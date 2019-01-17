Bizde izlenmedi Rusya’yı fethetti

Hatırlamakta bile zorlanabilirsiniz “Kalbimin Sultanı”, haziran ayında bir yaz dizisi olarak Star ekranındaki yerini almıştı.
Ne yazık ki 5-6 bölüm yayınlandı ve yeterli izlenme oranına ulaşmadığı için yayından kaldırıldı.
Güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova ve Ali Ersan Duru’nun başrollerinde oynadığı, büyük bütçesine rağmen ekranda tutunamadı.
İşin güzel tarafı Türk-Rus ortak yapımıydı bu dizi ve Rusya’da da gösterilecekti...
Sevindirici haber Rusya’dan geldi. Bizde izlenmeyen “Kalbimin Sultanı”, Rusya’nın en büyük özel kanalı olan “Channel 1” kanalında 8 Ocak Salı akşamı 21.20’de yayınlandı ve günün en çok izlenen dizisi olarak 1 numaraya yerleşti.
Dizi kanalın prime time izlenme paylarını yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltmiş.
Bu durumdan son derece memnun olan kanalın yetkilileri, “Biz Kalbimin Sultanı’nı başından beri çok kaliteli ve özgün bir proje olarak gördük ve çok inandık. Bu nedenle en kıymetli günün, en kıymetli saatine koyduk” diyorlar ve dizinin Türkiye’de yaşadığı başarısızlığa bir anlam veremediklerini söylüyorlar.
Bu arada hatırlatayım bugüne kadar Rusya’da yayınlanan bütün Türk dizileri tematik kanallarda ekrana geliyordu.
Muhteşem Yüzyıl bile tematik bir kadın kanal olan Damaşnıy TV’de yayınlanmıştı...
“Kalbimin Sultanı” iki uluslu bir öyküye dayanması ve Türk-Rus ortak yapımı olması nedeniyle Rusya’nın büyük kanallarından birinde ve prime time saatinde kendine yer bulabildi...
Türk dizi sektörü açısından güzel bir gelişme bu...
Ortak projelerin önünü açabilir, Rus pazarında Türk dizilerine büyük kanal dönemini başlatabilir...
Bu arada belki de “Kalbimin Sultanı”na yeniden Türk kanallarında bir şans doğar...
35 lira otopark
Nişantaşı City’s açıldığından beri otoparkının paralı olmasıyla ilgili en az 5-6 kez yazı yazdım...
Yok, hiçbir değişiklik yok...
Yasayla AVM otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz olarak belirlenmesine rağmen Nişantaşı City’s dediğim dedik çaldığım düdük demeye devam ediyor. 5 dakika kalsanız da otopark ücreti ödüyorsunuz, içeride binlerce liralık alışveriş yapsanız da...
“Şikayet ederim” diyorsunuz, “Edin, cezayı ödeyip paralı otopark uygulamasına devam ederiz” diyorlar...
Haklı oldukları bir yer var ama...
“Burası Nişantaşı, park sıkıntısı büyük. Otoparkı 3 saat ücretsiz yapsak çevrede çalışanlar getirip araçlarını bırakıyor. 3 saatte bir giriş çıkış yaparak otoparkı gün boyu işgal ediyorlar. Kendi AVM müşterimize otoparkta yer kalmıyor” diyorlar.
Haklılar...
Hafta içi Nişantaşı’nda durum tam da anlattıkları gibi...
Peki ya hafta sonu?
Pazar günleri Nişantaşı’nda işyerleri bomboş.
Pazar günü iki çocuğumla sinemaya gittim...
Üç kişi sinema bileti 77 lira (mısırsız)... Yemek yedik 140 lira...
Çıkışta otopark ücreti ödedim 35 lira...
Hadi hafta içi haklı olabilirsiniz, hiç değilse pazar günleri otoparkı ücretsiz yapın...
Özyağcılar: Galayı bu sezon yaptık...
Güzin-Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Eugène Ionesco’nun “Kral” oyununun galası ikinci kez mi yapıldı?
Yoksa muhabirler Hıncal Uluç’un dediği gibi, dünyadan bi’ haber ve bu oyunun geçen sezon sahnelendiği bilmiyor mu?
Sabah ve
Hürriyet bu oyunun gala olarak haber yapılmasını eleştirmişti ya Hıncal Abi, ben de “Bu gala davetiyesi ne o zaman” diye sormuştum...
Yanıt Erdal Özyağcılar’dan geldi:
“Bu oyuna geçen sezonun sonuna doğru başlamıştık, sadece 7-8 oyun sahneledik, bu yüzden de gala yapmamıştık.
Hıncal Uluç da prömiyere geldi ve sağ olsun çok güzel bir yazı yazdı.
Bu arada bir
kadın oyuncumuz değişti ve galayı
geçen hafta yaptık” dedi...
Yani geçen hafta yapılan galaydı ve Hürriyet de, Sabah da haberi doğru verdi...
“Geçen yıl başlayan oyun” ibaresi de
konsa haber eksiksiz olacaktı zaten.
Yarın...
Bir Ankara acemisinin Meclis notları...
Bizde izlenmedi Rusya’yı fethetti
Hatırlamakta bile zorlanabilirsiniz “Kalbimin Sultanı”, haziran ayında bir yaz dizisi olarak Star ekranındaki yerini almıştı.
Ne yazık ki 5-6 bölüm yayınlandı ve yeterli izlenme oranına ulaşmadığı için yayından kaldırıldı.
Güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova ve Ali Ersan Duru’nun başrollerinde oynadığı, büyük bütçesine rağmen ekranda tutunamadı.
İşin güzel tarafı Türk-Rus ortak yapımıydı bu dizi ve Rusya’da da gösterilecekti...
Sevindirici haber Rusya’dan geldi. Bizde izlenmeyen “Kalbimin Sultanı”, Rusya’nın en büyük özel kanalı olan “Channel 1” kanalında 8 Ocak Salı akşamı 21.20’de yayınlandı ve günün en çok izlenen dizisi olarak 1 numaraya yerleşti.
Dizi kanalın prime time izlenme paylarını yaklaşık yüzde 30 oranında yükseltmiş.
Bu durumdan son derece memnun olan kanalın yetkilileri, “Biz Kalbimin Sultanı’nı başından beri çok kaliteli ve özgün bir proje olarak gördük ve çok inandık. Bu nedenle en kıymetli günün, en kıymetli saatine koyduk” diyorlar ve dizinin Türkiye’de yaşadığı başarısızlığa bir anlam veremediklerini söylüyorlar.
Bu arada hatırlatayım bugüne kadar Rusya’da yayınlanan bütün Türk dizileri tematik kanallarda ekrana geliyordu.
Muhteşem Yüzyıl bile tematik bir kadın kanal olan Damaşnıy TV’de yayınlanmıştı...
“Kalbimin Sultanı” iki uluslu bir öyküye dayanması ve Türk-Rus ortak yapımı olması nedeniyle Rusya’nın büyük kanallarından birinde ve prime time saatinde kendine yer bulabildi...
Türk dizi sektörü açısından güzel bir gelişme bu...
Ortak projelerin önünü açabilir, Rus pazarında Türk dizilerine büyük kanal dönemini başlatabilir...
Bu arada belki de “Kalbimin Sultanı”na yeniden Türk kanallarında bir şans doğar...
35 lira otopark
Nişantaşı City’s açıldığından beri otoparkının paralı olmasıyla ilgili en az 5-6 kez yazı yazdım...
Yok, hiçbir değişiklik yok...
Yasayla AVM otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz olarak belirlenmesine rağmen Nişantaşı City’s dediğim dedik çaldığım düdük demeye devam ediyor. 5 dakika kalsanız da otopark ücreti ödüyorsunuz, içeride binlerce liralık alışveriş yapsanız da...
“Şikayet ederim” diyorsunuz, “Edin, cezayı ödeyip paralı otopark uygulamasına devam ederiz” diyorlar...
Haklı oldukları bir yer var ama...
“Burası Nişantaşı, park sıkıntısı büyük. Otoparkı 3 saat ücretsiz yapsak çevrede çalışanlar getirip araçlarını bırakıyor. 3 saatte bir giriş çıkış yaparak otoparkı gün boyu işgal ediyorlar. Kendi AVM müşterimize otoparkta yer kalmıyor” diyorlar.
Haklılar...
Hafta içi Nişantaşı’nda durum tam da anlattıkları gibi...
Peki ya hafta sonu?
Pazar günleri Nişantaşı’nda işyerleri bomboş.
Pazar günü iki çocuğumla sinemaya gittim...
Üç kişi sinema bileti 77 lira (mısırsız)... Yemek yedik 140 lira...
Çıkışta otopark ücreti ödedim 35 lira...
Hadi hafta içi haklı olabilirsiniz, hiç değilse pazar günleri otoparkı ücretsiz yapın...
Özyağcılar: Galayı bu sezon yaptık...
Güzin-Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Eugène Ionesco’nun “Kral” oyununun galası ikinci kez mi yapıldı?
Yoksa muhabirler Hıncal Uluç’un dediği gibi, dünyadan bi’ haber ve bu oyunun geçen sezon sahnelendiği bilmiyor mu?
Sabah ve
Hürriyet bu oyunun gala olarak haber yapılmasını eleştirmişti ya Hıncal Abi, ben de “Bu gala davetiyesi ne o zaman” diye sormuştum...
Yanıt Erdal Özyağcılar’dan geldi:
“Bu oyuna geçen sezonun sonuna doğru başlamıştık, sadece 7-8 oyun sahneledik, bu yüzden de gala yapmamıştık.
Hıncal Uluç da prömiyere geldi ve sağ olsun çok güzel bir yazı yazdı.
Bu arada bir
kadın oyuncumuz değişti ve galayı
geçen hafta yaptık” dedi...
Yani geçen hafta yapılan galaydı ve Hürriyet de, Sabah da haberi doğru verdi...
“Geçen yıl başlayan oyun” ibaresi de
konsa haber eksiksiz olacaktı zaten.
Yarın...
Bir Ankara acemisinin Meclis notları...