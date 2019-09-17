Bu kahvaltı yapılmaz

Ben bu işin uzmanı değilim, hekim hiç değilim ama dünyayı gezmişliğim var ve böyle bir kahvaltı şeklini hiçbir yerde görmedim.
Sadece bizde var diye övünülecek bir şey de değil üstelik bu, çünkü sağlıksız olduğu aşikâr.
Börekler, çörekler, sucuklar, sosisler, menemenler, kavurmalar, ballar kaymaklar, üzerine dilim dilim ekmekler, yağlar reçeller, simitler, poğaçalar...
Bunun sağlıklı olduğunu hangi uzman söyleyebilir?
Fransız bir kruvasan ve bir kahveyle kahvaltıyı bitirir...
Diğeri bir yumurta ya da omletle. Bizi bıraksalar masayı yiyeceğiz! Bu yüzden Türk kahvaltısının sağlıklı olduğuna asla inanmıyorum.
Şimdi bir de serpme kahvaltının israf olduğu ortaya çıktı ki, bu kahvaltı modelini terk etmemiz için iyi bir neden daha var artık.
Bir zeytin, peynir, yumurta neyimize yetmiyor? Nedir bu gözü doymazlık?
City mi, Liverpool mu?
Geçen yıl lig tarihinin en yüksek puanını toplayarak 2’nci olan Liverpool, kıl payı Manchester City’ye kaptırmıştı şampiyonluğu.
City 98, Liverpool 97 puanla bitirmişti ligi.
Bu yıl da şampiyonluk mücadelesinin iki takım arasında geçeceği kesin.
Geçen yıl ligi kaybeden ama Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool’un bu yıl işi bırakmayacağına inanıyorum ben. Hafta sonu iki takımın maçlarını izledim S Sport Plus’ta.
Liverpool evinde New Castle’ı 3-1’le geçti.
City, Norwich deplasmanında 3-2 yenildi ama ne maçtı be...
Liverpool 5 puan önüne geçti Manchester City’nin.
Daha 5’inci haftadayız ama sezon sonu da böyle bitecek gibi gözüküyor.
100 yaş üstü
Japonya’da 100 yaş üstü nüfus sayısı bu yıl rekor kırdı ve 71 bin 238 kişiye ulaştı.
Türkiye’de 2019’da 100 yaş üzeri 5 bin 202 kişi var.
Tamam, Japonya’nın nüfusu 127 milyon, biz 80 milyonuz ama 100 yaş üstü nüfus arasında yine de dağlar kadar fark var.
Ama iki ülkenin ortak bir özelliği var...
Japonya’da 100 yaş üstü nüfusun yüzde 88’i kadın.
Türkiye’de ise bu oran yüzde 86.5.
Ortalama yaşam sürelerinde de, 100 yaş sınırını aşma konusunda kadınlar erkeklerden daha şanslı.
Belki de erkek gittikten sonra, kadın hayatın tadını daha çok çıkarmaya başladığı içindir...
Martı harika
Ben bir elektrikli scooter hastasıyım.
Kendime aldığım scooter’ın şarjı bozulunca imdadıma Martı yetişti.
Kendi scooter’ım varken Cihangir’den Maslak’taki Star binasına scooter’la gidiyordum.
Cihangir’den Taksim metro durağına...
Katla scooter’ı, bin metroya...
Maslak’ta in, Star’a ulaş...
O kadar kolaydı.
Artık kiralık scooter’lar var İstanbul’da.
Mart-nisan gibi Anadolu yakasında başlamıştı uygulama, şimdi bizim buralara da geldi.
Kabataş-Dolmabahçe’den başlayarak bütün sahil hattında başladı kiralık scooter’lar.
Uygulamayı indiriyorsun. Bir direğe bağlı gördüğün scooter’ın QR kodunu okutuyorsun, telefonuna bir şifre geliyor.
O şifreyle scooter’ın kilidini açıyorsun ve başlıyorsun kullanmaya.
İstediğin yerde de bir direğe bağlayıp bırakabiliyorsun.
Bıraktığına dair fotoğrafını çekip uygulamaya atıyorsun.
Ücreti girdiğin kredi kartından çekiyorlar.
Kolaylıkla, tıkır tıkır işleyen bir sistem.
Açılış fiyatı 3 lira, daha sonra dakikası 0.75 kuruş.
Yani 10 dakika kullanım için 10.5 lira ödüyorsunuz.
20 dakikası 18 lira.
20 dakikaya Fındıklı’dan Bebek’e giderim ben.
Tek sıkıntı henüz İstanbul’da scooter yollarının olmaması. Özellikle Karaköy-Ortaköy hattında...
Bu kahvaltı yapılmaz
Yıllardır bu serpme kahvaltı işinin sağlıksız olduğunu söyler dururum, serpme kahvaltı veren yerlere de gitmemeye çalışırım.
Ben bu işin uzmanı değilim, hekim hiç değilim ama dünyayı gezmişliğim var ve böyle bir kahvaltı şeklini hiçbir yerde görmedim.
Sadece bizde var diye övünülecek bir şey de değil üstelik bu, çünkü sağlıksız olduğu aşikâr.
Börekler, çörekler, sucuklar, sosisler, menemenler, kavurmalar, ballar kaymaklar, üzerine dilim dilim ekmekler, yağlar reçeller, simitler, poğaçalar...
Bunun sağlıklı olduğunu hangi uzman söyleyebilir?
Fransız bir kruvasan ve bir kahveyle kahvaltıyı bitirir...
Diğeri bir yumurta ya da omletle. Bizi bıraksalar masayı yiyeceğiz! Bu yüzden Türk kahvaltısının sağlıklı olduğuna asla inanmıyorum.
Şimdi bir de serpme kahvaltının israf olduğu ortaya çıktı ki, bu kahvaltı modelini terk etmemiz için iyi bir neden daha var artık.
Bir zeytin, peynir, yumurta neyimize yetmiyor? Nedir bu gözü doymazlık?
City mi, Liverpool mu?
Geçen yıl lig tarihinin en yüksek puanını toplayarak 2’nci olan Liverpool, kıl payı Manchester City’ye kaptırmıştı şampiyonluğu.
City 98, Liverpool 97 puanla bitirmişti ligi.
Bu yıl da şampiyonluk mücadelesinin iki takım arasında geçeceği kesin.
Geçen yıl ligi kaybeden ama Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool’un bu yıl işi bırakmayacağına inanıyorum ben. Hafta sonu iki takımın maçlarını izledim S Sport Plus’ta.
Liverpool evinde New Castle’ı 3-1’le geçti.
City, Norwich deplasmanında 3-2 yenildi ama ne maçtı be...
Liverpool 5 puan önüne geçti Manchester City’nin.
Daha 5’inci haftadayız ama sezon sonu da böyle bitecek gibi gözüküyor.
100 yaş üstü
Japonya’da 100 yaş üstü nüfus sayısı bu yıl rekor kırdı ve 71 bin 238 kişiye ulaştı.
Türkiye’de 2019’da 100 yaş üzeri 5 bin 202 kişi var.
Tamam, Japonya’nın nüfusu 127 milyon, biz 80 milyonuz ama 100 yaş üstü nüfus arasında yine de dağlar kadar fark var.
Ama iki ülkenin ortak bir özelliği var...
Japonya’da 100 yaş üstü nüfusun yüzde 88’i kadın.
Türkiye’de ise bu oran yüzde 86.5.
Ortalama yaşam sürelerinde de, 100 yaş sınırını aşma konusunda kadınlar erkeklerden daha şanslı.
Belki de erkek gittikten sonra, kadın hayatın tadını daha çok çıkarmaya başladığı içindir...
Martı harika
Ben bir elektrikli scooter hastasıyım.
Kendime aldığım scooter’ın şarjı bozulunca imdadıma Martı yetişti.
Kendi scooter’ım varken Cihangir’den Maslak’taki Star binasına scooter’la gidiyordum.
Cihangir’den Taksim metro durağına...
Katla scooter’ı, bin metroya...
Maslak’ta in, Star’a ulaş...
O kadar kolaydı.
Artık kiralık scooter’lar var İstanbul’da.
Mart-nisan gibi Anadolu yakasında başlamıştı uygulama, şimdi bizim buralara da geldi.
Kabataş-Dolmabahçe’den başlayarak bütün sahil hattında başladı kiralık scooter’lar.
Uygulamayı indiriyorsun. Bir direğe bağlı gördüğün scooter’ın QR kodunu okutuyorsun, telefonuna bir şifre geliyor.
O şifreyle scooter’ın kilidini açıyorsun ve başlıyorsun kullanmaya.
İstediğin yerde de bir direğe bağlayıp bırakabiliyorsun.
Bıraktığına dair fotoğrafını çekip uygulamaya atıyorsun.
Ücreti girdiğin kredi kartından çekiyorlar.
Kolaylıkla, tıkır tıkır işleyen bir sistem.
Açılış fiyatı 3 lira, daha sonra dakikası 0.75 kuruş.
Yani 10 dakika kullanım için 10.5 lira ödüyorsunuz.
20 dakikası 18 lira.
20 dakikaya Fındıklı’dan Bebek’e giderim ben.
Tek sıkıntı henüz İstanbul’da scooter yollarının olmaması. Özellikle Karaköy-Ortaköy hattında...