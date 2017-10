Bu bir rekor: İlk turda 8 milyon oy kullanıldı

Geçen yıllarda ‘ön jüri, adayları nereye göre belirliyor’ diye çok eleştiriliyorduk.

Biz de ön jüri sistemini kaldırdık ve her kategoride tamamen şeffaf bir oylama sistemine geçtik.

İlk tur oylama hafta sonunda bitti ve en çok oy alıp finalde yarışmaya hak kazanan her kategorideki 5’er aday açıklandı...

İlk tur oylamada 1 milyon kişi tarafından tam 8 milyon oy kullanıldı...

Bu mükerrer oy kullanıldığı anlamına gelmiyor.

1 milyon kişi oylamaya katılmış ve farklı kategoriler için 8 milyon oy kullanmış demek...

Girip 1 kategoride de oy kullanan var 10 kategoride de, ortalama her 1 kişi 8 kategoride oy kullanmış.

8 milyon oy bir rekordur.

Türkiye’de böyle başka bir oylama yok...

Dünyada bile 8 milyon oy kullanılarak belirlenen ödül törenleri çok azdır...

Ben Altın Kelebek için mektupla oy kullanılan, gazeteye çuval çuval mektup geldiği yılları hatırlıyorum.

Bunların tasnifi için özel bir ekip çalıştırılırdı...

Günlerce mektup ayıklarlardı.

Şimdi artık her şey çok daha hızlı yaşanıyor...

20 gün gibi kısa bir sürede 8 milyon gibi rekor bir oya ulaşabiliyor Altın Kelebek...

Şimdi ikinci tur oylaması başladı.

Her kategoride en çok oy alıp ikinci tura kalan 5’er aday 17 Kasım’a kadar oylanacak.

Burada da yine aynı ilgiyle oy kullanılacağı aşikar.

Bu oylamada birinci gelenler de 10 Aralık’taki törende açıklanarak ödüllerine sahip olacak...

İkinci tura kalan adayların açıklanmasıyla birlikte tartışmalar da başladı.

Onunla ilgili de bir kaç söylemem gerek...

İkinci tur oylama başladı...

Şu isim neden yok, bu isim neden var...

Şu dizi yayından kalkalı bu kadar oldu neden aday da, diğeri değil...

Özellikle müzik piyasasında başta Hande Yener olmak üzere yüksek sesle itirazını dile getirenler de oldu.

Hepsine saygı duyuyorum.

Ama arkadaşlar yüzde 100 şeffaf ve tamamen internet üzerinden yapılan bir oylama bu...

Çıkan sonuçlar da bunlar...

ATV’de Melih Altınok’un programı, Canan Barlas’ın a Haber’deki programı ilk 5’te...

Buyrun geçen yılki ödül töreninde talihsiz bir olay sonucu tatsızlık yaşadığımız Diriliş Ertuğrul yine ilk 5’te...

Çünkü bu oylama tamamen şeffaf ve internet üzerinden yapıldı...

En çok oy alanlar da bunlar oldu...

Kim ne oy aldıysa, ona göre finalde yarışacaklar belirlendi.

En ufak bir dahlimiz yok...

Peki blok oy kullanımı, robot yazılımlarla gönderilen oylar var mıdır?

Gelelim o konuya...

Fanları yok sayamayız

Pantene Altın Kelebek’in oylama sitesi kurulurken başından itibaren bununla ilgili önlemler alındı.

Atılan oylar her dakika kontrol altındaydı...

Bir kişiye yönelik aynı anda yüzlerce, binlerce oy kullanılsa, onun bilgisini bize verecek önlemlerin hepsi alındı..

Gelen itirazlar üzerine hafta sonu bir kez daha detaylı inceledik...

Sistemde oy adetlerini değiştirebilecek bir anormallik olmadığı konusunda teknik anlamda rahatız.

Bazı yapımcı arkadaşlar, “Sizin de göremeyeceğiniz şekilde oylar gönderilebilir, Youtube tıklamalarında yapıldığı gibi” dediler...

Öyle bir durum varsa kusura bakmayın da sadece Youtube ve Altın Kelebek’in değil, sektörün sorunu bu...

Bakın hafta sonu Kuzey İtalya’da gelecekte bağımsızlık yolunu açılabilecek referendum yapıldı, ülkede ilk kez oylar internet üzerinden kullanıldı...

Çıkan ‘evet’ kararı için de diyeceğiz şimdi?

Evetçiler sosyal medyada çok iyi organize oldu, birleşip oy attılar falan mı diyeceğiz...

Hayırcılar da organize olsaydı...

Pantene Altın Kelebek’te fanların attıkları oylar önemli.

Evet bazı isimlerin ve dizilerin fanları topluca harekete geçip oy yağdırmak için kendi aralarında organize oldu...

Kendi sosyal medya hesabımdan biliyorum, bazı isimlere fanların nasıl oy yağdırdığını... Beni de haberdar ediyorlardı çünkü...

Ama bu da çağımızın bir gerçeği...

Fanların kampanyalarıyla dizilere bile seçilen oyuncular varken, bizim bunlara “Kullandığınız oy geçersizdir” deme hakkımız var mı?

Dünya değişti, internet çağının bu gerçeğini nasıl görmezden gelebiliriz?

Bizim tek doğrumuz şeffaflıktır...