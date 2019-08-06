Boğaz’da bu kaza nasıl olur?

1 ay önce Türkbükü’nde sürat teknesinin biçtiği balıkçı motorunda gazeteciler canını zor kurtarmıştı.
Benzer bir kaza önceki gün Boğaz’da yaşandı ama meselenin üzerine gidilmiyor.
Üstelik bunu yaşayan rahmetli Kemal Sunal’ın kızı, Ali Sunal’ın kardeşi Ezo Sunal...
Sosyal medya hesabında gördüm fotoğraflarını.
Büyükada’ya Yahudi bir arkadaşının oğlunun 13 yaş törenine (bar mitzvah) gidiyor.
Gece dört kişi deniz taksiye atlayıp dönüyorlar.
Büyükada’dan Dragos iskelesine giderken, tam yolun ortasında büyük bir tekne çarpıyor bulundukları deniz taksiye.
Ezo’nun olduğu taraftan gerçekleşiyor çarpışma.
Camlar tuz buz oluyor ve yüzlerine, saçlarına başlarına geliyor.
“Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazadan yara almadan kurtulmamız mucize” diyor Ezo Sunal...
İşin vahim tarafı şu:
Çarpan teknenin ışıklarının yanmadığını söylüyor Ezo Sunal ve çarpan teknenin kaptanının alkollü olduğu iddia ediliyor.
Boğaz’da böyle bir kaza nasıl olabilir?
Sahil Güvenlik bu konuyla ilgili inceleme yapmıştır mutlaka...
Boğaz’da gece ışıkları yanmadan seyir halinde olması mümkün mü bir teknenin?
Deniz taksi nasıl görmedi o tekneyi?
Radarına girmedi mi, kaptan dikkat etmedi mi?
Neresinden bakarsanız bakın Türkbükü’ndeki kaza kadar vahim ve ihmaller, hatalar zinciriyle dolu bir olay.
Can kaybı olmaması mucize.
Umarım bu olayın detayları, görüntüleri ortaya çıkar ve Boğaz’da kelle koltukta yolculuk etmediğimize birileri bizi ikna eder...
Cem Yılmaz’ın şifreleri
Cem Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı 25 saniyelik video, Netflix-RTÜK meselesi üzerine şu ana kadar yapılmış en iyi protesto.
Ben bunu zekice kurgulanmış bir protesto videosu olarak okudum.
Bazen bir fotoğraf sayfalarca yazıdan çok şey anlatır ya, işte Cem Yılmaz’ın videosu da aynı şekilde sayfalarca yazıdan, saatlerce sözden çok daha fazla şey anlatıyor.
Bu 25 saniyelik videoda Netflix’te ve ekranda olmasından rahatsızlık duyulan her şey var...
1- İçki var: Cem Yılmaz önüne rakı kadehini koymakla kalmamış, bir de keyifle içiyor. İki büyük yudum alıyor rakısından...
2- Sigara var: Sağ elinde tuttuğu sigarasından derin bir nefes alıp üflüyor, sonrasında da kameraya ‘blurlanmayacak kadar’ net şekilde gösteriyor.
3- Çıplaklık var: Cem Yılmaz masanın arkasında vücudunun üst kısmı tamamen çıplak olarak yer alıyor, “Bırakın bu çıplaklık-cinsellik işlerini” der gibi.
4- LGBTİ var: O nerede var derseniz, dikkat edin fonda Bülent Ersoy çalıyor. “Düşkünüm Sana”yla dertleniyor Cem Yılmaz.
5- Biraz daha zorlarsak, “Bu akşam 22.00’de Netflix’te” diye yaptığı paylaşımdan 22.00’de başlayan içki satış yasağına bile gönderme olduğunu söyleyebiliriz...
Ben bu 25 saniyelik videoyu böyle okudum.
“Bakın itiraz ettiğiniz her şeyi burada yapıyorum, 1.5 milyon kişi izliyor ve bir şey olmuyor” diyor
Cem Yılmaz bize.
25 saniyede ancak bu kadar çok şey anlatılabilirdi zaten.
Dert Kaz Dağları mı?
Şarkıcı Elif Kaya’nın çektiği kısa videodan bahsediyorum.
Üstü çıplak, kollarını önde birleştirdiği kısacık videoda “Kaz Dağları altından daha değerlidir” diyor.
Doğru, Kaz Dağları altından daha değerli ama Elif’in egosu hepsinden daha değerli galiba...
Çünkü Kaz Dağları’na dikkat çekmekten çok “Elif’in pr’ı için çekildim ben” diye bangır bangır bağıran bir video olmuş bu.
Dert Kaz Dağları’ndan çok, Elif’in pr’ı olmuş...
Başardı mı, başardı!
Bakın Elif sayesinde Kaz Dağları’nı konuşuyoruz!
Boğaz’da bu kaza nasıl olur?
1 ay önce Türkbükü’nde sürat teknesinin biçtiği balıkçı motorunda gazeteciler canını zor kurtarmıştı.
Benzer bir kaza önceki gün Boğaz’da yaşandı ama meselenin üzerine gidilmiyor.
Üstelik bunu yaşayan rahmetli Kemal Sunal’ın kızı, Ali Sunal’ın kardeşi Ezo Sunal...
Sosyal medya hesabında gördüm fotoğraflarını.
Büyükada’ya Yahudi bir arkadaşının oğlunun 13 yaş törenine (bar mitzvah) gidiyor.
Gece dört kişi deniz taksiye atlayıp dönüyorlar.
Büyükada’dan Dragos iskelesine giderken, tam yolun ortasında büyük bir tekne çarpıyor bulundukları deniz taksiye.
Ezo’nun olduğu taraftan gerçekleşiyor çarpışma.
Camlar tuz buz oluyor ve yüzlerine, saçlarına başlarına geliyor.
“Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazadan yara almadan kurtulmamız mucize” diyor Ezo Sunal...
İşin vahim tarafı şu:
Çarpan teknenin ışıklarının yanmadığını söylüyor Ezo Sunal ve çarpan teknenin kaptanının alkollü olduğu iddia ediliyor.
Boğaz’da böyle bir kaza nasıl olabilir?
Sahil Güvenlik bu konuyla ilgili inceleme yapmıştır mutlaka...
Boğaz’da gece ışıkları yanmadan seyir halinde olması mümkün mü bir teknenin?
Deniz taksi nasıl görmedi o tekneyi?
Radarına girmedi mi, kaptan dikkat etmedi mi?
Neresinden bakarsanız bakın Türkbükü’ndeki kaza kadar vahim ve ihmaller, hatalar zinciriyle dolu bir olay.
Can kaybı olmaması mucize.
Umarım bu olayın detayları, görüntüleri ortaya çıkar ve Boğaz’da kelle koltukta yolculuk etmediğimize birileri bizi ikna eder...
Cem Yılmaz’ın şifreleri
Cem Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı 25 saniyelik video, Netflix-RTÜK meselesi üzerine şu ana kadar yapılmış en iyi protesto.
Ben bunu zekice kurgulanmış bir protesto videosu olarak okudum.
Bazen bir fotoğraf sayfalarca yazıdan çok şey anlatır ya, işte Cem Yılmaz’ın videosu da aynı şekilde sayfalarca yazıdan, saatlerce sözden çok daha fazla şey anlatıyor.
Bu 25 saniyelik videoda Netflix’te ve ekranda olmasından rahatsızlık duyulan her şey var...
1- İçki var: Cem Yılmaz önüne rakı kadehini koymakla kalmamış, bir de keyifle içiyor. İki büyük yudum alıyor rakısından...
2- Sigara var: Sağ elinde tuttuğu sigarasından derin bir nefes alıp üflüyor, sonrasında da kameraya ‘blurlanmayacak kadar’ net şekilde gösteriyor.
3- Çıplaklık var: Cem Yılmaz masanın arkasında vücudunun üst kısmı tamamen çıplak olarak yer alıyor, “Bırakın bu çıplaklık-cinsellik işlerini” der gibi.
4- LGBTİ var: O nerede var derseniz, dikkat edin fonda Bülent Ersoy çalıyor. “Düşkünüm Sana”yla dertleniyor Cem Yılmaz.
5- Biraz daha zorlarsak, “Bu akşam 22.00’de Netflix’te” diye yaptığı paylaşımdan 22.00’de başlayan içki satış yasağına bile gönderme olduğunu söyleyebiliriz...
Ben bu 25 saniyelik videoyu böyle okudum.
“Bakın itiraz ettiğiniz her şeyi burada yapıyorum, 1.5 milyon kişi izliyor ve bir şey olmuyor” diyor
Cem Yılmaz bize.
25 saniyede ancak bu kadar çok şey anlatılabilirdi zaten.
Dert Kaz Dağları mı?
Şarkıcı Elif Kaya’nın çektiği kısa videodan bahsediyorum.
Üstü çıplak, kollarını önde birleştirdiği kısacık videoda “Kaz Dağları altından daha değerlidir” diyor.
Doğru, Kaz Dağları altından daha değerli ama Elif’in egosu hepsinden daha değerli galiba...
Çünkü Kaz Dağları’na dikkat çekmekten çok “Elif’in pr’ı için çekildim ben” diye bangır bangır bağıran bir video olmuş bu.
Dert Kaz Dağları’ndan çok, Elif’in pr’ı olmuş...
Başardı mı, başardı!
Bakın Elif sayesinde Kaz Dağları’nı konuşuyoruz!