Fotoğrafı Seren Serengil’in çektiği videodan aldım, Demet Şener ve Cenk Küpeli’nin cuma akşamı Les Ottomans’ta yapılan düğün töreninden...
Nikah masasında Cenk Küpeli ve Demet Şener oturuyor. İkisi de son derece sade, şık ve güzel görünüyorlar. Tam o sırada 8 yaşındaki Ömer geliyor masaya, Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğulları...
Cen Küpeli’nin yanına yaklaşıyor, omzuna dokunuyor.
Cenk Küpeli de bu yakınlığa kayıtsız kalmıyor ve alıp Ömer’i dizine oturtuyor.
O sırada Demet, “İrem nerede” diyor, İbrahim Kutluay’la evliliğinden olan 13 yaşındaki kızını da nikah masasına çağırıyor. İrem de annesinin yanına geliyor hemen ve ortaya nikah masasında bu “yeni aile” fotoğrafı çıkıyor...
Ömer, Cenk Küpeli’nin dizinde, İrem annesinin yanında nikah masasından dörtlü bir fotoğraf.
Gördüğüm anda aklıma ilk gelen, “Bu fotoğraf bir babaya ne düşündürür” sorusu oldu.
İbrahim Kutluay’ı düşünüyorum...
Ne hissedeceğini merak ediyorum.
Bir büyük pişmanlık mı?
Ne gerek vardı tüm bunlara diye hayıflanma mı?
“Değer miydi” sorusu mu?
Yoksa hayat devam ediyor diye bir çıkış cümlesi mi?
Kaldı ki çocukların ilk yeni ailesi değil bu... Babalarının sevgilisi Edvina Sponza’yla da bir araya geliyor.
İbrahim-Edvina ve çocuklar hep birlikte pazar gezmesine çıkıyor, dondurma yemeye gidiyor, basına görüntü vermekten kaçınmıyorlar.
Demet’in o fotoğraflara ne kadar canı acıyorsa, İbrahim’in de nikah masasındaki bu fotoğrafa o kadar canı acımıştır.
Bir anne çocuklarını başka bir kadının yanında gördüğünde ne hissediyorsa, bir baba da bu fotoğrafta benzer şeyleri hissetmiştir.
Kaldı ki bu fotoğrafın ortaya çıkmasına sebep olan İbrahim Kutluay’dan başkası değil.
Evliliğin yıkılmasına neden olan, evden giden o...
Şimdi bu fotoğrafa bakıp içi burkuluyorsa eğer, bu fotoğrafın ortaya çıkmasına neden olan olayları yaşamayacaktı.
Erkekler şunu öğrenmeli artık...
Aldatırsan, gidersen bu fotoğrafla da karşılaşırsın.
Bu fotoğrafı da için acıya acıya kabul etmek zorunda kalırsın.
Çünkü “evde bıraktığınız” kadının tek işi çocuklarına anne olmak değil artık.
Onun da aşkı, özel hayatı, sevgilisi, hatta yeni bir eşi olur, tıpkı erkeğin olduğu gibi...
Demet Şener bu fotoğrafla bunu da gösterdi bize.
Neyse ki çocukların bir büyük şansı var, Cenk de Edvina da çocuklara karşı çok iyiler... Çocukların çok iyi birer abi ve ablası oldu.
Ne diyelim hepsi mutlu olsunlar, en çok da çocuklar...
Üç isim, üç evlilik
Bu hafta gündeme üç ismin evliliği damga vurdu...
1- Zerrin Özer:
Sabaha karşı 05.00’te boşanmayacağını açıkladı, 6 saat sonra eşinin babası ortaya çıkınca “boşanıyorum” dedi...
Hafta boyu haberlerle çok yıprandı, hastanelik oldu.
Üçüncü evliliği hiç beklemediği bir şekilde hüsranla sonuçlandı.
Zerrin Özer’in bu kadar üzülmesi hepimizi üzdü.
2- Özcan Deniz:
Babalar Günü paylaşımıyla cin şişeden çıktı.
Yayın yasağıyla birlikte boşanma davasının detayları da ortaya çıktı.
Eşi Feyza Aktan’ın ‘aşkım’ paylaşımı kafaları karıştırdı, 15 milyon nafaka istemesi haberleri çekişmeli boşanma olacak yorumlarına neden oldu.
Özcan Deniz’i zor bir mahkeme süreci bekliyor.
3- Demet Şener:
Mart ayında bitirdiği 11 yıllık evliliğinden 3.5 ay sonra nikah masasına oturdu.
Evliliği kağıt üzerinden çok önce bitmişti ama Cenk Küpeli’yle ilişkisinin bu kadar hızlı evlilikle sonuçlanmasını kimse beklemiyordu.
Cuma akşamı Les Ottomans’ta yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlendiler.
Nikah fotoğraflarını görünce birbirlerine çok yakıştılar dedim, mutluluklar...
31 bin sandık kaç saatte sayılır?
Bu akşam muhtemelen seçim tarihimizin en hızlı sonuçlarından birini alacağız, veri akışında filan bir aksilik olmazsa...
Bugün İstanbul’da oy kullanacak seçmen sayısı kaç?
10.5 milyon...
Kaç sandıkta oy kullanılacak?
31 bin 124 sandıkta...
Üstelik bu kez sadece tek pusula sayılacak, belediye meclisi, ilçe belediyesi filan yok...
31 bin 124 sandığın sayılması, partilere sonuçların iletilmesi, AA’ya ulaşması tahminimizden çok daha kısa sürecek...
Oy verme işlemi bugün 08.00’de başlayacak, 17.00’de sona erecek.
17.00’den sonra umarım YSK seçim yasaklarının kalkması için çok uzun süre beklemez.
Çünkü seçim yasakları kalktığında sandıkların tamamı çoktan sayılmış olabilir.
Benim tahminim bu akşam 20.00’ye kalmadan İstanbul’un belediye başkanını öğrenmiş olacağız.
Sonrası analizler...
Adaylar arasında fark az olursa reytingler gece boyu yüksek olur, fark kapanmayacak gibiyse reytingler de kimseyi tatmin etmez.
Bu fotoğraf bir babaya ne düşündürür?
Fotoğrafı Seren Serengil’in çektiği videodan aldım, Demet Şener ve Cenk Küpeli’nin cuma akşamı Les Ottomans’ta yapılan düğün töreninden...
Nikah masasında Cenk Küpeli ve Demet Şener oturuyor. İkisi de son derece sade, şık ve güzel görünüyorlar. Tam o sırada 8 yaşındaki Ömer geliyor masaya, Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğulları...
Cen Küpeli’nin yanına yaklaşıyor, omzuna dokunuyor.
Cenk Küpeli de bu yakınlığa kayıtsız kalmıyor ve alıp Ömer’i dizine oturtuyor.
O sırada Demet, “İrem nerede” diyor, İbrahim Kutluay’la evliliğinden olan 13 yaşındaki kızını da nikah masasına çağırıyor. İrem de annesinin yanına geliyor hemen ve ortaya nikah masasında bu “yeni aile” fotoğrafı çıkıyor...
Ömer, Cenk Küpeli’nin dizinde, İrem annesinin yanında nikah masasından dörtlü bir fotoğraf.
Gördüğüm anda aklıma ilk gelen, “Bu fotoğraf bir babaya ne düşündürür” sorusu oldu.
İbrahim Kutluay’ı düşünüyorum...
Ne hissedeceğini merak ediyorum.
Bir büyük pişmanlık mı?
Ne gerek vardı tüm bunlara diye hayıflanma mı?
“Değer miydi” sorusu mu?
Yoksa hayat devam ediyor diye bir çıkış cümlesi mi?
Kaldı ki çocukların ilk yeni ailesi değil bu... Babalarının sevgilisi Edvina Sponza’yla da bir araya geliyor.
İbrahim-Edvina ve çocuklar hep birlikte pazar gezmesine çıkıyor, dondurma yemeye gidiyor, basına görüntü vermekten kaçınmıyorlar.
Demet’in o fotoğraflara ne kadar canı acıyorsa, İbrahim’in de nikah masasındaki bu fotoğrafa o kadar canı acımıştır.
Bir anne çocuklarını başka bir kadının yanında gördüğünde ne hissediyorsa, bir baba da bu fotoğrafta benzer şeyleri hissetmiştir.
Kaldı ki bu fotoğrafın ortaya çıkmasına sebep olan İbrahim Kutluay’dan başkası değil.
Evliliğin yıkılmasına neden olan, evden giden o...
Şimdi bu fotoğrafa bakıp içi burkuluyorsa eğer, bu fotoğrafın ortaya çıkmasına neden olan olayları yaşamayacaktı.
Erkekler şunu öğrenmeli artık...
Aldatırsan, gidersen bu fotoğrafla da karşılaşırsın.
Bu fotoğrafı da için acıya acıya kabul etmek zorunda kalırsın.
Çünkü “evde bıraktığınız” kadının tek işi çocuklarına anne olmak değil artık.
Onun da aşkı, özel hayatı, sevgilisi, hatta yeni bir eşi olur, tıpkı erkeğin olduğu gibi...
Demet Şener bu fotoğrafla bunu da gösterdi bize.
Neyse ki çocukların bir büyük şansı var, Cenk de Edvina da çocuklara karşı çok iyiler... Çocukların çok iyi birer abi ve ablası oldu.
Ne diyelim hepsi mutlu olsunlar, en çok da çocuklar...
Üç isim, üç evlilik
Bu hafta gündeme üç ismin evliliği damga vurdu...
1- Zerrin Özer:
Sabaha karşı 05.00’te boşanmayacağını açıkladı, 6 saat sonra eşinin babası ortaya çıkınca “boşanıyorum” dedi...
Hafta boyu haberlerle çok yıprandı, hastanelik oldu.
Üçüncü evliliği hiç beklemediği bir şekilde hüsranla sonuçlandı.
Zerrin Özer’in bu kadar üzülmesi hepimizi üzdü.
2- Özcan Deniz:
Babalar Günü paylaşımıyla cin şişeden çıktı.
Yayın yasağıyla birlikte boşanma davasının detayları da ortaya çıktı.
Eşi Feyza Aktan’ın ‘aşkım’ paylaşımı kafaları karıştırdı, 15 milyon nafaka istemesi haberleri çekişmeli boşanma olacak yorumlarına neden oldu.
Özcan Deniz’i zor bir mahkeme süreci bekliyor.
3- Demet Şener:
Mart ayında bitirdiği 11 yıllık evliliğinden 3.5 ay sonra nikah masasına oturdu.
Evliliği kağıt üzerinden çok önce bitmişti ama Cenk Küpeli’yle ilişkisinin bu kadar hızlı evlilikle sonuçlanmasını kimse beklemiyordu.
Cuma akşamı Les Ottomans’ta yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlendiler.
Nikah fotoğraflarını görünce birbirlerine çok yakıştılar dedim, mutluluklar...
31 bin sandık kaç saatte sayılır?
Bu akşam muhtemelen seçim tarihimizin en hızlı sonuçlarından birini alacağız, veri akışında filan bir aksilik olmazsa...
Bugün İstanbul’da oy kullanacak seçmen sayısı kaç?
10.5 milyon...
Kaç sandıkta oy kullanılacak?
31 bin 124 sandıkta...
Üstelik bu kez sadece tek pusula sayılacak, belediye meclisi, ilçe belediyesi filan yok...
31 bin 124 sandığın sayılması, partilere sonuçların iletilmesi, AA’ya ulaşması tahminimizden çok daha kısa sürecek...
Oy verme işlemi bugün 08.00’de başlayacak, 17.00’de sona erecek.
17.00’den sonra umarım YSK seçim yasaklarının kalkması için çok uzun süre beklemez.
Çünkü seçim yasakları kalktığında sandıkların tamamı çoktan sayılmış olabilir.
Benim tahminim bu akşam 20.00’ye kalmadan İstanbul’un belediye başkanını öğrenmiş olacağız.
Sonrası analizler...
Adaylar arasında fark az olursa reytingler gece boyu yüksek olur, fark kapanmayacak gibiyse reytingler de kimseyi tatmin etmez.