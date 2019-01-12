Bu gala davetiyesi ne olacak peki?

Hürriyet ve Sabah’ta yayımlanan Güzin-Erdal Özyağcılar’ın “Kral” adlı oyunlarının gala haberi için “Bu mudur gazetecilik” diye soruyor Hıncal Uluç?
“Ben bu oyunu bir yıl önce izleyip, yazdım. Bir yıllık oyunun galası mı olur” diye de soruyor.
Çok haklı...
Ama bunu Hürriyet ve Sabah muhabirlerine değil Erdal Özyağcılar’ın kendisine sorması gerekiyor.
Çünkü Erdal Abi, sayfada gördüğünüz oyunun gala davetiyesini bana da mesaj olarak attı. “Cengizcim gelirsen çok sevinirim, iyi seneler dilerim” mesajıyla...
Ne yazıyor davetiyede Hıncal Abi:
“Kral oyunumuzun galasına bekliyoruz. 07/01/2019, 20.30, Mecidiyeköy Artı Sahne...”
Bu yüzden etkinliğin ‘gala haberi’ olarak çıkmasında bir sıkıntı yok, muhabirlerin tek eksiği, “Geçen yıl da aynı oyuna gala yapmıştınız” diye sormamaları...
İrem Helvacıoğlu meselesi
Bu arada TV8 yılbaşına izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu meselesinin de Kunta Kinte’likle bir ilgisi yok Hıncal Abi...
Diyorsun ki, “Senin programına gelmem için Erdal Şafak Müdürümden izin mi alacağım?”
İzin alırsın almazsın bilmem ama bir kanalın yüzüysen ve çok izlenen dizisinin karakterini oynuyorsan, rakip kanalın yılbaşı eğlencesine katılırken yapımcına ve kanal yönetimine sormak zorundasın. Bunu yapmaması, İrem’in kafasına göre hareket etmesi hata...
Bu yüzden ben Osman Sınav ve atv’nin haklı, İrem’in haksız olduğunu söyledim.
Bak atv Genel Müdürü Metin Ergen de benim gibi düşünüyor.
Geçen gün Ali Eyüboğlu’na şöyle konuşmuştu: “Diyalog önemli... İşin başında yapımcıdan ve bizden izin istenseydi, konsept bile önerirdik onlara. İrem Helvacıoğlu çıksın dizideki şarkılardan birini söylesin derdik ama süreç öyle işlemedi.”
Bu fotoğraf kesmez
Adriana Lima’nın, Metin Hara’yla ilişkisini başladığı hızla bitirdiği söylendi.
Hatta son darbeyi vurdu, sosyal medya hesabında tek bir tane kalan Metin Hara’yla fotoğrafını da kaldırdı dendi. Metin Hara’nın sayfasında ise Adriana Lima’yla olan bütün fotoğrafları duruyor.
Gerçi adam haklı, hangi erkeğin eli Adriana Lima’yla olan fotoğraflarını silmeye gidebilir ki...
Adriana bizim magazin basınını bile suçlarken, Metin tarafı ayrılık yok, her şey yolunda tablosu çiziyordu. Önceki gün her ikisi de sayfasında yakın plan el ele tutuşmuş fotoğraf yayınlayarak beraberiz dediler.
Hatta Metin Hara, “32 gündür Amerika’da yan yanayız” diye bir açıklama yaptı.
Ama Adriana’nın fotoğrafları neden kaldırdığı hâlâ muamma.
Dedikoduları 32 gün sonra gelen bu fotoğraf kesmez...
Itır Esen’in hızla artan takipçisi
Tacı alınan 2017 Türkiye güzeli Itır Esen’in çarşamba günü Instagram’da takipçi sayısı 26 bindi. Aynı gün Acun Ilıcalı’yla dedikoduları çıktı, dün baktım 43 bine fırlamış takipçi sayısı.
Şu kadarcık dedikodu bile takipçi sayısını ikiye katlıyorsa varın gerisini siz düşünün... Bu dedikodudan sonra dün ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Öğle saatlerine kadar 750 yorum yapılmıştı altına... Ve hepsi Acun’la, “Survivor”la ilgiliydi. Saçma sepet yorumları bile silmemesini sevdim, kendine güvenini gösteriyor bu...
Böyle iki-üç ünlü kadın daha var yorum silmeyip, oralı bile olmayan: Didem Soydan, Serel Yereli ve Nesrin Cavadzade gibi...
Göçtük Sevdadan
Sibel Algan ismi pop dünyasında farklı kalemiyle, şarkılardaki derinlikli sözleriyle uzun süredir dikkatimi çekiyordu. Yanılmadığımı Cenk Eren’in söylediği “Göçtük Sevdadan” şarkısıyla anladım. “Cıs tak cıs tak” şarkılardan yorulanlar için çok iyi bir şarkı olmuş.
“Pişmanlık duygusu da... Zihninin kurgusu da... Körkütük avuttuğun yalnızlık korkusu” diyen sözleri var şarkının...
Cenk Eren zaten çok iyi yorumcu olduğunu Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen projeleriyle bir kez daha kanıtlamıştı.
Proje albümlerinden sonra, uzun bir aranın ardından ilk kez yeni bir şarkıyı piyasaya sürdü.
Tam Cenk Eren’lik olmuş.
Bu gala davetiyesi ne olacak peki?
Hürriyet ve Sabah’ta yayımlanan Güzin-Erdal Özyağcılar’ın “Kral” adlı oyunlarının gala haberi için “Bu mudur gazetecilik” diye soruyor Hıncal Uluç?
“Ben bu oyunu bir yıl önce izleyip, yazdım. Bir yıllık oyunun galası mı olur” diye de soruyor.
Çok haklı...
Ama bunu Hürriyet ve Sabah muhabirlerine değil Erdal Özyağcılar’ın kendisine sorması gerekiyor.
Çünkü Erdal Abi, sayfada gördüğünüz oyunun gala davetiyesini bana da mesaj olarak attı. “Cengizcim gelirsen çok sevinirim, iyi seneler dilerim” mesajıyla...
Ne yazıyor davetiyede Hıncal Abi:
“Kral oyunumuzun galasına bekliyoruz. 07/01/2019, 20.30, Mecidiyeköy Artı Sahne...”
Bu yüzden etkinliğin ‘gala haberi’ olarak çıkmasında bir sıkıntı yok, muhabirlerin tek eksiği, “Geçen yıl da aynı oyuna gala yapmıştınız” diye sormamaları...
İrem Helvacıoğlu meselesi
Bu arada TV8 yılbaşına izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu meselesinin de Kunta Kinte’likle bir ilgisi yok Hıncal Abi...
Diyorsun ki, “Senin programına gelmem için Erdal Şafak Müdürümden izin mi alacağım?”
İzin alırsın almazsın bilmem ama bir kanalın yüzüysen ve çok izlenen dizisinin karakterini oynuyorsan, rakip kanalın yılbaşı eğlencesine katılırken yapımcına ve kanal yönetimine sormak zorundasın. Bunu yapmaması, İrem’in kafasına göre hareket etmesi hata...
Bu yüzden ben Osman Sınav ve atv’nin haklı, İrem’in haksız olduğunu söyledim.
Bak atv Genel Müdürü Metin Ergen de benim gibi düşünüyor.
Geçen gün Ali Eyüboğlu’na şöyle konuşmuştu: “Diyalog önemli... İşin başında yapımcıdan ve bizden izin istenseydi, konsept bile önerirdik onlara. İrem Helvacıoğlu çıksın dizideki şarkılardan birini söylesin derdik ama süreç öyle işlemedi.”
Bu fotoğraf kesmez
Adriana Lima’nın, Metin Hara’yla ilişkisini başladığı hızla bitirdiği söylendi.
Hatta son darbeyi vurdu, sosyal medya hesabında tek bir tane kalan Metin Hara’yla fotoğrafını da kaldırdı dendi. Metin Hara’nın sayfasında ise Adriana Lima’yla olan bütün fotoğrafları duruyor.
Gerçi adam haklı, hangi erkeğin eli Adriana Lima’yla olan fotoğraflarını silmeye gidebilir ki...
Adriana bizim magazin basınını bile suçlarken, Metin tarafı ayrılık yok, her şey yolunda tablosu çiziyordu. Önceki gün her ikisi de sayfasında yakın plan el ele tutuşmuş fotoğraf yayınlayarak beraberiz dediler.
Hatta Metin Hara, “32 gündür Amerika’da yan yanayız” diye bir açıklama yaptı.
Ama Adriana’nın fotoğrafları neden kaldırdığı hâlâ muamma.
Dedikoduları 32 gün sonra gelen bu fotoğraf kesmez...
Itır Esen’in hızla artan takipçisi
Tacı alınan 2017 Türkiye güzeli Itır Esen’in çarşamba günü Instagram’da takipçi sayısı 26 bindi. Aynı gün Acun Ilıcalı’yla dedikoduları çıktı, dün baktım 43 bine fırlamış takipçi sayısı.
Şu kadarcık dedikodu bile takipçi sayısını ikiye katlıyorsa varın gerisini siz düşünün... Bu dedikodudan sonra dün ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Öğle saatlerine kadar 750 yorum yapılmıştı altına... Ve hepsi Acun’la, “Survivor”la ilgiliydi. Saçma sepet yorumları bile silmemesini sevdim, kendine güvenini gösteriyor bu...
Böyle iki-üç ünlü kadın daha var yorum silmeyip, oralı bile olmayan: Didem Soydan, Serel Yereli ve Nesrin Cavadzade gibi...
Göçtük Sevdadan
Sibel Algan ismi pop dünyasında farklı kalemiyle, şarkılardaki derinlikli sözleriyle uzun süredir dikkatimi çekiyordu. Yanılmadığımı Cenk Eren’in söylediği “Göçtük Sevdadan” şarkısıyla anladım. “Cıs tak cıs tak” şarkılardan yorulanlar için çok iyi bir şarkı olmuş.
“Pişmanlık duygusu da... Zihninin kurgusu da... Körkütük avuttuğun yalnızlık korkusu” diyen sözleri var şarkının...
Cenk Eren zaten çok iyi yorumcu olduğunu Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen projeleriyle bir kez daha kanıtlamıştı.
Proje albümlerinden sonra, uzun bir aranın ardından ilk kez yeni bir şarkıyı piyasaya sürdü.
Tam Cenk Eren’lik olmuş.