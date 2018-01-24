Bunu yapan tek isim Şeyda Coşkun mu?



Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için hakkında soruşturmalar yapıldığı söyleniyor.

Sonuç?..

Şeyda Coşkun başta ünlüler olmak üzere müşterilerini zayıflatmaya devam ediyor.

Bizde 6 ayda bir aynı soruşturma haberlerini okumaya devam ediyoruz.

Gerçekten diploması yoksa ya ‘yaşam koçu’ denilen işi yapmasına izin vermeyin.

Ya da yaptığı işin diploma gerektirmediğini açıklayın olsun bitsin.

Bu durumda en büyük yarayı Sağlık Bakanlığı alıyor.

Ayrıca bu işi tek yapan Şeyda Coşkun değil.

Benzeri pek çok yaşam koçu çıktı...

Ancak en ünlüsü ve en çok kazananı (3 bin dolar aldığı söyleniyor) Şeyda Coşkun olduğu için muhtemelen rakipleri Sağlık Bakanlığı’na şikayet ediyor ve hakkında bu haberler çıkıyor.

Ama sadece Şeyda Coşkun’la ilgili bir durum değil bu.

Şu yaşam koçluğu denilen mesleğe nasıl bir diploma lazım olduğu bir netleştirilsin artık.

Bu oyunun sonu kavgayla biter

Serra Yılmaz’ın ilk yönetmenlik denemesi “Cebimdeki Yabancı” ev partilerinde ilginç bir cep telefonu oyunu modası başlatabilir.

Filmde 7 arkadaş bir akşam yemeğinde bir araya geliyorlar ve hepsi çıkarıp cep telefonlarını masaya koyuyor.

Masadaki herkes bir diğerinin telefonuna gelen mesajları, fotoğrafları, yazışmaları okuyor.

Gördüğümüz, tanıdığımızı zannettiğimiz insandan bambaşka bir yabancı ortaya çıkıyor sonunda da...

Arkadaşlarınızla oturup böyle bir oyun oynamaya cesaret edebilir misiniz?

Bizde böyle bir oyunun sonu kavgayla, küslüklerle biter.

Serra’nın filminde nasıl bittiğini haftaya vizyona girdiğinde öğreneceğiz.

Geçtiğimiz yıl İtalya’da gişe rekorları kıran bir filmden uyarlanan “Cebimdeki Yabancı”nın kadrosu da çok iyi;

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız...

Bu nasıl yarış?

YouTuber Enes Batur’un “Hayal mi Gerçek mi” filmi Cem Yılmaz’ı geçmiş.

Nasıl geçmiş?

İlk hafta sonunda 3 günlük gişesiyle geçmiş.

İlk 3 gün açılışı 454.373 olmuş Enes’in.

Cem Yılmaz’ın filmi 3’üncü hafta sonu 3 günlük izlenmesinde 432.371 gişe yapmış.

Şimdi bu nasıl hesap?

Ya iki filmin ilk 3 gün rakamları kıyaslanır, (Cem Yılmaz’ınki 1.331.691’di.)

Ya da iki filmin 3. hafta sonları karşılaştırılır.

O zaman Cem Yılmaz’ın 10. hafta sonuyla, 10 hafta sonra vizyona girecek bir filmin ilk hafta sonu gişesini de karşılaştıralım.

Enes’le Cem kıyaslaması elmayla armudu kıyaslamaktan başka bir şey değil.

Bu yarışı böyle hesaplayanlar matematik bilmiyor demektir.