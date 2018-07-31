 Beyoğlu Belediyesi yıkılan ev için 30’ar bin lira ödeyecek

Sütlüce’de yıkılan binada Cihangir Ağa Bilardo’da garsonluk yapan Mehmet’in de oturduğunu yazmıştım...
İlk günden beri gelişmeleri Mehmet’e soruyorum. Beyoğlu Belediyesi yakından ilgilenmiş evlerini kaybeden mağdurlarla. Hemen otele yerleştirmişler ve aileler halen otelde kalıyor.
5 kiracı ve bir bina sahibi olmak üzere 6 hane yaşıyormuş binada...
Dün Mehmet’i gördüm, “Ne yaptı Beyoğlu Beledi-yesi?” dedim...
Kiracılara hane başına 30 bin lira vermeyi kararlaştırmışlar, ayrıca her aileye de hemen ev tutmasını söylemişler, 6 aylık kirasını da ödeyecekmiş belediye...
Bana hiç fena gelmedi bu hızlı çözüm ama hane sahiplerinin daire başına 80 bin lira istediklerini söyleyeyim...
Bina sahibiyle belediyenin görüşmeleri de sürüyormuş, mal sahibinin Arda Turan’dan zararın tazminini istediğini de öğrendim...
Böyle evlilik düşman başına
Dün Magazin Konseyi’nde de tartıştık, Berk Oktay’ın uygunsuz fotoğraf ve videolarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından servis edilmesini aklım havsalam almıyor.
Gerçi son yıllarda magazin dünyasında aklımızın havsalamızın almadığı o kadar çok olay yaşadık ki...
Ama insan hem kendisinin hem eşinin çıplak fotoğraflarını nasıl servis eder? Ben hâlâ inanmakta zorluk çekiyorum. Bu iddia Merve Şarapçıoğlu cephesi tarafından “Berk Oktay bu iddiayı kasıtlı olarak paylaşıyor. Kamuoyu önünde Merve Hanım hakkında haksız bir algı oluşturmak için” denerek yalanlandı...
Merve Şarapçıoğlu ilk kez resmi olarak da Berk Oktay’dan şiddet gördüğünü açıkladı.
İddiaların hangisi doğru bilinmez ama insan düşmanımın başına böyle bir evlilik vermesin...
Bravo çevreci ünlülere
Bu yaz tatilden gelen ünlü fotoğraflarında güzel bir hassasiyet öne çıktı...
Önce Serenay Sarıkaya’yı plajda çöp toplarken gördük...
Sonra Beren Saat’i...
Son olarak da Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftini...
Hoş Serenay, yüzü olduğu markanın Kilyos’taki etkinliği için kıyıları temizledi ama önemli değil, önemli olan çevre duyarlılığına dikkat çekmesi...
Beren Saat, Bodrum’da beach’te sahile vuran çöpleri temizledi...
Neslihan ve Kadir de gittikleri Akyaka’daki koyda aynı duyarlılığı gösterdiler. Keşke hepimiz aynı duyarlılığı göstersek...
Gittiğimiz plajda, yaptığımız piknikte çöplerimizi toplasak... Ünlülerin herkese örnek olması dileğiyle...
Ahu’yla Defne, yan yana gelir mi?
2 Ağustos Perşembe günü, Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’in 6’ncı yaş kutlaması var...
Cem Yılmaz’ın Bodrum’daki evinde bir doğum günü partisi yapacağını öğrendim.
Annesi Ahu Yağtu elbette yanında olacaktır...
Peki sevgilisi Defne Samyeli bu doğum gününe gider mi?
Duyduğum kadarıyla Cem Yılmaz, Defne’yi de davet etmiş ama Defne Samyeli, İstanbul’da olduğunu söyleyerek kibarca reddetmiş bu daveti... Cem Yılmaz yıllardır eski eşi Ahu ve yeni sevgilileriyle yan yana gelmekten çekinmezdi...
Defne Samyeli anladığım kadarıyla bu kalabalık aile fotoğrafına girmek istemiyor.
Medyadan eski meslektaşımız olduğundan, bunun magazin dünyasındaki efektinin nasıl
olacağını gayet iyi
bildiği için... Bence Defne sadece perşembe günü değil, bu fotoğrafa hiçbir zaman girmeyecek...
Bu yazın en güzel 4 çifti...
1- Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen: Kim ne derse desin, fotoğrafları aşk kokuyordu. Şezlongdaki aşk dolu fotoğraflarına bayıldım. Tuba’nın anneliğiyle ilgili laf söyleyenlere ise saydırdım...
2- Defne Samyeli-Cem Yılmaz: Teknede sarmaş dolaş fotoğrafları, seabob yaparken görüntülerinin yanı sıra, iyi günde kötü günde yan yanaydılar...
3- Amine Gülşe-Mesut Özil: Biri futbolcu biri model olunca yılın en fit çifti onlar oldu. Zor gününde sevgilisinin yanındaydı Amine... Bu fotoğraflardan
sonra Alman Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı Mesut...
4- Neslihan Atagül-Kadir Doğulu: Kışın evlilikleri sallantıda haberleriyle gündeme gelmişlerdi ama bu fotoğraflar “her şey yolunda” dedirtti. Çevrecilikleriyle de alkış aldılar...
Beyoğlu Belediyesi yıkılan ev için 30’ar bin lira ödeyecek
Sütlüce’de yıkılan binada Cihangir Ağa Bilardo’da garsonluk yapan Mehmet’in de oturduğunu yazmıştım...
İlk günden beri gelişmeleri Mehmet’e soruyorum. Beyoğlu Belediyesi yakından ilgilenmiş evlerini kaybeden mağdurlarla. Hemen otele yerleştirmişler ve aileler halen otelde kalıyor.
5 kiracı ve bir bina sahibi olmak üzere 6 hane yaşıyormuş binada...
Dün Mehmet’i gördüm, “Ne yaptı Beyoğlu Beledi-yesi?” dedim...
Kiracılara hane başına 30 bin lira vermeyi kararlaştırmışlar, ayrıca her aileye de hemen ev tutmasını söylemişler, 6 aylık kirasını da ödeyecekmiş belediye...
Bana hiç fena gelmedi bu hızlı çözüm ama hane sahiplerinin daire başına 80 bin lira istediklerini söyleyeyim...
Bina sahibiyle belediyenin görüşmeleri de sürüyormuş, mal sahibinin Arda Turan’dan zararın tazminini istediğini de öğrendim...
Böyle evlilik düşman başına
Dün Magazin Konseyi’nde de tartıştık, Berk Oktay’ın uygunsuz fotoğraf ve videolarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından servis edilmesini aklım havsalam almıyor.
Gerçi son yıllarda magazin dünyasında aklımızın havsalamızın almadığı o kadar çok olay yaşadık ki...
Ama insan hem kendisinin hem eşinin çıplak fotoğraflarını nasıl servis eder? Ben hâlâ inanmakta zorluk çekiyorum. Bu iddia Merve Şarapçıoğlu cephesi tarafından “Berk Oktay bu iddiayı kasıtlı olarak paylaşıyor. Kamuoyu önünde Merve Hanım hakkında haksız bir algı oluşturmak için” denerek yalanlandı...
Merve Şarapçıoğlu ilk kez resmi olarak da Berk Oktay’dan şiddet gördüğünü açıkladı.
İddiaların hangisi doğru bilinmez ama insan düşmanımın başına böyle bir evlilik vermesin...
Bravo çevreci ünlülere
Bu yaz tatilden gelen ünlü fotoğraflarında güzel bir hassasiyet öne çıktı...
Önce Serenay Sarıkaya’yı plajda çöp toplarken gördük...
Sonra Beren Saat’i...
Son olarak da Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftini...
Hoş Serenay, yüzü olduğu markanın Kilyos’taki etkinliği için kıyıları temizledi ama önemli değil, önemli olan çevre duyarlılığına dikkat çekmesi...
Beren Saat, Bodrum’da beach’te sahile vuran çöpleri temizledi...
Neslihan ve Kadir de gittikleri Akyaka’daki koyda aynı duyarlılığı gösterdiler. Keşke hepimiz aynı duyarlılığı göstersek...
Gittiğimiz plajda, yaptığımız piknikte çöplerimizi toplasak... Ünlülerin herkese örnek olması dileğiyle...
Ahu’yla Defne, yan yana gelir mi?
2 Ağustos Perşembe günü, Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’in 6’ncı yaş kutlaması var...
Cem Yılmaz’ın Bodrum’daki evinde bir doğum günü partisi yapacağını öğrendim.
Annesi Ahu Yağtu elbette yanında olacaktır...
Peki sevgilisi Defne Samyeli bu doğum gününe gider mi?
Duyduğum kadarıyla Cem Yılmaz, Defne’yi de davet etmiş ama Defne Samyeli, İstanbul’da olduğunu söyleyerek kibarca reddetmiş bu daveti... Cem Yılmaz yıllardır eski eşi Ahu ve yeni sevgilileriyle yan yana gelmekten çekinmezdi...
Defne Samyeli anladığım kadarıyla bu kalabalık aile fotoğrafına girmek istemiyor.
Medyadan eski meslektaşımız olduğundan, bunun magazin dünyasındaki efektinin nasıl
olacağını gayet iyi
bildiği için... Bence Defne sadece perşembe günü değil, bu fotoğrafa hiçbir zaman girmeyecek...
Bu yazın en güzel 4 çifti...
1- Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen: Kim ne derse desin, fotoğrafları aşk kokuyordu. Şezlongdaki aşk dolu fotoğraflarına bayıldım. Tuba’nın anneliğiyle ilgili laf söyleyenlere ise saydırdım...
2- Defne Samyeli-Cem Yılmaz: Teknede sarmaş dolaş fotoğrafları, seabob yaparken görüntülerinin yanı sıra, iyi günde kötü günde yan yanaydılar...
3- Amine Gülşe-Mesut Özil: Biri futbolcu biri model olunca yılın en fit çifti onlar oldu. Zor gününde sevgilisinin yanındaydı Amine... Bu fotoğraflardan
sonra Alman Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı Mesut...
4- Neslihan Atagül-Kadir Doğulu: Kışın evlilikleri sallantıda haberleriyle gündeme gelmişlerdi ama bu fotoğraflar “her şey yolunda” dedirtti. Çevrecilikleriyle de alkış aldılar...