Bu kadarı yeter Deniz

Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe’yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına...
Anne-kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar.
Deniz’in işi zaten bu, yıllardır Türkiye’nin en iyi modellerinden biri, model aranıyorsa ondan iyisi yok zaten...
Peki ya 9 yaşındaki kızı?
O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Bunu tercih edip etmeme, bunun olumsuz yanlarını tartma muhakemesi yapacak bir yaş değil o...
Denize, havuza girerken çekilmiş herhangi bir fotoğraf da değil onlar.
Profesyonel fotoğrafçının karşısına geçilip poz verilmiş kareler.
Kızının bir-iki bikinili fotoğrafını paylaştı, eleştirenler de olunca Deniz Akkaya onlara sert çıktı...
“Sizin gibiler çocukların mayolu fotoğrafına bakıp böyle şeyler aklına getirip had aşan saçma salak şeyler yazacak sonra da akıl verecek.
Sapık ruhlu kadınlar bize dil uzatmanız bitti sıra çoluk çocuğa geldi.
Yaz günü mayo giymiş bir kız çocuğuna yaptığı yoruma bak...
Sizin gibiler yüzünden bu ülkede adamlar sokakta kadınları gözleri ile taciz etmeyi kendinde hak sayar oldu.
Sen kadını kızı örtmeye değil önce oğluna, kocana kadınlara yan gözle bakamayacağını öğret” dedi...
Sevgili Deniz, sapla samanı karıştırma.
Elbette bunu oğlumuza öğreteceğiz, elbette erkeklerin sapıkça bakışlarının, davranışlarının karşısında olacağız...
Ama bunun karşısında olmak, 9 yaşında bir çocuğun bikini modeli olarak kamera karşısına geçmesini eleştirmemize engel değil.
Dünyada küçük yaştaki kızların model olarak kullanılması, makyajlarla yetişkin bir kadın gibi gösterilmesi, podyumlara çıkarılması her zaman eleştirilen bir konudur...
Moda dünyasındaki bu tartışmaları benden iyi bilirsin.
Belki Ayşe, 30’unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek...
Bilim insanı olmasına da gerek yok, belki bu fotoğrafları sevmeyen bir yetişkin olacak.
Çocuk hakları dediğimiz tam da bu zaten...
Yetişkinlerin çocukların adına istedikleri kararı verememesi...
O yüzden bu ana-kız modellik hattından uzaklaşsan hiç fena olmaz.
Aslı’nın VAR Odası...
Melis Alphan’ın yıllarca yaptığı Ayna köşesi Kelebek’in alamet-i farikalarından biriydi. Birinci sayfadaki o küçücük moda yorumları, sayfalarca yazıdan daha etkili olurdu.
Şimdi o köşe yeniden canlanıyor. Bizim Moda Konseyi’mizin sacayaklarından biri olan Aslı Barış, her gün birinci sayfamızda VAR Odası adlı köşeye başladı bugün...
Ünlülerin kıyafetiyle ile ilgili kafamıza takılan bir şey olursa Aslı’nın VAR Odası’na başvuracağız...
Orada her gün şarkıcıların, ünlülerin, cemiyet hayatından isimlerin, bazen iş insanlarının kıyafetlerinin kısa yorumları olacak.
Aslı’nın VAR Odası yine Kelebek’in en çok okunan köşelerinden biri olacak.
Ünlülerin eyvah diyeceği, okurların bakmadan geçemeyeceği bir köşe olacak.
Aslı’nın işi zor, hoş geldin ve kolay gelsin diyorum.
1 uçağım, 3 sürat teknem, 2 yatım, 12 motorum var...
Acun Ilıcalı’yla dün TV100’de canlı yayında 1.5 saat keyifli ve samimi bir sohbet yaptık.
“Survivor”dan daha çok Acun’un hayatını ve medyaya bakışını merak ediyordum, çoğuna yanıt buldum...
Şunları söyledi:
◊ TV8’i satmıyorum... 3 yabancı, 1 yerli şirketten ortaklık teklifleri geldi, olmadı. Bu görüşmeler medyaya TV8’i satıyor diye yansıdı, öyle bir şey yok. Yönetime karışmayacak bir ortak olursa, neden olmasın...
◊ 1 uçağım, 3 sürat teknem, 2 yatım, 12 motorum var...
◊ Çocuklarım olmasına rağmen hız tutkum devam ediyor. Dün Bodrum’dan Çeşme’ye 140 mil hızla 50 dakikada geldim. Belki de çocuklarımın hayatını garanti altına aldığım için hâlâ hız yapmaktan korkmuyorum.
◊ Çoraplarımı giydikten sonra atıyorum doğru. Çünkü yıkamadan geldiği zaman küçülüyor, esnekliği gidiyor. Rahat edemiyorum. O yüzden atıyorum.
◊ TV8’de bir tek bu sezon para kazanamadık. Onun dışında her yıl paramızı kazandık.
◊ Athena Gökhan hep olduğu gibiydi. Gökhan hiç değişmedi. Gökhan iyi olan her şeyi takdir eder.
◊ Asla çalışmayacağım insanlar var. Benim yükselme dönemimde beni karalayan, iftira atan insanlar var. Beni tanımayan, samimiyeti olmayan ama gazetelere manşet yapanlar... Asla çalışmadım, çalışmayacağım da... Bana zarar verdiğinden değil, niyetinin kötülüğünden!
◊ Ali Koç’un başarılı olacağına inanıyorum, yaptığı fedakarlığı Fenerbahçe seyircisi bildiği için arkasında duruyor zaten...
Bu kadarı yeter Deniz
Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe’yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına...
Anne-kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar.
Deniz’in işi zaten bu, yıllardır Türkiye’nin en iyi modellerinden biri, model aranıyorsa ondan iyisi yok zaten...
Peki ya 9 yaşındaki kızı?
O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Bunu tercih edip etmeme, bunun olumsuz yanlarını tartma muhakemesi yapacak bir yaş değil o...
Denize, havuza girerken çekilmiş herhangi bir fotoğraf da değil onlar.
Profesyonel fotoğrafçının karşısına geçilip poz verilmiş kareler.
Kızının bir-iki bikinili fotoğrafını paylaştı, eleştirenler de olunca Deniz Akkaya onlara sert çıktı...
“Sizin gibiler çocukların mayolu fotoğrafına bakıp böyle şeyler aklına getirip had aşan saçma salak şeyler yazacak sonra da akıl verecek.
Sapık ruhlu kadınlar bize dil uzatmanız bitti sıra çoluk çocuğa geldi.
Yaz günü mayo giymiş bir kız çocuğuna yaptığı yoruma bak...
Sizin gibiler yüzünden bu ülkede adamlar sokakta kadınları gözleri ile taciz etmeyi kendinde hak sayar oldu.
Sen kadını kızı örtmeye değil önce oğluna, kocana kadınlara yan gözle bakamayacağını öğret” dedi...
Sevgili Deniz, sapla samanı karıştırma.
Elbette bunu oğlumuza öğreteceğiz, elbette erkeklerin sapıkça bakışlarının, davranışlarının karşısında olacağız...
Ama bunun karşısında olmak, 9 yaşında bir çocuğun bikini modeli olarak kamera karşısına geçmesini eleştirmemize engel değil.
Dünyada küçük yaştaki kızların model olarak kullanılması, makyajlarla yetişkin bir kadın gibi gösterilmesi, podyumlara çıkarılması her zaman eleştirilen bir konudur...
Moda dünyasındaki bu tartışmaları benden iyi bilirsin.
Belki Ayşe, 30’unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek...
Bilim insanı olmasına da gerek yok, belki bu fotoğrafları sevmeyen bir yetişkin olacak.
Çocuk hakları dediğimiz tam da bu zaten...
Yetişkinlerin çocukların adına istedikleri kararı verememesi...
O yüzden bu ana-kız modellik hattından uzaklaşsan hiç fena olmaz.
Aslı’nın VAR Odası...
Melis Alphan’ın yıllarca yaptığı Ayna köşesi Kelebek’in alamet-i farikalarından biriydi. Birinci sayfadaki o küçücük moda yorumları, sayfalarca yazıdan daha etkili olurdu.
Şimdi o köşe yeniden canlanıyor. Bizim Moda Konseyi’mizin sacayaklarından biri olan Aslı Barış, her gün birinci sayfamızda VAR Odası adlı köşeye başladı bugün...
Ünlülerin kıyafetiyle ile ilgili kafamıza takılan bir şey olursa Aslı’nın VAR Odası’na başvuracağız...
Orada her gün şarkıcıların, ünlülerin, cemiyet hayatından isimlerin, bazen iş insanlarının kıyafetlerinin kısa yorumları olacak.
Aslı’nın VAR Odası yine Kelebek’in en çok okunan köşelerinden biri olacak.
Ünlülerin eyvah diyeceği, okurların bakmadan geçemeyeceği bir köşe olacak.
Aslı’nın işi zor, hoş geldin ve kolay gelsin diyorum.
1 uçağım, 3 sürat teknem, 2 yatım, 12 motorum var...
Acun Ilıcalı’yla dün TV100’de canlı yayında 1.5 saat keyifli ve samimi bir sohbet yaptık.
“Survivor”dan daha çok Acun’un hayatını ve medyaya bakışını merak ediyordum, çoğuna yanıt buldum...
Şunları söyledi:
◊ TV8’i satmıyorum... 3 yabancı, 1 yerli şirketten ortaklık teklifleri geldi, olmadı. Bu görüşmeler medyaya TV8’i satıyor diye yansıdı, öyle bir şey yok. Yönetime karışmayacak bir ortak olursa, neden olmasın...
◊ 1 uçağım, 3 sürat teknem, 2 yatım, 12 motorum var...
◊ Çocuklarım olmasına rağmen hız tutkum devam ediyor. Dün Bodrum’dan Çeşme’ye 140 mil hızla 50 dakikada geldim. Belki de çocuklarımın hayatını garanti altına aldığım için hâlâ hız yapmaktan korkmuyorum.
◊ Çoraplarımı giydikten sonra atıyorum doğru. Çünkü yıkamadan geldiği zaman küçülüyor, esnekliği gidiyor. Rahat edemiyorum. O yüzden atıyorum.
◊ TV8’de bir tek bu sezon para kazanamadık. Onun dışında her yıl paramızı kazandık.
◊ Athena Gökhan hep olduğu gibiydi. Gökhan hiç değişmedi. Gökhan iyi olan her şeyi takdir eder.
◊ Asla çalışmayacağım insanlar var. Benim yükselme dönemimde beni karalayan, iftira atan insanlar var. Beni tanımayan, samimiyeti olmayan ama gazetelere manşet yapanlar... Asla çalışmadım, çalışmayacağım da... Bana zarar verdiğinden değil, niyetinin kötülüğünden!
◊ Ali Koç’un başarılı olacağına inanıyorum, yaptığı fedakarlığı Fenerbahçe seyircisi bildiği için arkasında duruyor zaten...