Bize gelen bir köpeğin hikayesi

Sallanıyor, yuvarlanıyor, yürüyemiyor...
Son dönemde moda olan Pomeranian Boo cinsi, belli ki sahipli bir köpek...
Evden mi kaçmış, sahibi nerede falan diye baktık yok.
“8’nci yaşında köpek istiyordun ya bak o bizi erken buldu galiba” dedim...
Pera servisle gitti, sabahın köründe köpek benim kucağımda kaldı...
Öyle bırakmam mümkün değil. Karşıdaki veteriner açılınca bıraktım...
Yuvarlanıp, düşmesi açlık ve susuzluktanmış...
Üstelik fena halde bitlenmiş sokakta...
Yemek yedirdik, yıkadık kendine geldi.
Aşılarını yaptırdım...
Sonra akşam üzerleri eve aldık.
Gündüz bizim apartman görevlisi, akşam ise bizim çocuklarla gezdiriyoruz, gece veterinerde yatıyor...
Çünkü bir küçük kusurcuğunu öğrendik, tuvalet eğitimi yokmuş meğer.
1, 1.5 yaşında ama tuvalet eğitimi yok.
Belli ki sahibi eve kapatmış, gezdiremiyordu, tuvalet eğitimi veremedi...
Baş edemeyince de Cihangir’e sokağa bıraktı....
Sahibi günlerce ortaya çıkmayınca adını Cookie koyduk o bize, biz ona alışmaya başlamıştık ki...
Bizim evin en küçüğü Pars’ta alerji baş gösterdi...
Bizim apartman görevlisinin kızının da alerjisi depreşince, Cookie’yi veterinerde bakmaya başladık.
Sonunda Instagram hesabıma videosunu koydum, sahibi var mı, yoksa bir ev arıyoruz diye...
O kadar çok isteyen çıktı ki, güvendiğim bir kadın arkadaşıma verdim.
Şimdi yeni evinde çok mutlu, çok iyi anlaşıyorlarmış.
Adını da Louis’i koymuş...
Lütfen bakamayacağınız köpekleri almayın, alıyorsanız sokaklara atacak kadar vicdansız olmayın...
Louis şanslıymış şimdi çok güzel bir evi var, ya onun kadar şanslı olmayanlar...
Sevda Ferdağ’ın iki omuru kırıldı
Türk sinemasının efsane oyuncularından Sevda Ferdağ yıllar önce çekildiği köşesinde münzevi hayat sürmeye devam ediyor.
Cihangir’de aynı sokakta oturduğumuz, aynı kafeye takıldığımız için çok sık görürüm Sevda Hanım’ı...
Her zamanki zarafetiyle kimi zaman yürüyüş yapar, kimi zaman kafede köşesinde oturur sohbet eder dostlarıyla...
Uzun süredir görmeyince bizim sokağın kafesi 21’deki arkadaşlara sordum, Sevda Hanım nerelerde diye...
Meğer omuriliğinde problem varmış, yürümekte ve oturmakta zorluk çektiği için artık dayanamamış ve bir operasyon geçirmiş...
Yaşa bağlı olarak kemikleri çabuk zedelendiği için 6 ve 7’nci omuru kırılmış Sevda Hanım’ın...
Çok ciddi bir operasyon geçirdikten sonra önceki gün taburcu oldu ve evinde şu anda...
76 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi...
Önceki gün Kadir İnanır’ın Cihangir 21’e geldiğini duyunca Sevda Ferdağ’ı ziyarete mi geldi acaba dedim ama değilmiş...
Filminin bir sahnesini çekmek için bizim sokaktaymış, belki Sevda Hanım’ın rahatsızlığını duysa uğrardı...
Ben bizzat uğrayıp söyleyeceğim ama buradan da sevgili komşumuz Sevda Ferdağ’ımıza geçmiş olsun diyeyim...
Helal olsun
Çağla Şıkel’in ayda 200 bin lira kazandığı iddiası olay oldu...
Sanki kadın yolsuzluk yapıyor, arsızlık, hayasızlık yapıyor...
Yıllardır televizyonlarda, podyumlarda, özel çekimlerde, lansmanlarda...
Kendisinin dediği gibi “Köpek gibi çalışıyor...”
Hem de yıllardır...
Genç bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde duruyor, iki çocuğuna da çok iyi annelik yapıyor.
Böylesine, “Vay nasıl 200 bin lira kazanıyor” demek yerine...
Ancak “helal olsun” denir...
Bize gelen bir köpeğin hikayesi
10 gün önce kızımla kapının önünde servis beklerken önümüze ufak tefek bir köpek geldi...
Sallanıyor, yuvarlanıyor, yürüyemiyor...
Son dönemde moda olan Pomeranian Boo cinsi, belli ki sahipli bir köpek...
Evden mi kaçmış, sahibi nerede falan diye baktık yok.
“8’nci yaşında köpek istiyordun ya bak o bizi erken buldu galiba” dedim...
Pera servisle gitti, sabahın köründe köpek benim kucağımda kaldı...
Öyle bırakmam mümkün değil. Karşıdaki veteriner açılınca bıraktım...
Yuvarlanıp, düşmesi açlık ve susuzluktanmış...
Üstelik fena halde bitlenmiş sokakta...
Yemek yedirdik, yıkadık kendine geldi.
Aşılarını yaptırdım...
Sonra akşam üzerleri eve aldık.
Gündüz bizim apartman görevlisi, akşam ise bizim çocuklarla gezdiriyoruz, gece veterinerde yatıyor...
Çünkü bir küçük kusurcuğunu öğrendik, tuvalet eğitimi yokmuş meğer.
1, 1.5 yaşında ama tuvalet eğitimi yok.
Belli ki sahibi eve kapatmış, gezdiremiyordu, tuvalet eğitimi veremedi...
Baş edemeyince de Cihangir’e sokağa bıraktı....
Sahibi günlerce ortaya çıkmayınca adını Cookie koyduk o bize, biz ona alışmaya başlamıştık ki...
Bizim evin en küçüğü Pars’ta alerji baş gösterdi...
Bizim apartman görevlisinin kızının da alerjisi depreşince, Cookie’yi veterinerde bakmaya başladık.
Sonunda Instagram hesabıma videosunu koydum, sahibi var mı, yoksa bir ev arıyoruz diye...
O kadar çok isteyen çıktı ki, güvendiğim bir kadın arkadaşıma verdim.
Şimdi yeni evinde çok mutlu, çok iyi anlaşıyorlarmış.
Adını da Louis’i koymuş...
Lütfen bakamayacağınız köpekleri almayın, alıyorsanız sokaklara atacak kadar vicdansız olmayın...
Louis şanslıymış şimdi çok güzel bir evi var, ya onun kadar şanslı olmayanlar...
Sevda Ferdağ’ın iki omuru kırıldı
Türk sinemasının efsane oyuncularından Sevda Ferdağ yıllar önce çekildiği köşesinde münzevi hayat sürmeye devam ediyor.
Cihangir’de aynı sokakta oturduğumuz, aynı kafeye takıldığımız için çok sık görürüm Sevda Hanım’ı...
Her zamanki zarafetiyle kimi zaman yürüyüş yapar, kimi zaman kafede köşesinde oturur sohbet eder dostlarıyla...
Uzun süredir görmeyince bizim sokağın kafesi 21’deki arkadaşlara sordum, Sevda Hanım nerelerde diye...
Meğer omuriliğinde problem varmış, yürümekte ve oturmakta zorluk çektiği için artık dayanamamış ve bir operasyon geçirmiş...
Yaşa bağlı olarak kemikleri çabuk zedelendiği için 6 ve 7’nci omuru kırılmış Sevda Hanım’ın...
Çok ciddi bir operasyon geçirdikten sonra önceki gün taburcu oldu ve evinde şu anda...
76 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi...
Önceki gün Kadir İnanır’ın Cihangir 21’e geldiğini duyunca Sevda Ferdağ’ı ziyarete mi geldi acaba dedim ama değilmiş...
Filminin bir sahnesini çekmek için bizim sokaktaymış, belki Sevda Hanım’ın rahatsızlığını duysa uğrardı...
Ben bizzat uğrayıp söyleyeceğim ama buradan da sevgili komşumuz Sevda Ferdağ’ımıza geçmiş olsun diyeyim...
Helal olsun
Çağla Şıkel’in ayda 200 bin lira kazandığı iddiası olay oldu...
Sanki kadın yolsuzluk yapıyor, arsızlık, hayasızlık yapıyor...
Yıllardır televizyonlarda, podyumlarda, özel çekimlerde, lansmanlarda...
Kendisinin dediği gibi “Köpek gibi çalışıyor...”
Hem de yıllardır...
Genç bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde duruyor, iki çocuğuna da çok iyi annelik yapıyor.
Böylesine, “Vay nasıl 200 bin lira kazanıyor” demek yerine...
Ancak “helal olsun” denir...