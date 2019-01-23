Bu ne densizlik Hoca!

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu açıkladı, “Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok” diyerek...
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci’yle konuştum.
Geçen yıl 5.457 hastanın organ nakliyle hayata döndüğünü, bu rakamın dünyada 150 bin olduğunu söyledi...
Türkiye’de halen organ nakli bekleyen hasta sayısının 30 binden fazla olduğunu...
Bu sayıya her sene binlerce hasta eklendiğini...
Diğer taraftan da organ nakli beklerken her sene binlerce hastayı kaybettiğimizi açıkladı...
Bunların içinde bebekler, küçücük çocuklar, hayatının baharında gençler de var...
İşte Celal Şengör’ün dangalak dediği bunlar...
Hiç mi empati yok hocam sende?
Organ nakli bekleyen 30 bin kişi içinde senin bir yakının olsaydı böyle konuşabilir miydin?
Bugün olmasına da gerek yok...
Belki yarın Allah korusun sen ya da bir yakının aynı duruma düşebilir, organ nakli sırasında bekliyor olabilirsiniz...
“Dangalakları yaşatmanın anlamı yok” mu diyeceğiz size...
Eyüp Kahveci de bir hekim ve “Adının önünde profesör unvanı olan birinin böyle konuşması büyük talihsizlik” diyor.
Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan alabildikleri organ bağışında yüzde 30 oranına erişemediklerini belirtti...
Bu oran İspanya’da yüzde 95’lerin üzerindeymiş...
Türkiye’de durum böyleyken, Diyanet sakınca yok demesine rağmen insanlar dini faktörlerle organ bağışından kaçarken bir profesörün çıkıp bunları söylemesi çok üzücü, çok ayıp...
Celal Hoca’nın on binlerce insana bir özür borcu var...
Not: Celal Şengör’ün herkesi inciten cümlesinin sonrasında “Tıp öğrencileri bedenimi kullanabilir. Öğrenciler kemik bilimi için iskelet bulamıyorlar” demesi de durumu kurtarmıyor.
Bunu, “Ben organlarımı bağışlamayacağım, kadavra olmak istiyorum” diyerek basitçe açıklayabilirdi...
San Marino’nun Serhat’ı...
Serhat Hacıpaşalıoğlu 2 yıl aradan sonra San Marino adına yeniden Eurovision’da yarışacağını açıkladı.
2 yıl önce San Marino adına yarı finalde sahneye çıkmış ancak finale kalamayıp elenmişti.
Serhat son yıllarda müzikte çok yol katetti...
Sahnesi çok zengin...
Bizim Altın Kelebek gecesinde de 2015’te sahneye çıkmış, başarılı bulunmuştu.
Tamam bu işe kafayı koydu ama insan nedir bu San Marino’nun Serhat aşkı diye sormaktan da kendini alamıyor...
Yine de Serhat’a Eurovision’da başarılar, kazanırsa sahneye Türk ve San Marino bayraklarıyla çıkacağı kesin...
Para karşılığı yemeğe çıkmak
Ömür Gedik’le para karşılığı yemeğe çıkmak üzerine tartışmamız sürüyor. Meryem Uzerli, şeyhle bunu yapınca kadına demediğini bırakmadı millet...
Üstelik aldığı parayı sosyal sorumluluk için harcamasına rağmen.
Burak Özçivit, 80 kadınla yemeğe çıkınca ne güzel deniyor...
Üstelik aldığı paranın tamamını cebe atmasına rağmen...
Meryem, Katar’ın 80 zengin erkeğiyle akşam yemeğine çıksa hakkında yazılmadık şey kalmazdı...
Ben bu çifte standarda dikkat çekiyorum Ömür...
“Ben HAÇİKO yararına 1 ya da 80 erkekle yemeğe çıksam yadırgar mısın” diye bana soruyor...
Yanıt, sorunun içinde gizli sevgili Ömür...
“HAÇİKO yararına” diyorsun... Bunu neden yadırgayayım...
Burak ise sadece kendi yararına gitti...
Mert Vidinli de diyor ki, “Ne var bunda Justin Bieber da para alıp, Suudi Arabistan’a şeyhlerin oğluyla PlayStation oynamaya gidiyor...”
Onun da kafasına koyayım bir odun, para içinde yüzüp hâlâ para için play station oynamaya gidiyorsa eğer...
Meltem Cumbul ve Şişli
Oyuncudan iyi belediye başkanı olur mu?
Geçmişte tam da Şişli’den elimizde bir örnek var... 1989-94 arası 5 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı’nı Fatma Girik yapmıştı...
Evini ipotek ettirip çalışanların maaşını ödediğini biliyoruz.
Şaka değil, yaptığımız röportajda bana anlatmıştı...
“Parasızdı o zaman belediye. Ben evimi ipotek ettirip çalışanların parasını ödediğimi bilirim” diyerek...
“Gerçekten yaptın mı bunu” diye sorunca da, “Yalan mı söyleyeceğim sana. Git belediyenin, bankanın kayıtlarına bak” demişti...
Şimdi CHP’nin Şişli adayı olarak Meltem Cumbul’un adı geçiyor kulislerde...
O yıllardaki parasız Şişli yok artık, bugün en zengin belediyelerden biri durumunda...
Şişli’de ikinci bir oyuncu-başkan dönemi olur mu göreceğiz...
Ama CHP’den Meltem Cumbul, bağımsız ya da DSP’den Mustafa Sarıgül derken Ak Parti adayı Nihal Yıldırım aradan çıkıp golü atarsa şaşırmayın...
Bu ne densizlik Hoca!
Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu açıkladı, “Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok” diyerek...
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci’yle konuştum.
Geçen yıl 5.457 hastanın organ nakliyle hayata döndüğünü, bu rakamın dünyada 150 bin olduğunu söyledi...
Türkiye’de halen organ nakli bekleyen hasta sayısının 30 binden fazla olduğunu...
Bu sayıya her sene binlerce hasta eklendiğini...
Diğer taraftan da organ nakli beklerken her sene binlerce hastayı kaybettiğimizi açıkladı...
Bunların içinde bebekler, küçücük çocuklar, hayatının baharında gençler de var...
İşte Celal Şengör’ün dangalak dediği bunlar...
Hiç mi empati yok hocam sende?
Organ nakli bekleyen 30 bin kişi içinde senin bir yakının olsaydı böyle konuşabilir miydin?
Bugün olmasına da gerek yok...
Belki yarın Allah korusun sen ya da bir yakının aynı duruma düşebilir, organ nakli sırasında bekliyor olabilirsiniz...
“Dangalakları yaşatmanın anlamı yok” mu diyeceğiz size...
Eyüp Kahveci de bir hekim ve “Adının önünde profesör unvanı olan birinin böyle konuşması büyük talihsizlik” diyor.
Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan alabildikleri organ bağışında yüzde 30 oranına erişemediklerini belirtti...
Bu oran İspanya’da yüzde 95’lerin üzerindeymiş...
Türkiye’de durum böyleyken, Diyanet sakınca yok demesine rağmen insanlar dini faktörlerle organ bağışından kaçarken bir profesörün çıkıp bunları söylemesi çok üzücü, çok ayıp...
Celal Hoca’nın on binlerce insana bir özür borcu var...
Not: Celal Şengör’ün herkesi inciten cümlesinin sonrasında “Tıp öğrencileri bedenimi kullanabilir. Öğrenciler kemik bilimi için iskelet bulamıyorlar” demesi de durumu kurtarmıyor.
Bunu, “Ben organlarımı bağışlamayacağım, kadavra olmak istiyorum” diyerek basitçe açıklayabilirdi...
San Marino’nun Serhat’ı...
Serhat Hacıpaşalıoğlu 2 yıl aradan sonra San Marino adına yeniden Eurovision’da yarışacağını açıkladı.
2 yıl önce San Marino adına yarı finalde sahneye çıkmış ancak finale kalamayıp elenmişti.
Serhat son yıllarda müzikte çok yol katetti...
Sahnesi çok zengin...
Bizim Altın Kelebek gecesinde de 2015’te sahneye çıkmış, başarılı bulunmuştu.
Tamam bu işe kafayı koydu ama insan nedir bu San Marino’nun Serhat aşkı diye sormaktan da kendini alamıyor...
Yine de Serhat’a Eurovision’da başarılar, kazanırsa sahneye Türk ve San Marino bayraklarıyla çıkacağı kesin...
Para karşılığı yemeğe çıkmak
Ömür Gedik’le para karşılığı yemeğe çıkmak üzerine tartışmamız sürüyor. Meryem Uzerli, şeyhle bunu yapınca kadına demediğini bırakmadı millet...
Üstelik aldığı parayı sosyal sorumluluk için harcamasına rağmen.
Burak Özçivit, 80 kadınla yemeğe çıkınca ne güzel deniyor...
Üstelik aldığı paranın tamamını cebe atmasına rağmen...
Meryem, Katar’ın 80 zengin erkeğiyle akşam yemeğine çıksa hakkında yazılmadık şey kalmazdı...
Ben bu çifte standarda dikkat çekiyorum Ömür...
“Ben HAÇİKO yararına 1 ya da 80 erkekle yemeğe çıksam yadırgar mısın” diye bana soruyor...
Yanıt, sorunun içinde gizli sevgili Ömür...
“HAÇİKO yararına” diyorsun... Bunu neden yadırgayayım...
Burak ise sadece kendi yararına gitti...
Mert Vidinli de diyor ki, “Ne var bunda Justin Bieber da para alıp, Suudi Arabistan’a şeyhlerin oğluyla PlayStation oynamaya gidiyor...”
Onun da kafasına koyayım bir odun, para içinde yüzüp hâlâ para için play station oynamaya gidiyorsa eğer...
Meltem Cumbul ve Şişli
Oyuncudan iyi belediye başkanı olur mu?
Geçmişte tam da Şişli’den elimizde bir örnek var... 1989-94 arası 5 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı’nı Fatma Girik yapmıştı...
Evini ipotek ettirip çalışanların maaşını ödediğini biliyoruz.
Şaka değil, yaptığımız röportajda bana anlatmıştı...
“Parasızdı o zaman belediye. Ben evimi ipotek ettirip çalışanların parasını ödediğimi bilirim” diyerek...
“Gerçekten yaptın mı bunu” diye sorunca da, “Yalan mı söyleyeceğim sana. Git belediyenin, bankanın kayıtlarına bak” demişti...
Şimdi CHP’nin Şişli adayı olarak Meltem Cumbul’un adı geçiyor kulislerde...
O yıllardaki parasız Şişli yok artık, bugün en zengin belediyelerden biri durumunda...
Şişli’de ikinci bir oyuncu-başkan dönemi olur mu göreceğiz...
Ama CHP’den Meltem Cumbul, bağımsız ya da DSP’den Mustafa Sarıgül derken Ak Parti adayı Nihal Yıldırım aradan çıkıp golü atarsa şaşırmayın...