Bülent Ersoy mekan bastı

Müzik dünyasında bilinen bir teamüldür, şarkıcılar kaşelerini almadan sahneye adım atmaz...
Hele gazino kültüründen gelen sanatçılar için para peşin kırmızı meşindir...
Bunun teamüle dönüşmesinin bir nedeni var...
Geçmişte turnelere çıkıp organizatörlerden parayı alamamak, konser sonrası ücrette kesik yemek, dolandırılmak gibi tatsız olaylar yaşadıkları için çözümü konser öncesinde parayı almakta bulmuşlar.
Geçmişten gelen bu acı tecrübelerin sonucunda, çoğu şarkıcı bugün kaşesini almadan sahneye adımını atmaz.
Nasıl olduysa geçenlerde Bülent Ersoy atmış...
Çünkü Bülent Hanım da konserinden hemen önce parayı alan sanatçılardandır, hatta TV programlarında bile bu kuralını sürdürür, programın hemen öncesinde ücretini hesabında görmek ister.
Geçen hafta Ataköy’deki mekanda nasıl olduysa parasını peşin almadan çıkmış ve aynen dediğim gibi de sahneden iner inmez kaşesini talep etmiş...
Mekanın sahiplerinin parayı vermeyecek hali yok...
Şu an gece hayatının en büyük oyuncularından biri durumundalar çünkü...
Şu an iş yapan, mekanı dolduran kim varsa onların mekanlarında sahneye çıkmıştır mutlaka.
Bugüne kadar tek bir isimden bile ödeme konusunda bir şikayet duymadık.
Ama Bülent Hanım’a fark etmez, karşısında Merkez Bankası olsa sahneden indiği anda parasını ister.
O gece ödemeyi yapamamışlar... Nakit olmadığı için mi, yetkili olmadığı için mi bilmiyorum...
Bülent Hanım durur mu ortalığı yıkmış, bas bas bağırmış “paramı getireceksiniz” diye...
Sonuç alamayınca gecenin bir vakti atlamış arabasına grubun diğer mekanında almış soluğu...
Mekanı basmış yani.
Bağırmış, çağırmış “kaşemi verin” diye...
Sonunda son kuruşuna kadar almış parasını ve gönül rahatlığıyla evinin yolunu tutmuş...
Parayı aldığı anda eminim oturup bir kadeh de içmiş, hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam etmiştir mekan sahipleriyle...
Kimi zaman parlar, sesini yükseltir ama karıncayı bile incitmeyecek kadar zarif bir ruha sahiptir Bülent Hanım...
Dolayısıyla siz bu ‘mekan bastı’ lafına takılmayın, bu mesele yıllardır sahneye çıktığı mekan sahipleriyle Ersoy’un arasını açmaz...
45 dakika dayak
Bu Ahmet Kural-Sıla meselesinde başından beri ben hep kadın tarafında durdum... Çünkü ortada şiddet var...
Az ya da çokmuş beni ilgilendirmez, ortada şiddet, taciz, istismar, kadının istemediği bir durum varsa ben hep kadın tarafındayım...
Talat Bulut meselesinde de olduğu gibi...
Ahmet cephesinden de hep “Bu kadar aceleci davranmayın, yargısız infaz yapmayın.
Ya gerçekler öyle değilse” diye mesajlar aldım...
Ve dün Sıla konuyla ilgili Ayşe Arman’a konuştu...
Sıla diyor ki...
◊ İtme, tokat gibi bir şeyden ibaret değil yaşadığım...
◊ Vücudum perişan haldeydi... Ailem beni öyle görünce şok oldu...
◊ 45 dakika dayak yedim. Korkunç bir şey...
◊ Bu dayak hadisesinden 5 dakika evvel evlenmeyi, çocuk yapmayı konuşuyorduk. O yüzden ardından olanlar çok kırıcı...
Zaten derin bir kırgınlık da hissediyorum.
◊ Öyle vahşi bir şeymiş ki çok garip bir uyanış yaşıyorsun. Ailemin desteği olmazsa bu kadar cesur olmayabilirdim...
Şimdi sormak lazım: Bunlar da mı yalan Ahmet Kural?
Hadi biz yine empati yapalım Ahmet’in tarafından da bakalım...
Diyelim ki yarısı doğru olsun Sıla’nın söylediklerinin...
45 dakika değil 20 dakika dayak yemiş olsa ne değişecek?
Kül tablası değil de başka bir şeyle vurmuş olsan ne değişecek?
Şiddetin nasıl uygulandığı değil ki meselemiz, şiddetin olup olmadığı... Görünen o ki burada da var!
Mehmet Ali’yi unuttular...
Kıbrıs’ın eğlence hayatında Mehmet Ali Erbil’in katkısını kimse inkar edemez...
Kıbrıs’ın otelleri toplanıp Girne’nin meydanına Mali’nin heykelini dikse azdır... Rocks Hotel’in Rocks olmasında da Erbil’in katkısı büyüktür. Yıl içinde yaptığı sahne şovları dışında da her yılbaşı Rocks’ta çıkardı Mehmet Ali... Uzun yıllar sonra ilk kez bu yıl çıkamayacak...
Çok şükür iyi haberleri geliyor...
Rocks Hotel’in yılbaşı programına baktım Mehmet Ali’nin yerine Nilgün Belgün’ü koymuşlar... Gecenin şarkıcısı da Fatih Ürek... Fatih çıkacak şarkılarını söyleyecek, eğlendirecek orası tamam... Ama Nilgün Belgün, Mehmet Ali’nin yaptığı işi yapacak...
Gecenin başında şakalarıyla, esprileriyle seyirciyi güldürecek.
Yani Mali’nin yıllardır Rocks’ta yaptığını...
Nilgün’e sözüm yok, Rocks’çular keşke Mali’yi
unutmasaydı...
Önceki yıllardan görüntülerini, şakalarını gecede yayınlanacak güzel bir video şov eşliğinde hazırlasalardı.
Bunu da afişlerinde duyursaydılar...
Sonuçta o salonda olanların çoğu yine ya Mehmet Ali’nin arkadaşı ya da her zamanki müşterileri olacak...
Umarım bu yazıdan sonra Mali’ye bir hazırlık yapar Rocks’çular.
Bülent Ersoy mekan bastı
Müzik dünyasında bilinen bir teamüldür, şarkıcılar kaşelerini almadan sahneye adım atmaz...
Hele gazino kültüründen gelen sanatçılar için para peşin kırmızı meşindir...
Bunun teamüle dönüşmesinin bir nedeni var...
Geçmişte turnelere çıkıp organizatörlerden parayı alamamak, konser sonrası ücrette kesik yemek, dolandırılmak gibi tatsız olaylar yaşadıkları için çözümü konser öncesinde parayı almakta bulmuşlar.
Geçmişten gelen bu acı tecrübelerin sonucunda, çoğu şarkıcı bugün kaşesini almadan sahneye adımını atmaz.
Nasıl olduysa geçenlerde Bülent Ersoy atmış...
Çünkü Bülent Hanım da konserinden hemen önce parayı alan sanatçılardandır, hatta TV programlarında bile bu kuralını sürdürür, programın hemen öncesinde ücretini hesabında görmek ister.
Geçen hafta Ataköy’deki mekanda nasıl olduysa parasını peşin almadan çıkmış ve aynen dediğim gibi de sahneden iner inmez kaşesini talep etmiş...
Mekanın sahiplerinin parayı vermeyecek hali yok...
Şu an gece hayatının en büyük oyuncularından biri durumundalar çünkü...
Şu an iş yapan, mekanı dolduran kim varsa onların mekanlarında sahneye çıkmıştır mutlaka.
Bugüne kadar tek bir isimden bile ödeme konusunda bir şikayet duymadık.
Ama Bülent Hanım’a fark etmez, karşısında Merkez Bankası olsa sahneden indiği anda parasını ister.
O gece ödemeyi yapamamışlar... Nakit olmadığı için mi, yetkili olmadığı için mi bilmiyorum...
Bülent Hanım durur mu ortalığı yıkmış, bas bas bağırmış “paramı getireceksiniz” diye...
Sonuç alamayınca gecenin bir vakti atlamış arabasına grubun diğer mekanında almış soluğu...
Mekanı basmış yani.
Bağırmış, çağırmış “kaşemi verin” diye...
Sonunda son kuruşuna kadar almış parasını ve gönül rahatlığıyla evinin yolunu tutmuş...
Parayı aldığı anda eminim oturup bir kadeh de içmiş, hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam etmiştir mekan sahipleriyle...
Kimi zaman parlar, sesini yükseltir ama karıncayı bile incitmeyecek kadar zarif bir ruha sahiptir Bülent Hanım...
Dolayısıyla siz bu ‘mekan bastı’ lafına takılmayın, bu mesele yıllardır sahneye çıktığı mekan sahipleriyle Ersoy’un arasını açmaz...
45 dakika dayak
Bu Ahmet Kural-Sıla meselesinde başından beri ben hep kadın tarafında durdum... Çünkü ortada şiddet var...
Az ya da çokmuş beni ilgilendirmez, ortada şiddet, taciz, istismar, kadının istemediği bir durum varsa ben hep kadın tarafındayım...
Talat Bulut meselesinde de olduğu gibi...
Ahmet cephesinden de hep “Bu kadar aceleci davranmayın, yargısız infaz yapmayın.
Ya gerçekler öyle değilse” diye mesajlar aldım...
Ve dün Sıla konuyla ilgili Ayşe Arman’a konuştu...
Sıla diyor ki...
◊ İtme, tokat gibi bir şeyden ibaret değil yaşadığım...
◊ Vücudum perişan haldeydi... Ailem beni öyle görünce şok oldu...
◊ 45 dakika dayak yedim. Korkunç bir şey...
◊ Bu dayak hadisesinden 5 dakika evvel evlenmeyi, çocuk yapmayı konuşuyorduk. O yüzden ardından olanlar çok kırıcı...
Zaten derin bir kırgınlık da hissediyorum.
◊ Öyle vahşi bir şeymiş ki çok garip bir uyanış yaşıyorsun. Ailemin desteği olmazsa bu kadar cesur olmayabilirdim...
Şimdi sormak lazım: Bunlar da mı yalan Ahmet Kural?
Hadi biz yine empati yapalım Ahmet’in tarafından da bakalım...
Diyelim ki yarısı doğru olsun Sıla’nın söylediklerinin...
45 dakika değil 20 dakika dayak yemiş olsa ne değişecek?
Kül tablası değil de başka bir şeyle vurmuş olsan ne değişecek?
Şiddetin nasıl uygulandığı değil ki meselemiz, şiddetin olup olmadığı... Görünen o ki burada da var!
Mehmet Ali’yi unuttular...
Kıbrıs’ın eğlence hayatında Mehmet Ali Erbil’in katkısını kimse inkar edemez...
Kıbrıs’ın otelleri toplanıp Girne’nin meydanına Mali’nin heykelini dikse azdır... Rocks Hotel’in Rocks olmasında da Erbil’in katkısı büyüktür. Yıl içinde yaptığı sahne şovları dışında da her yılbaşı Rocks’ta çıkardı Mehmet Ali... Uzun yıllar sonra ilk kez bu yıl çıkamayacak...
Çok şükür iyi haberleri geliyor...
Rocks Hotel’in yılbaşı programına baktım Mehmet Ali’nin yerine Nilgün Belgün’ü koymuşlar... Gecenin şarkıcısı da Fatih Ürek... Fatih çıkacak şarkılarını söyleyecek, eğlendirecek orası tamam... Ama Nilgün Belgün, Mehmet Ali’nin yaptığı işi yapacak...
Gecenin başında şakalarıyla, esprileriyle seyirciyi güldürecek.
Yani Mali’nin yıllardır Rocks’ta yaptığını...
Nilgün’e sözüm yok, Rocks’çular keşke Mali’yi
unutmasaydı...
Önceki yıllardan görüntülerini, şakalarını gecede yayınlanacak güzel bir video şov eşliğinde hazırlasalardı.
Bunu da afişlerinde duyursaydılar...
Sonuçta o salonda olanların çoğu yine ya Mehmet Ali’nin arkadaşı ya da her zamanki müşterileri olacak...
Umarım bu yazıdan sonra Mali’ye bir hazırlık yapar Rocks’çular.