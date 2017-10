Botokslu oyuncular bu diziyi izlemeli...

O sevimli, kırık Türkçe’siyle “Yok ama hiç karşı değilim, gerekirse ileride yaptırırım” dedi...

Meryem 34 yaşında henüz...

Onda yokmuş ama dizilerde izlediğimiz pek çok genç kadın oyuncuda botokslar, dolgular, estetik dokunuşlar var...

Meryem’e önerdiğimi hepsine söylüyorum...

Oturup Netflix’te Gypsy dizisini izleyin...

Naomi Watts oynuyor, 49 yaşında...

Tüm kırışıklıkları ortada, yanaklarının yanları bile hafif sarkmış, göz kenarlarında kaz ayakları...

Hele bazı yakın planlarda açı ve ışığın etkisiyle, bana bile “Bu kadar doğallık da fazla mı acaba” dedirtti...

Nasıl bu kadarına izin vermiş diye düşündürdü...

Ama genç bir kadına aşık olan evli ve çocuklu bir psikiyatristi müthiş oynuyor. 49 yaşına rağmen çok da cesur sahneleri var.

Not: Cingöz Recai’yle şu sıralar çok konuşulan Meryem Uzerli röportajı pazar günü Kelebek’te, çok ilginç şeyler anlattı...

Kabataş’ta Devrim Erbil de olmasa...

Kabataş’ta devam eden Martı projesinin inşaat karmaşası içinde tek güzel şey Devrim Erbil’in caddeyi süsleyen dev İstanbul tabloları.

Süren inşaat yüzünden günün her saati felaket bir araç ve yaya trafiği var Kabataş’ta...

Devrim Erbil’in İstanbul tabloları ise bölgedeki trafikte can sıkıntısına tek iyi gelen şey.

Arda değiştiriyorlar bu büyük boyut replika eserleri, kısa bir süre önce yenilerini astılar.

Yine

birbirinden güzel tablolar...

Bunu düşünen Kabataş projesinin mimarı Hakan Kıran, Devrim Erbil de eserleri her gün onbinlerce insana ulaşacak diye hemen kabul etmiş...

10 numara Best Model



Peşin peşin not düşüyorum...

Bu yılki Best Model birincisi Aslıhan Karalar, çok güzel bir kız.

Yarışmayı da hakkıyla kazandı. 18 yaşındaymış ve Londra’da işletme okuyormuş. Son yıllardaki Best Modeller içinde en iyisi diyebilirim.

Erkan Özerman’ı da tebrik ediyorum, bir ismi daha hediye etti dizi piyasasına...

Çünkü Aslıhan Karalar’ı dizi yapımcılarının rahat bırakması mümkün değil.

Dizi piyasasında hem akıllı, hem iyi eğitimli, hem güzel oyuncular çağı başlıyor galiba...

Sertab’ın tercihi...

Sertab Erener-Emre Kula ilişkisinden sadece bir evlilik değil Oceans of Noise adlı bir müzik grubu da doğdu.

Gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboard’da Ozan Yılmaz, davulda Alper Lü var...

Sertab da bu rock grubunun solisti.

İlk şarkılarını “Ayla” filmi için söylediler, o şarkının “Finding White in Black” adlı bir de İngilizce versiyonunu hazırladılar.

Müzik hayatının 25’inci yılını kutlayan

Sertab’ın, kariyerinde

yeni açılımlar yapması çok güzel...

Üstelik grup iki yıldır yeni “şeyler” için çalışıp duruyor.

Bu iş için kafa patlatıyorlar.

Son olarak şöyle bir temennim var.

Sertab bir grupla böyle çalışmalar yapsın ama gruptan bağımsız pop albümü de çıkarsın.

Zira o ses bizim için vazgeçilmezler arasında.