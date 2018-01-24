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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Bu nasıl yarış?

24 Ocak 2018

YouTuber Enes Batur’un “Hayal mi Gerçek mi” filmi Cem Yılmaz’ı geçmiş.

Nasıl geçmiş?
İlk hafta sonunda 3 günlük gişesiyle geçmiş.
İlk 3 gün açılışı 454.373 olmuş Enes’in.
Cem Yılmaz’ın filmi 3’üncü hafta sonu 3 günlük izlenmesinde 432.371 gişe yapmış.
Şimdi bu nasıl hesap?
Ya iki filmin ilk 3 gün rakamları kıyaslanır, (Cem Yılmaz’ınki 1.331.691’di.)
Ya da iki filmin 3. hafta sonları karşılaştırılır.
O zaman Cem Yılmaz’ın 10. hafta sonuyla, 10 hafta sonra vizyona girecek bir filmin ilk hafta sonu gişesini de karşılaştıralım.
Enes’le Cem kıyaslaması elmayla armudu kıyaslamaktan başka bir şey değil.
Bu yarışı böyle hesaplayanlar matematik bilmiyor demektir.

Bu nasıl yarış

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