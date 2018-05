Bu seçimden beklentim

Metin Şentürk ve İbrahim Tatlıses’in milletvekili seçilmesi.

Yıllarca Meclis’e girmek için uğraştılar.

Ak Parti’yi denediler, bağımsız girdiler, Urfa’yı denediler, İstanbul’u denediler...

Milletvekili olmak için harcadıkları enerjinin 10’da 1’ini sanatlarına harcasalar şimdi dünya starıydılar!

Vallahi üzülüyorum.

Her seçimde kolları sıvayıp elleri boş dönmelerine kahroluyorum.

Bu sefer de biri İstanbul’dan diğeri İzmir’den Ak Parti’den aday adayı oldular.

İyi haber... Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi açılıyor...

Gelişmiş ülkelerde sadece çocuklar için özel hastaneler varken, Türkiye şehir hastaneleri projeleriyle sağlık yatırımlarını artırırken, “neden tek bir çocuk hastanemiz yok” diye sormuştum.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı.

Bir yıl önce Mersin Şehir Hastanesi açıldı...

Dünyanın en büyük hastanesi olacak Ankara Şehir Hastanesi de önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

Buna rağmen neden tam teşekküllü çocuk hastanemiz yok?

İyi haber Mersin ve Ankara Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Bayar’dan geldi.

Yıllarca Süleyman Demirel’le yakın çalışmış, bir dönem Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığını yürütmüş olan Bayar çocuk hastanesiyle ilgili bilgilendirici bir mektup gönderdi.

1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda hizmet verecek Ankara Şehir Hastanesi’nin 10’da 1’lik bölümü (105.470 metrekare) Çocuk Hastanesi’ne ayrılmış.

◊ Çocuk Hastanesi’nde 599 yatak...

◊ 143 poliklinik...

◊ 10 ameliyathane bulunacak...

◊ Tedavileri boyunca eğitimden uzak kalmamaları için 9 sınıf ve kütüphane...

◊ Her katta çocuk oyun alanları, çocuk kuaförü...

◊ Nevresiminden odalarına kadar çocuklara özel dekore edilmiş odalar...

Çocuklar için her şey düşünülmüş, her şey çocuklar için düzenlenmiş burada.

Bizde neden yok dediğimiz her şey yapılıyor.

Böylece Türkiye bir büyük eksiğinden kurtulacak.

Bizim de gururla göstereceğimiz tam teşekküllü bir çocuk hastanemiz olacak.

Ama yetmez...

4 çocuk diyorsak, genç nüfus olmakla övünüyorsak İstanbul başta olmak üzere bu çocuk hastanelerinin sayısı artmalı.

Arda Turan, Çin’e...

Arda Turan’ın 8 ya da 10 maç ceza alması bekleniyor.

Almalı, fazlasıyla hak etti...

Hakemi çekiştiren, üzerine yürüyüp yumruğunu gösteren bir futbolcuya bu kadarı az bile...

Başakşehir’de kiralık oynuyor Arda, sezon sonunda Barcelona satacak.

Nereye?

Belki de Çin’e...

Ben Çin’e gitmesi taraftarıyım Arda’nın.

Belki Çin çayı falan sakinleştirir.