feshedince, dört çalışan mahkemeye başvurmuş.
Mahkeme de 250 bin dolar ceza ödemesine karar vermiş Nusret’in.
Bu cezayı ödediği için hiç pişman gibi gelmedi bana Nusret. Aksine performansını beğenmediği çalışanlardan kurtulduğu için mutluydu.
“Bu meselede çalışanların intikam duygusu devreye girdi.
İşten atıldıkları için ‘Bak biz sana neler yapacağız’ duygusuyla hareket edip bu bahşiş meselesini ortaya attılar.
Haberler de böyle yayıldığı için bir anda ‘çalışanın bahşişine göz koyan patron’ olarak yaftalandım” dedi.
Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Dubai’den Miami’ye, New York’tan Mykonos’a kadar uzanan, dünya zincirine dönüşen ve çok ciddi cirolar yapan Nusret’in bahşişten gelecek günlük 300-500 dolar pay için bunu yapacağına ihtimal vermiyordum.
Yanılmamışım.
Nusret’in ağzından dinleyince ikna oldum meseleye...
11 milyon fidan
Tarım ve Orman Bakanlığı harika bir projeye imza attı. Dün, 11.11.2019’da saat 11.11 itibariyle 11 milyon fidan kampanyasını başlattı.
Dün sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın startını verdiği kampanya daha yeşil bir Türkiye için atılmış çok güzel bir adım.
81 ilde 11 milyon fidan dikilecek.
Bundan sonra her yıl 11 Kasım’da okullarda fidan dikme etkinlikleri düzenlenecek.
2023 yılına kadar 7 milyar fidan toprakla buluşturulacak.
Ülkemiz için, çocuklarımız için, Türkiye’nin geleceği için kim doğru adım atarsa biz alkışlarız...
Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bir büyük alkış.
Çilla Hakan...
Killa Hakan’la geçen ay TV100’de yaptığım canlı yayın, kişisel televizyonculuk kariyerimin unutulmazları arasındadır.
Küfretmesin diye konuşmasını mı
kontrol edeyim, Killa’ya
soru mu sorayım derken müthiş bir canlı yayın yapmıştık.
“Babacan Berlin Havalimanı’na in, taksiye beni Killa’ya götür de, seni bana getirirler” diyerek bitirmiştik programı.
Ben gidemedim henüz Berlin’e ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gitmiş, üstelik Kreuzberg’e de uğramış.
Baktım bizim Killa, İmamoğlu’yla selfie çekiyor.
Kafasında yine bandana, üzerinde yine hücum yeleği...
Etraftakiler “Killa Hakan, Killa Hakan” diye İmamoğlu’na tanıtmaya çalışıyorlar ama belli ki Başkan tanımıyor...
“Acaba bir oyuna mı geliyorum” tedirginliğiyle “Çilla Hakan ne ya” filan diyor...
Sonunda tanışıyorlar, selfie’sini çekiyor Killa...
Görüntüleri izlerken çok eğlendim.
Sonunda İmamoğlu da Türk rap’inin efsanesiyle tanımış oldu.
Dolmabahçe’de...
Bu 10 Kasım’da da çocuklarla birlikte Dolmabahçe’ye gittik.
İstanbul’da olduğumuz sürece her sene ailece Ata’nın huzuruna gitmeyi gelenek haline getirdik.
Bu yıl her zamankinden kalabalık ve güzeldi.
Pazar günü ve havanın da güzel olmasının bunda etkisi büyüktü.
Ama bir büyük neden daha vardı;
Son yıllarda yaşadığımız olaylardan sonra Türk halkı bir kez daha şaşmaması gereken yolun Atatürk’ün yolu olduğunu anladı.