Bu fotoğraf rekor kırdı

Pazar günü Kelebek’te yayınlanan Sibel Can fotoğrafları çok güzeldi, yıllar sonra ilk kez bikinili yakalanan Sibel Can bu fotoğraflarıyla hafta sonunun en çok konuşulan ismi oldu...



Yorumlar genelde, “Haberim yokmuş gibi çek panpa” üzerine kuruluydu.

Sibel Can’ın paparazziye bilerek poz verdiği, fotoğrafının çekildiğinden haberli olduğu, karelerin üzerinde oynandığı yorumları yapıldı...

Bu iddialar üzerinden Sibel Can’ı eleştirenler magazin gazeteciliğinden zerre anlamıyor demektir...

Dünyada 100 yıldır magazin gazeteciliği böyle yapılır.

Ünlülerle magazinciler kimi zaman kavgalı, kimi zaman can ciğer kuzu sarmasıdır...

Ünlüler kimi zaman kendi istedikleri fotoğraflarının çıkmasını ister, kimi zaman da asla görüntülenmek istemez...

Sibel Can bikinili fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınlasa bütün gazeteler alıp kullanmayacak mıydı bu fotoğrafları?

Zayıfladı mı, zayıflamadı mı, photoshop var mı yok mu tartışmaları yine olacak ama Sibel Can’ı kimse bu dozda eleştirmeyecekti.

Velev ki fotoğrafının çekildiğinden haberi olsun...

Ne var bunda?

Magazin haberi değil mi?

Sibel Can bu fotoğraflarla konuşuldu mu, konuşuldu...

Gündemin en tepesine oturdu mu, oturdu...

İnanmayana rakamlarla konuşayım, hurriyet.com.tr’de pazar günü 500 bine yakın okundu Sibel Can’ın haberi. En çok okunan ikinci haberle arasında iki kattan fazla fark vardı.

Magazin tam da bu değil mi... Konuşulmak, konuşturmak...

Sibel Can’ın Kelebek’teki fotoğrafları da bunu fazlasıyla yaptı.

Beach club skandalı: Ece Seçkin’in çakması sahne aldı...

Beach club’larda playback konserleri, herkesin DJ’lik yapmasını eleştiriyorum, “Pop müziği beach’lerden denize döktünüz” diyorum ya...

Buyrun geldiğimiz nokta bir büyük skandal oldu.

Ece Seçkin diye Ece Seçkin’e ‘benzeyen’ birini sahneye çıkarıp play back Ece Seçkin şarkılarını söylettiler...

Millet de Ece Seçkin’i izliyoruz diye eğlendi...

Eğlenmekle kalmadı çakma Ece Seçkin’le fotoğraflar çektirip sosyal medya hesaplarına koydular...

İnanılır gibi değil ama gerçek.

Olay pazar günü Yalova Çınarcık’ta Deniz Feneri Beach Club’ta yaşandı...

Uzun sarı saçları, güneş gözlüğüyle bir kadını sahneye Ece Seçkin diye çıkardılar...

Playback Ece Seçkin şarkıları söyletip, dans ettirdiler...

O sırada gerçek Ece Seçkin, çakmasının Çınarcık’ta konser verdiğinden bi haber Yunanistan’ın Meis adasında paddle board yapıyordu.

Bir süre sonra olaylardan haberi oldu sanırım ve organizatörlerden birinin Instagram sayfasının altına, “Ece Seçkin de oradaymış. Diva diye tanıtıp sahneye çıkarmışsın. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaksınız” diye bir yorum bıraktı.

İşte beach party olayında geldiğimiz son nokta bu...

Bunların abileri ablaları Çeşme’de Bodrum’da playback’lerle, çakma DJ’lerle milleti kandırırsa, Çınarcık’ta da birileri çakma Ece Seçkin’i sahneye çıkarır.

Siz siz olun para verip beach’lerde playback dinlediğiniz ünlüye dikkat edin çakma çıkabilir...

En iyi puan durumu hangi gazetede?

Ligler başladı, futbolseverlerin spor sayfalarında en çok baktığı yerlerden biri yine puan tablosu olacak...

Bütün gazetelerin spor sayfalarında puan tablolarına bakıyorum..

Milliyet gibi puan durumunun altına sadece önümüzdeki haftanın programını karışık şekilde yazanlar var...

Habertürk, bazı İngiliz gazetelerine özenip ilk kolonda puan tablosunu veriyor.

Oysa Türk futbolseveri ilk kolanda puan değil, oynanan oyunu görmeye alışık...

Sabah da sadece önümüzdeki haftanın programını veriyor, Milliyet’e göre çok daha derli toplu...

Sözcü gibi aşırı renge boğanlar da var...

En iyi puan durumu hangi gazetede peki?

Hürriyet’te...

Çünkü derli toplu...

Puan tablosunun altında haftanın tüm sonuçlarını, önümüzdeki haftanın programını, düşecek, Avrupa Ligi’ne gidecek takımların sıralamasını bir bakışta görüyorsunuz...

Ecnebinin ‘user friendly’ dediği türden...

Üstelik “İlhan Cavcav Sezonu” logosunu her seferinde kullanan da sadece Hürriyet...

Hürriyet Spor’un yaptığına en yakın puan durumu tablosu Vatan’da yer alıyor...

Bayıl dediler bayıldım emsal teşkil eder mi?

Flash TV’de ‘reality’ programına çıkan Melek Subaşı, “Bayıl dediler bayıldım, bana dediklerini yaptım” diyerek açtığı tazminat davasını kazandı.

Kanal ve programın sunucusu 7 bin lira ödemeye mahkum edildi.

Rakam az ama etkisi çok olabilir bu davanın...

Evlilik programı yarışmacıları ve tüm ‘reality’ katılımcıları bu kararı emsal gösterip dava açmaya kalkarsa evlilik programlarına RTÜK’ten sonra ikinci büyük darbe olur bu...

Yarın:

◊ 7 yıl aradan sonra Nusret’le ilk buluşma, ilk yemek...

◊ Narcos teklifi nasıl geldi? Ne zaman yayınlanacak?

◊ Tuzlama hareketi için reklam ajansına 1 milyon dolar ödedi mi?