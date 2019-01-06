Bu Altın Kelebek değil mi?

Dün Tarkan’ın Coca Cola, Cengiz Bozkurt’un Erdal Bakkal olarak oynadığı Lipton Ice Tea reklamını yazmıştım...
Tarkan’ın Coca Cola reklamında dikkatimi çeken bir detay daha var.
Reklamda Tarkan’ın omuz dansı insanlar arasında hızla yayılırken 42. saniyede kırmızı halıda elinde ödül tutan bir kadın beliriyor.
O da elinde ödülüyle Tarkan gibi dans ediyor...
Arkasında her ne kadar “International Film Awards 2018” yazsa da elinde tuttuğu Altın Kelebek heykelciğiyle aynı formlarda bir ödül...
Bana kalırsa da Altın Kelebek’in ta kendisi...
Türkiye’nin Oscarları boşuna demiyoruz Altın Kelebek için, baksanıza heykelciği bile simge olarak reklamlarda kullanılıyor...
Yılbaşı sabahı maç mı olur?
İngiltere Premier Lig’te 1 Ocak günü neden maç oynandığını yıllardır hep merak etmişimdir...
Öyle ya, futbolcular yılbaşı gecesi eğlenmiyor mu, 1 Ocak tatil değil mi?
Herkes tatil yapıp yılın ilk günü dinlenirken futbolcular neden top peşinde koşuyor diye düşünmüşümdür...
Bu sene de aynısı oldu 1 Ocak günü Premier Lig’te Leicester City, Arsenal ve Tottenham’ın maçları oynandı...
Yılın ilk günü üç maç vardı...
Tesadüf bu ya 1 Ocak günü Cihangir’deki Cuppa’da kahvaltıda İbrahim Altınsay ve Gülengül Altınsay’la karşılaştım..
Yıllardır Premier Lig’i en iyi takip eden isimlerdendir İbrahim Altınsay...
90’ların ortasında Londra’ya taşındığında sırf renkleri siyah-beyaz diye Fulham taraftarı olmuştur...
Şu anda da S Sport’da Premier Lig maçlarını yorumlamaya devam ediyor. O gün de kahvaltıdan sonra S Sport’a geçecekti 1 Ocak maçlarını yorumlamak için...
Yıllardır merak ettiğim soruyu hemen sordum, 1 Ocak günü neden maç oynanır diye...
Gülengül’le birlikte aynı anda cevap verdiler...
“İşçi sınıfı için” dediler...
Sonra İbrahim Altınsay ekledi: “İngiltere’de futbol işçi sınıfını eğlendirmek üzerine inşa edilmiştir ve tatil günü insanlar eğlensin, keyifli vakit geçirsin diye maçlar oynanır...”
Çiçero neden vizyonda?
Herkes bana soruyor: Hani Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı ‘Çiçero’ filmi vizyona girmeyecekti?
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Mars grubuyla sorunu olan yapımcılardan değil mi?
Yoksa Mars grubuyla yapımcılar anlaştı mı diye...
Keşke öyle olsa ama durum öyle değil...
Mustafa Uslu, “Çiçero’yu” mecburen giriyor. Daha önce dağıtım firmasıyla yaptığı sözleşme gereği “Çiçero”yu vizyondan çekerse yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak...
Tazminat ödememek için de “Çiçero”yu vizyona soktu Uslu...
Bu yüzden film Mars da dahil 18 Ocak’ta tüm salonlarda vizyona girecek.
Osman Sınav haklı Helvacıoğlu haksız
“Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yılbaşı gecesi TV8’in “O Ses Türkiye” yarışmasına katılıp şarkı söylemiş.
Ama kimse izleyemedi çünkü dizinin yapımcısı Osman Sınav, hem TV8’e hem de Helvacıoğlu’na ihtarname çekip o bölümün yayınlanmamasını istemiş.
Ali Eyüboğlu geçen gün bunu yazınca Osman Sınav’a telefon açıp, “Yüzde yüz haklısın abi” dedim...
Neden mi?
◊ Bir kanal kendi ekranında oynayan bir oyuncunun yılbaşı gecesi başka bir kanalın silahı haline dönüşmesini istemeyebilir...
◊ Bir yapımcı hikayenin sihrini bozacağı gerekçesiyle oyuncunun ekrana çıkıp şarkı söylemesini istemeyebilir...
Tüm bunların üzerine İrem’in bir de kimseden izin almadan TV8’e çıkması eklenince olayın kabul edilir yanı kalmıyor.
Belki İrem hem kanala gidip rica etse, hem Osman Abi’yle doğru yol izlese çözebilme ihtimali olan bir işi bunları yapmayarak çıkmaza sürüklemiş...
“İrem’i gönderecek misin diziden” diye sordum Osman Sınav’a...
“Hayır, o diziden yüzlerce insan ekmek yiyor, böyle bir yanlış hareket nedeniyle herkesin ekmeğiyle oynayamam” dedi.
Dizinin hayranlarına duyurmuş olayım, Nefes karakteri yola devam ediyor...
Taylor Swift’i izleyin
Taylor Swift’in bu yıl Amerika’da yaptığı “Reputation” adlı stadyum turnesi Netflix’te yayınlanmaya başladı.
Önceki akşam bir bakayım nasıl bir sahne yapmışlar diye açtım konser kaydını.
Açış o açış, sonuna kadar ağzım açık izledim konseri...
Müthiş bir sahne, müthiş bir şov... Müthiş bir stadyum konseri...
İşin teknoloji, dekor, ışık boyutu tamam da ya Taylor Swift nasıldı...
Konser bittikten sonra kendi kendime şunu mırıldandım:
Bunlar boşa şöhret olmuyor...
Piyano çalıyor, söylüyor, dans ediyor, gitar çalıyor. Görseli var, sesi var.
Daha ne olsun...
2018 yılında mayıstan kasıma kadar 5 stadyum konseri vermişti Taylor Swift.
Netflix’te bulup izleyin konseri... Hele bizim sanatçılar mutlaka izlesin...
Bu Altın Kelebek değil mi?
Dün Tarkan’ın Coca Cola, Cengiz Bozkurt’un Erdal Bakkal olarak oynadığı Lipton Ice Tea reklamını yazmıştım...
Tarkan’ın Coca Cola reklamında dikkatimi çeken bir detay daha var.
Reklamda Tarkan’ın omuz dansı insanlar arasında hızla yayılırken 42. saniyede kırmızı halıda elinde ödül tutan bir kadın beliriyor.
O da elinde ödülüyle Tarkan gibi dans ediyor...
Arkasında her ne kadar “International Film Awards 2018” yazsa da elinde tuttuğu Altın Kelebek heykelciğiyle aynı formlarda bir ödül...
Bana kalırsa da Altın Kelebek’in ta kendisi...
Türkiye’nin Oscarları boşuna demiyoruz Altın Kelebek için, baksanıza heykelciği bile simge olarak reklamlarda kullanılıyor...
Yılbaşı sabahı maç mı olur?
İngiltere Premier Lig’te 1 Ocak günü neden maç oynandığını yıllardır hep merak etmişimdir...
Öyle ya, futbolcular yılbaşı gecesi eğlenmiyor mu, 1 Ocak tatil değil mi?
Herkes tatil yapıp yılın ilk günü dinlenirken futbolcular neden top peşinde koşuyor diye düşünmüşümdür...
Bu sene de aynısı oldu 1 Ocak günü Premier Lig’te Leicester City, Arsenal ve Tottenham’ın maçları oynandı...
Yılın ilk günü üç maç vardı...
Tesadüf bu ya 1 Ocak günü Cihangir’deki Cuppa’da kahvaltıda İbrahim Altınsay ve Gülengül Altınsay’la karşılaştım..
Yıllardır Premier Lig’i en iyi takip eden isimlerdendir İbrahim Altınsay...
90’ların ortasında Londra’ya taşındığında sırf renkleri siyah-beyaz diye Fulham taraftarı olmuştur...
Şu anda da S Sport’da Premier Lig maçlarını yorumlamaya devam ediyor. O gün de kahvaltıdan sonra S Sport’a geçecekti 1 Ocak maçlarını yorumlamak için...
Yıllardır merak ettiğim soruyu hemen sordum, 1 Ocak günü neden maç oynanır diye...
Gülengül’le birlikte aynı anda cevap verdiler...
“İşçi sınıfı için” dediler...
Sonra İbrahim Altınsay ekledi: “İngiltere’de futbol işçi sınıfını eğlendirmek üzerine inşa edilmiştir ve tatil günü insanlar eğlensin, keyifli vakit geçirsin diye maçlar oynanır...”
Çiçero neden vizyonda?
Herkes bana soruyor: Hani Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı ‘Çiçero’ filmi vizyona girmeyecekti?
Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Mars grubuyla sorunu olan yapımcılardan değil mi?
Yoksa Mars grubuyla yapımcılar anlaştı mı diye...
Keşke öyle olsa ama durum öyle değil...
Mustafa Uslu, “Çiçero’yu” mecburen giriyor. Daha önce dağıtım firmasıyla yaptığı sözleşme gereği “Çiçero”yu vizyondan çekerse yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak...
Tazminat ödememek için de “Çiçero”yu vizyona soktu Uslu...
Bu yüzden film Mars da dahil 18 Ocak’ta tüm salonlarda vizyona girecek.
Osman Sınav haklı Helvacıoğlu haksız
“Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yılbaşı gecesi TV8’in “O Ses Türkiye” yarışmasına katılıp şarkı söylemiş.
Ama kimse izleyemedi çünkü dizinin yapımcısı Osman Sınav, hem TV8’e hem de Helvacıoğlu’na ihtarname çekip o bölümün yayınlanmamasını istemiş.
Ali Eyüboğlu geçen gün bunu yazınca Osman Sınav’a telefon açıp, “Yüzde yüz haklısın abi” dedim...
Neden mi?
◊ Bir kanal kendi ekranında oynayan bir oyuncunun yılbaşı gecesi başka bir kanalın silahı haline dönüşmesini istemeyebilir...
◊ Bir yapımcı hikayenin sihrini bozacağı gerekçesiyle oyuncunun ekrana çıkıp şarkı söylemesini istemeyebilir...
Tüm bunların üzerine İrem’in bir de kimseden izin almadan TV8’e çıkması eklenince olayın kabul edilir yanı kalmıyor.
Belki İrem hem kanala gidip rica etse, hem Osman Abi’yle doğru yol izlese çözebilme ihtimali olan bir işi bunları yapmayarak çıkmaza sürüklemiş...
“İrem’i gönderecek misin diziden” diye sordum Osman Sınav’a...
“Hayır, o diziden yüzlerce insan ekmek yiyor, böyle bir yanlış hareket nedeniyle herkesin ekmeğiyle oynayamam” dedi.
Dizinin hayranlarına duyurmuş olayım, Nefes karakteri yola devam ediyor...
Taylor Swift’i izleyin
Taylor Swift’in bu yıl Amerika’da yaptığı “Reputation” adlı stadyum turnesi Netflix’te yayınlanmaya başladı.
Önceki akşam bir bakayım nasıl bir sahne yapmışlar diye açtım konser kaydını.
Açış o açış, sonuna kadar ağzım açık izledim konseri...
Müthiş bir sahne, müthiş bir şov... Müthiş bir stadyum konseri...
İşin teknoloji, dekor, ışık boyutu tamam da ya Taylor Swift nasıldı...
Konser bittikten sonra kendi kendime şunu mırıldandım:
Bunlar boşa şöhret olmuyor...
Piyano çalıyor, söylüyor, dans ediyor, gitar çalıyor. Görseli var, sesi var.
Daha ne olsun...
2018 yılında mayıstan kasıma kadar 5 stadyum konseri vermişti Taylor Swift.
Netflix’te bulup izleyin konseri... Hele bizim sanatçılar mutlaka izlesin...