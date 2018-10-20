Bu yasa hayvanlar kadar insanlar için de önemli...

Bursa’da aç kalan köpeklerin 12 yaşındaki çocuğa saldırdığı görüntüleri izlediniz mi?
Çocuğun her gün okuldan evine döndüğü yol...
Dört köpek saldırıyor, iki bacağından ve kalbinin üzerinden ısırıyorlar.
Çevredekiler yetişmese çocuğu parçalayacaklar...
Çocuğun olayı kameralara anlatırken gözyaşlarını ve yüzündeki dehşeti görmeniz lazım.
Ömür boyu unutamayacağı bir travma... Muhtemelen de ömür boyu köpeklerden korkacak ve sevmeyecek...
Bu kadar çok sayıda başıboş köpeğin sokaklarda olması tehlikeli dediğim zaman da hayvanseverler çullanıyor üzerime...
“Köpek katliamlarına davetiye çıkarıyorsun” diyerek linç ediyorlar beni...
Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde bu tür olaylara izin verilmez...
Hayvanların yaşam hakkı önemli de insanların yaşam hakkı önemsiz mi?
12 yaşındaki bu çocuğu köpekler parçalasaydı, hayvan hakları mı diyecektik yine...
Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor” diyerek yaptığı çıkış çok önemli.
“Bir an önce çıkartın” diyerek Hayvan Hakları Yasası’nın Meclis’e gelmesini istedi.
Hayvan Hakları Yasası’yla hayvanlara eziyet kabahatler kanunundan çıkarılacak, hayvanlara eziyet edenler 300-500 lira verip kurtulamayacak, 4 aydan 4.5 yıla kadar hapis yatacak...
Hayvanlar kadar insanlar için de önemli bu yasa...
Çünkü Erdoğan, barınakların düzeltilmesini, veterinerlik hizmetlerinin verilmesini de istedi...
Bu sokakta başıboş dolaşan hayvanlarının sayısının da azalması demek...
Hayvanların bakımı kadar düzenli kısırlaştırma politikaları da yürütülmeli ki, 12 yaşındaki çocuklarımız sokakta köpeklerin saldırısına uğramasın...
Önümüz yerel seçim...
Projeleri arasına sokak hayvanlarını da alan adaylar öne çıkar, benden söylemesi...
Cem Yılmaz, “Ellerimde Çiçekler”i nasıl mahvetti
Müzik dünyamızın ‘amcası’ İlhan Şeşen, 47. sanat yılında “Hediyem” adlı bir proje albümüne imza attı.
Unutulmaz İlhan Şeşen şarkılarını 14 ayrı sanatçının seslendirdiği bir albüm bu...
Birkaç gündür telefonumda, bilgisayarımda çeviriyorum şarkıları.
Mesela Aylin Aslım, “Ankara’dan Abim Geldi”yi o kadar güzel seslendirmiş ki, yıllar sonra bu şarkıyı yine keyifle dinledim...
Ceylan Ertem’in ”Aşık Oluyorum Eyvah”taki yorumu da güzel... Bu albüm sayesinde Dilhan Şeşen’i ilk kez dinledim, Burhan Şeşen’in 19 yaşındakimi kızıymış, bu ailede müzisyenlik genlerde var demekle, müthiş bir ses Dilhan...
Alpay’dan, “Hayallerimi
Bırak”, Mehmet Erdem’den “Ağlıyor İstanbul”, Yaşar’dan ”Gibi Gibiyim”i dinlemek de güzel...
“Sensiz Olmaz”, Yalın’a çok yakışan bir şarkı olmuş...
Bu güzel albümde geliyorum geliyorum tek bir şarkıyı atlıyorum, Cem Yılmaz’ın seslendirdiği “Ellerimde Çiçekler”i...
Başlamıyor mu, “Son zamanlaaaar yaptıklarıma baaaaakma nolursun” diye olağanüstü düşük devirde şarkıyı söylemeye hemen geçiyorum.
Bateri çalan, müziği bilen biri olarak Cem Yılmaz bu şarkıyı nasıl mahvederim diye özel olarak uğraşsa ancak bu kadar yapabilirdi...
Şarkıya biraz tahammül edebilmek için 4X4 devir hızlandırmanız şart...
Hani eskiden pili biten walkman’ler şarkıyı bayık bayık çalardı ya, Cem Yılmaz’ın yorumu da aynen o işte...
İlahi gibi söylediği bu yorumu aslında 2016’da SoundCloud’a kendisi yüklemişti Cem Yılmaz...
İlhan Şeşen de aynen albüme alıp koymuş...
Cem Yılmaz değil de başkası şarkıyı böyle söyleseydi değil albüme almak İlhan Şeşen herhalde dava açardı...
Durumu abarttığımı düşünüyorsanız internette bulup dinleyin yorumu...
Cem Yılmaz’ın söylediği “Ellerimde Çiçekler” proje albümlerde en kötü yorum olarak tarihe geçer.
Ama diğer 13 şarkıcının söylediği şarkılar için İlhan Şeşen’in “Hediyem”i indirilir.
Senaryoya Serenay değil de siz mi karar vereceksiniz...
Serenay Sarıkaya, Bergen’i canlandıracağı filmin senaryosunu beğenmeyince çekimler ertelendi...
Senaryo krizi deniyor...
Serenay’daki kaprise bak deniyor...
Ne kaprisi, ne krizi?
Senaryoya Serenay değil de, siz mi karar vereceksiniz...
Bir oyuncunun başrolünü oynayacağı bir işin senaryosunu beğenip beğenmemesinden, değişmesini istemesinden daha doğal ne olabilir?
Bu kapris değil, tamamen iş ciddiyetidir...
Serenay tüm bu süreç sonunda hâlâ içine sinmeyen bir şey varsa bu filmde hiç de oynamayabilir...
Bergen olarak seyirci karşısına çıkıp rezil olması mı daha iyi...
Hiç oynamaması mı?
“Kapris yapıyor” diyenler Serenay’ın rezil olmasını isteyenlerdir.
Bu yasa hayvanlar kadar insanlar için de önemli...
Bursa’da aç kalan köpeklerin 12 yaşındaki çocuğa saldırdığı görüntüleri izlediniz mi?
Çocuğun her gün okuldan evine döndüğü yol...
Dört köpek saldırıyor, iki bacağından ve kalbinin üzerinden ısırıyorlar.
Çevredekiler yetişmese çocuğu parçalayacaklar...
Çocuğun olayı kameralara anlatırken gözyaşlarını ve yüzündeki dehşeti görmeniz lazım.
Ömür boyu unutamayacağı bir travma... Muhtemelen de ömür boyu köpeklerden korkacak ve sevmeyecek...
Bu kadar çok sayıda başıboş köpeğin sokaklarda olması tehlikeli dediğim zaman da hayvanseverler çullanıyor üzerime...
“Köpek katliamlarına davetiye çıkarıyorsun” diyerek linç ediyorlar beni...
Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde bu tür olaylara izin verilmez...
Hayvanların yaşam hakkı önemli de insanların yaşam hakkı önemsiz mi?
12 yaşındaki bu çocuğu köpekler parçalasaydı, hayvan hakları mı diyecektik yine...
Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor” diyerek yaptığı çıkış çok önemli.
“Bir an önce çıkartın” diyerek Hayvan Hakları Yasası’nın Meclis’e gelmesini istedi.
Hayvan Hakları Yasası’yla hayvanlara eziyet kabahatler kanunundan çıkarılacak, hayvanlara eziyet edenler 300-500 lira verip kurtulamayacak, 4 aydan 4.5 yıla kadar hapis yatacak...
Hayvanlar kadar insanlar için de önemli bu yasa...
Çünkü Erdoğan, barınakların düzeltilmesini, veterinerlik hizmetlerinin verilmesini de istedi...
Bu sokakta başıboş dolaşan hayvanlarının sayısının da azalması demek...
Hayvanların bakımı kadar düzenli kısırlaştırma politikaları da yürütülmeli ki, 12 yaşındaki çocuklarımız sokakta köpeklerin saldırısına uğramasın...
Önümüz yerel seçim...
Projeleri arasına sokak hayvanlarını da alan adaylar öne çıkar, benden söylemesi...
Cem Yılmaz, “Ellerimde Çiçekler”i nasıl mahvetti
Müzik dünyamızın ‘amcası’ İlhan Şeşen, 47. sanat yılında “Hediyem” adlı bir proje albümüne imza attı.
Unutulmaz İlhan Şeşen şarkılarını 14 ayrı sanatçının seslendirdiği bir albüm bu...
Birkaç gündür telefonumda, bilgisayarımda çeviriyorum şarkıları.
Mesela Aylin Aslım, “Ankara’dan Abim Geldi”yi o kadar güzel seslendirmiş ki, yıllar sonra bu şarkıyı yine keyifle dinledim...
Ceylan Ertem’in ”Aşık Oluyorum Eyvah”taki yorumu da güzel... Bu albüm sayesinde Dilhan Şeşen’i ilk kez dinledim, Burhan Şeşen’in 19 yaşındakimi kızıymış, bu ailede müzisyenlik genlerde var demekle, müthiş bir ses Dilhan...
Alpay’dan, “Hayallerimi
Bırak”, Mehmet Erdem’den “Ağlıyor İstanbul”, Yaşar’dan ”Gibi Gibiyim”i dinlemek de güzel...
“Sensiz Olmaz”, Yalın’a çok yakışan bir şarkı olmuş...
Bu güzel albümde geliyorum geliyorum tek bir şarkıyı atlıyorum, Cem Yılmaz’ın seslendirdiği “Ellerimde Çiçekler”i...
Başlamıyor mu, “Son zamanlaaaar yaptıklarıma baaaaakma nolursun” diye olağanüstü düşük devirde şarkıyı söylemeye hemen geçiyorum.
Bateri çalan, müziği bilen biri olarak Cem Yılmaz bu şarkıyı nasıl mahvederim diye özel olarak uğraşsa ancak bu kadar yapabilirdi...
Şarkıya biraz tahammül edebilmek için 4X4 devir hızlandırmanız şart...
Hani eskiden pili biten walkman’ler şarkıyı bayık bayık çalardı ya, Cem Yılmaz’ın yorumu da aynen o işte...
İlahi gibi söylediği bu yorumu aslında 2016’da SoundCloud’a kendisi yüklemişti Cem Yılmaz...
İlhan Şeşen de aynen albüme alıp koymuş...
Cem Yılmaz değil de başkası şarkıyı böyle söyleseydi değil albüme almak İlhan Şeşen herhalde dava açardı...
Durumu abarttığımı düşünüyorsanız internette bulup dinleyin yorumu...
Cem Yılmaz’ın söylediği “Ellerimde Çiçekler” proje albümlerde en kötü yorum olarak tarihe geçer.
Ama diğer 13 şarkıcının söylediği şarkılar için İlhan Şeşen’in “Hediyem”i indirilir.
Senaryoya Serenay değil de siz mi karar vereceksiniz...
Serenay Sarıkaya, Bergen’i canlandıracağı filmin senaryosunu beğenmeyince çekimler ertelendi...
Senaryo krizi deniyor...
Serenay’daki kaprise bak deniyor...
Ne kaprisi, ne krizi?
Senaryoya Serenay değil de, siz mi karar vereceksiniz...
Bir oyuncunun başrolünü oynayacağı bir işin senaryosunu beğenip beğenmemesinden, değişmesini istemesinden daha doğal ne olabilir?
Bu kapris değil, tamamen iş ciddiyetidir...
Serenay tüm bu süreç sonunda hâlâ içine sinmeyen bir şey varsa bu filmde hiç de oynamayabilir...
Bergen olarak seyirci karşısına çıkıp rezil olması mı daha iyi...
Hiç oynamaması mı?
“Kapris yapıyor” diyenler Serenay’ın rezil olmasını isteyenlerdir.