Bu yıl ne magazin yaptı be!



Gördünüz işte 2017’de en çok konuştuğumuz şey oldu magazin.

Kelebek’in etkisi ve gücü malum zaten...

Televizyonda magazin programları yeniden yükseldi.

Politika yazarları bile her gün magazin konuları yazmaya başladı.

Bu daha bir şey değil...

Siyasetin kasvetli havası ağırlaştıkça herkesin sığınacağı liman, nefes alacağı bir havalandırma olmaya devam ediyor magazin.

2018’de daha da yükselecek.

2017’de yaşadıklarımıza bakar mısınız, son 10 yılda bu kadar yoğun bir magazin gündemi olmamıştı...

Bana göre bu yılın Top10 magazin olayı şöyleydi:

1- Vatan Şaşmaz’ın ölümü.

2- Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle yaşadığı tekne skandalı.

3- Ebru Şallı’nın çıplak fotoğrafı ve evli adamla yaşadığı aşk.





4- Seren Serengil ve Gülben Ergen, Erhan Çelik boşanma tartışmaları.

5- Rüzgar Erkoçlar’ın evlenmesi.

6- Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen’in hapisle başlayıp büyüyen aşkı.





7- Mustafa Ceceli’nin boşandıktan hemen sonra Selin İmer’le evlenmesi.

8- Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın düğünü.

9- Hâlâ konuştuğumuz Adriana Lima-Metin Hara aşkı.





10- Ahmet Kural-Sıla aşkı.



Mutlu yıllar

2017’de yapmak isteyip de yapamadığınız, ulaşmak isteyip de ulaşamadığınız her şey 2018’de sizinle olsun.

2017’de sizi mutsuz eden her şey 2018’de hayatınızdan uzak olsun.

2018 herkese iyi gelsin.

Mutlu yıllar dilerim...

Ah be Buket...

Buket Aşçı’yı o kadar genç yaşta kaybettik ki, arkasından ne söylesek, ne yazsak boş...

Vatan gazetesinin Kitap ekinin genel yayın müdürüydü Buket.

Bizim de yakın arkadaşımız...

Yıllara varan ilişkimiz, Cihangir’de yaptığımız sohbetlerimiz, Sayım’ın organize ettiği kahvaltılarda buluşmamız...

Derken hayat bir güzelliği daha çekip aldı elimizden.

10 yıla yakın zamandır boğuştuğu sağlık sorunlarına yenildi Buket.

Daha 41 yaşındaydı...

Çok gençti...

Hepimizi üzdü de gitti...

Yılbaşında Antalya

Ben İstanbul dışında yeni yıla girmeyi sevmem.

Yıllar önce bir kez Londra’da yılbaşı kutlamıştım, bir daha asla dedim.

4-5 yıl önce de bir kez Kıbrıs’taydım. Casino’cu değilsen heyecan verici değil...

Onun dışında hep İstanbul’dayım, hep evdeyim.

Bu yılbaşı kuralı değiştirdik, çoluk çocuk kalkıp Antalya’ya gidiyoruz yılbaşı için.

Çılgınlar gibi eğlenmeye değil vallahi, kafa dinlemeye...

Bakalım bu deneyim nasıl olacak...

YARIN...

86 yaşındaki Huysuz Virjin anlatıyor...

◊ Yılbaşı gecesi Kanal D ekranlarında olacak Huysuz Virjin, bu yaşında televizyoncuları nasıl peşinde koşturuyor?

◊ Yarın gece Cem Yılmaz’ı kendine rakip görüyor mu?

◊ Bülent Ersoy gelmesin diye mi hep 13 numaralı evde oturuyor?

◊ Mehmet Ali Erbil için ne dedi?

◊ Ölümden korkuyor mu?

◊ TV’deki partneri Murat Başoğlu için neler dedi?

Hepsi yarın Pazar Kelebek’te...