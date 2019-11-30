Bu cumanın adı ne?

Dün ‘Black Friday’di. Yani yılın en büyük indirimli satışlarının olduğu gün.
Amerika’da başlayıp dünyaya yayılan bu uygulama, bize de ilk birebir çevirisiyle “Kara Cuma” olarak gelmişti.
Sonra Müslümanların kutsal gününe yapılan çirkin bir yaklaşım olduğu için Kara Cuma ismi gündemden kalktı.
Yerine ne dedik peki bunun?
Belli değil.
Özel bir adı yok artık bu günün bizde.
Her firma kendi kafasına göre bir isim taktı Black Friday’e.
Muhteşem Cuma...
Şahane Cuma...
Yıldızlı Cuma...
Efsane Cuma...
Ne ararsan var.
Bunun yerine tüm markaların ortak kullanacağı bir isim bulunsa çok daha güzel olurdu.
Adı ne olursa olsun son yıllarda bizde de bir çılgınlığa dönmeye başladı bu iş.
Dün gece 24.00’e kadar açık AVM’ler bile vardı.
Bu arada “Neden bizde Black Friday oluyor?” diyenlere şunu söylemek lazım;
Ekonomiye hareketlilik getiren, AVM’lere, dükkanlara daha fazla ciro yaptıran bir güne neden itiraz ediyorsunuz?
Sonuçta indirimli alışveriş yapmak vatandaşa da yarıyor.
İtiraf edeyim ben de bu “Harika Cuma”da kendime bir bot aldım indirimden, fena mı oldu?
Bravo doktor
Doktor dediğim, “Mucize Doktor”. 20 gün önce Aksaray’daki bir okulda velilerin otizmli çocuklara karşı yaptığı çirkinlik hepimizi isyan ettirmişti.
Otizmli çocukları yuhalamışlardı. Biliyorsunuz Taner Ölmez bu dizide otizmli bir doktoru canlandırıyor.
Dizinin geçen akşam yayınlanan bölümünde Taner Ölmez’in oynadığı Ali Vefa şöyle dedi:
“İnsanlar bizim gibilerini yuhalıyorlar okullarda, sokaklarda. Bizim gibileri kabullenmek için çok büyük bir kalbiniz olması gerekir.”
Aksaray’da yaşanan olaya gönderme yaptı. Dizileri hep şiddete özendiriyor diye eleştiriyoruz ya, bu güzellikleri de alkışlamamız gerekiyor.
Barcelona mı, Real Madrid mi?
İnsan Premier Lig ve La Liga’yı izledikçe bizim Süper Lig’den soğuyor.
“Orada oynanan futbolsa bizde oynanan ne?” sorusunu soruyoruz her maçta.
Bunu sorduracak bir nedenimiz daha var artık; D-Smart, İspanyol La Liga’nın yayın haklarını aldı.
Barcelona-Real Madrid rekabeti soluk soluğa gidiyor bu yıl La Liga’da.
14’üncü hafta sonunda iki takımın da 28’er puanı var ve birer maç eksikleriyle ilk iki sıradalar. O eksik maç da El Clasico. 18 Aralık’ta oynanacak. O tarihe kadar oynayacakları maçlar puan farkını değiştirecek mi göreceğiz.
Bugün 15.00’te Real Madrid, Alaves deplasmanına çıkacak.
Yarın gece 23.00’te ise bir büyük maç var; Atletico Madrid-Barcelona.
Atletico Madrid’in de 25 puanla 4’üncü sırada olduğunu söyleyeyim.
Tüm bu heyecan 3 yıl boyunca D-Smart’ta olacak artık.
Bir kadın oyunu
Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç, kadın-erkek ilişkisi üzerine güzel bir oyun sahneliyor:
“Etekler ve Pantolonlar”
Oyunda ihanete uğramış bir kadın var, kadın dayanışması var... Sonunda kendi istediklerini değil, toplumun dayattığı hayatları yaşamak zorunda olduklarını fark eden kadınlar var...
Kadınların oynadığı, yine bir kadın yazar; Mine Artu tarafından kaleme alınmış bir kadın oyunu bu.
2 Aralık’ta Fethiye’den başlayacak büyük bir turneye çıkacaklar.
Marmaris, Bodrum, Burdur, Isparta, İzmir, Aydın da dahil olmak üzere toplam 10 oyunluk bir turne yapacaklar ve 14 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezi’nde olacaklar.
Alkışınız bol olsun, sizin de aklınızda olsun.
Yarın: Can Yaman anlatıyor Libido tartışmasına hazır olun
◊ İspanya ve İtalya’da gördüğü ilgi karşısında ne düşündü? Bu ilgiyi neye bağlıyor?
◊ Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ne dedi?
◊ Hazır olun; dizi sektöründe ciddi bir libido tartışması geliyor...
◊ Özel hayatında neler yaşıyor? Nedir bu Can Yaman fırtınası?
◊ Saçlarını ne zaman kazıtacak?
◊ Gördüğü ilgi PR başarısı mı, yoksa gerçek mi?
◊ Demet Özdemir’le aralarında aşk var mıydı, yok muydu?
Can Yaman’a merak ettiğim her şeyi sordum.
Yanıtları yarın Pazar
Kelebek’te.
Bu cumanın adı ne?
Dün ‘Black Friday’di. Yani yılın en büyük indirimli satışlarının olduğu gün.
Amerika’da başlayıp dünyaya yayılan bu uygulama, bize de ilk birebir çevirisiyle “Kara Cuma” olarak gelmişti.
Sonra Müslümanların kutsal gününe yapılan çirkin bir yaklaşım olduğu için Kara Cuma ismi gündemden kalktı.
Yerine ne dedik peki bunun?
Belli değil.
Özel bir adı yok artık bu günün bizde.
Her firma kendi kafasına göre bir isim taktı Black Friday’e.
Muhteşem Cuma...
Şahane Cuma...
Yıldızlı Cuma...
Efsane Cuma...
Ne ararsan var.
Bunun yerine tüm markaların ortak kullanacağı bir isim bulunsa çok daha güzel olurdu.
Adı ne olursa olsun son yıllarda bizde de bir çılgınlığa dönmeye başladı bu iş.
Dün gece 24.00’e kadar açık AVM’ler bile vardı.
Bu arada “Neden bizde Black Friday oluyor?” diyenlere şunu söylemek lazım;
Ekonomiye hareketlilik getiren, AVM’lere, dükkanlara daha fazla ciro yaptıran bir güne neden itiraz ediyorsunuz?
Sonuçta indirimli alışveriş yapmak vatandaşa da yarıyor.
İtiraf edeyim ben de bu “Harika Cuma”da kendime bir bot aldım indirimden, fena mı oldu?
Bravo doktor
Doktor dediğim, “Mucize Doktor”. 20 gün önce Aksaray’daki bir okulda velilerin otizmli çocuklara karşı yaptığı çirkinlik hepimizi isyan ettirmişti.
Otizmli çocukları yuhalamışlardı. Biliyorsunuz Taner Ölmez bu dizide otizmli bir doktoru canlandırıyor.
Dizinin geçen akşam yayınlanan bölümünde Taner Ölmez’in oynadığı Ali Vefa şöyle dedi:
“İnsanlar bizim gibilerini yuhalıyorlar okullarda, sokaklarda. Bizim gibileri kabullenmek için çok büyük bir kalbiniz olması gerekir.”
Aksaray’da yaşanan olaya gönderme yaptı. Dizileri hep şiddete özendiriyor diye eleştiriyoruz ya, bu güzellikleri de alkışlamamız gerekiyor.
Barcelona mı, Real Madrid mi?
İnsan Premier Lig ve La Liga’yı izledikçe bizim Süper Lig’den soğuyor.
“Orada oynanan futbolsa bizde oynanan ne?” sorusunu soruyoruz her maçta.
Bunu sorduracak bir nedenimiz daha var artık; D-Smart, İspanyol La Liga’nın yayın haklarını aldı.
Barcelona-Real Madrid rekabeti soluk soluğa gidiyor bu yıl La Liga’da.
14’üncü hafta sonunda iki takımın da 28’er puanı var ve birer maç eksikleriyle ilk iki sıradalar. O eksik maç da El Clasico. 18 Aralık’ta oynanacak. O tarihe kadar oynayacakları maçlar puan farkını değiştirecek mi göreceğiz.
Bugün 15.00’te Real Madrid, Alaves deplasmanına çıkacak.
Yarın gece 23.00’te ise bir büyük maç var; Atletico Madrid-Barcelona.
Atletico Madrid’in de 25 puanla 4’üncü sırada olduğunu söyleyeyim.
Tüm bu heyecan 3 yıl boyunca D-Smart’ta olacak artık.
Bir kadın oyunu
Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç, kadın-erkek ilişkisi üzerine güzel bir oyun sahneliyor:
“Etekler ve Pantolonlar”
Oyunda ihanete uğramış bir kadın var, kadın dayanışması var... Sonunda kendi istediklerini değil, toplumun dayattığı hayatları yaşamak zorunda olduklarını fark eden kadınlar var...
Kadınların oynadığı, yine bir kadın yazar; Mine Artu tarafından kaleme alınmış bir kadın oyunu bu.
2 Aralık’ta Fethiye’den başlayacak büyük bir turneye çıkacaklar.
Marmaris, Bodrum, Burdur, Isparta, İzmir, Aydın da dahil olmak üzere toplam 10 oyunluk bir turne yapacaklar ve 14 Aralık’ta Profilo Kültür Merkezi’nde olacaklar.
Alkışınız bol olsun, sizin de aklınızda olsun.
Yarın: Can Yaman anlatıyor Libido tartışmasına hazır olun
◊ İspanya ve İtalya’da gördüğü ilgi karşısında ne düşündü? Bu ilgiyi neye bağlıyor?
◊ Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ne dedi?
◊ Hazır olun; dizi sektöründe ciddi bir libido tartışması geliyor...
◊ Özel hayatında neler yaşıyor? Nedir bu Can Yaman fırtınası?
◊ Saçlarını ne zaman kazıtacak?
◊ Gördüğü ilgi PR başarısı mı, yoksa gerçek mi?
◊ Demet Özdemir’le aralarında aşk var mıydı, yok muydu?
Can Yaman’a merak ettiğim her şeyi sordum.
Yanıtları yarın Pazar
Kelebek’te.