Spiaggia Grande Cabaret, bu yaz Alaçatı’nın en gözde mekanlarından biri durumunda. Eğlencesi bol, sahneye çıkan isimler iyi...
Defne Samyeli çıkıyor, Cenk Eren orada, Ayta Sözeri eğlenceli sahnesiyle mekanı dolduruyor. Deniz Seki ve Yaşar da orada sahneye çıkıyor. Mekan da ne yapsın Çeşme-Alaçatı sokaklarına asmak için bu beş sanatçının bulunduğu toplu bir afiş hazırlamış.
8 Ağustos Deniz Seki... 9 Ağustos Defne Samyeli... 12 Ağustos Cenk Eren... 10-17 Ağustos Ayta Sözeri... 11 Ağustos-1 Eylül Yaşar diye...
İşte afiş krizi de orada çıkmış.
Bu kadro içinde “Ben onlarla aynı afişte olmam” diyen kim olmuş tahmin edin bakalım? Ben söyleyeyim; Defne Samyeli...
“O dört isimle yan yana aynı afişte olmam” diye kriz çıkarınca, Grande Cabaret işletmecileri de Defne için tek başına afiş hazırlamışlar.
Şimdi Alaçatı sokaklarını Deniz-Cenk-Ayta-Yaşar dörtlü afişleri bir yanda, Defne’nin tek afişi diğer yanda süslüyor.
Bizim Çeşme muhabiri Deniz Boy’a afişlerin fotoğrafını çektirdim. Defne’nin “Ben onlarla aynı afişte olmam” diye itiraz ettiğini sağlam bir kaynaktan öğrenmiştim. Ama yine de emin olmak için “Bir yanlışlık olmasın, diğer sanatçıların da tekli afişleri var mı bir bak” diye Deniz Boy’dan Alaçatı sokaklarına da bakmasını rica ettim. Yok... Tekli afişi olan tek isim Defne Samyeli. Diğerleri dörtlü.
Ben isim kavgasının, “adımı afişte alta yazdın-üste koydun” tartışmalarının gazino yıllarıyla bittiğini sanıyordum.
Meğer bitmemiş...
Bitmemesini de anlarım, egoların olduğu yerde bu tür kaprisler de olabilir.
Ama Tarkan yapsa anlarım, Bülent Ersoy yapsa anlarım, Ajda yapsa anlarım...
O yüzden ortaya şu iki soruyu bırakıp uzuyorum;
1- Defne Samyeli’nin bu kaprisi yapabilecek müzikal bir kariyeri var mı?
2- Cem Yılmaz’la beraber olmasa bu kaprisi yapabilir miydi?
Başkan Ali Koç, kadın futbol kulübü açmalı
Haziran başında Kadınlar Dünya Kupası başlamadan da aynı şeyi yazmıştım.
Geçen ay Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Derya Arhan, İspanya ikinci ligine transfer olduğunda da...
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kurmak, bu branşları yeniden hayata geçirmek için neyi bekliyor?
Kadınlar Dünya Kupası’nda seyircinin, sponsorların ilgisini gördük... FIFA’nın, UEFA’nın futbolda kadını nasıl desteklediğine şahit olduk...
İstanbul’da Liverpool-Chelsea maçında tarih yazıldı, Fransız kadın hakem Frappart’ın yönetimini bütün dünya alkışladı.
Peki Türk futbolunun iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe hâlâ neden bekliyor?
Kadın futbolu, kadının futboldaki yeri dünyada yükselen trend olurken GS ve FB’nin kadın futbol kulüpleri bile yok...
Bu mudur büyük kulüp olmak?
İyi de bunu niye sadece Ali Koç’a söylüyorsun diyecek olursanız;
Çünkü Koç Holding’de kadına nasıl önem verildiğini, Ali Koç’un kadının değerini, kıymetini bilen bir ailede yetiştiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilecek en doğru isimlerin başında geliyor Ali Koç.
Fenerbahçe kadın futbol kulübünü yeniden açarsa, Galatasaray da peşinden geleceği için başlığı Ali Koç’a ithafen attım.
Lale Orta MHK’ya
Dün Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta’yla canlı yayında sohbet ettim.
◊ Liverpool-Chelsea maçını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in davetlisi olarak locada izlemiş. İlk kez bir kadın hakemin yönettiği erkekler finali için Türk kadın hakemi davet etmeyi unutmamış UEFA. “Ceferin’e teşekkür ediyorum. Avrupalı bu tür şeyleri unutmaz, ince düşünürler. Unutma, unutulma işi daha çok bizde vardır” dedi Lale Orta...
◊ Kadın hakem Frappart’ın uzatmada verdiği ve maçı 2-2’ye getiren penaltıyı doğru bulmuş. “Pek çok hakem o dakikada cesaret edemeyebilir ama Frappart çok kararlıydı, VAR’a bile gidilmedi” dedi.
◊ Kadınların futbolda daha çok söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Yeni seçilen MHK’da, Federasyon yönetiminde tek bir kadının olmamasına dikkat çekti. Lale Orta bence de Merkez Hakem Komitesi’ne çok yakışan bir isim olur.
◊ Yönetmeliğin değiştiğini söyledi. Süper Lig’de kadın hakemler izleyebilirmişiz artık. Tabii kadın hakemlerin performansları erkeklerle aynı düzeye gelirse...
Hıncal Abi’ye 30 yıl gecikmeli alkış
Lale Orta, 1990’da 1. Lig’de Galatasaray-Sarıyer maçına yardımcı hakem olarak çıkınca uzun süre tartışılmış medyada bu konu. Futbol yazarlarının çoğu “Ne işi var kadın hakemin erkekler maçında”, “Dünyada bile örneği yok bunun” diye yazılar yazmışlar.
Dün Lale Orta anlattı. Kendisini o dönem tek destekleyen Hıncal Uluç olmuş. “Kadınlar da maç yönetebilir. Dünyada örneği yoksa biz dünyaya örnek oluruz” diye yazmış.
Tebrikler Hıncal Abi...
Tek başına erkekler ordusuyla boğuşan bir kadını yalnız bırakmadığın için 30 yıl önceki yazına bugünden koca bir alkış gönderiyorum.
Ben onlarla aynı afişte olmam!
Spiaggia Grande Cabaret, bu yaz Alaçatı’nın en gözde mekanlarından biri durumunda. Eğlencesi bol, sahneye çıkan isimler iyi...
Defne Samyeli çıkıyor, Cenk Eren orada, Ayta Sözeri eğlenceli sahnesiyle mekanı dolduruyor. Deniz Seki ve Yaşar da orada sahneye çıkıyor. Mekan da ne yapsın Çeşme-Alaçatı sokaklarına asmak için bu beş sanatçının bulunduğu toplu bir afiş hazırlamış.
8 Ağustos Deniz Seki... 9 Ağustos Defne Samyeli... 12 Ağustos Cenk Eren... 10-17 Ağustos Ayta Sözeri... 11 Ağustos-1 Eylül Yaşar diye...
İşte afiş krizi de orada çıkmış.
Bu kadro içinde “Ben onlarla aynı afişte olmam” diyen kim olmuş tahmin edin bakalım? Ben söyleyeyim; Defne Samyeli...
“O dört isimle yan yana aynı afişte olmam” diye kriz çıkarınca, Grande Cabaret işletmecileri de Defne için tek başına afiş hazırlamışlar.
Şimdi Alaçatı sokaklarını Deniz-Cenk-Ayta-Yaşar dörtlü afişleri bir yanda, Defne’nin tek afişi diğer yanda süslüyor.
Bizim Çeşme muhabiri Deniz Boy’a afişlerin fotoğrafını çektirdim. Defne’nin “Ben onlarla aynı afişte olmam” diye itiraz ettiğini sağlam bir kaynaktan öğrenmiştim. Ama yine de emin olmak için “Bir yanlışlık olmasın, diğer sanatçıların da tekli afişleri var mı bir bak” diye Deniz Boy’dan Alaçatı sokaklarına da bakmasını rica ettim. Yok... Tekli afişi olan tek isim Defne Samyeli. Diğerleri dörtlü.
Ben isim kavgasının, “adımı afişte alta yazdın-üste koydun” tartışmalarının gazino yıllarıyla bittiğini sanıyordum.
Meğer bitmemiş...
Bitmemesini de anlarım, egoların olduğu yerde bu tür kaprisler de olabilir.
Ama Tarkan yapsa anlarım, Bülent Ersoy yapsa anlarım, Ajda yapsa anlarım...
O yüzden ortaya şu iki soruyu bırakıp uzuyorum;
1- Defne Samyeli’nin bu kaprisi yapabilecek müzikal bir kariyeri var mı?
2- Cem Yılmaz’la beraber olmasa bu kaprisi yapabilir miydi?
Başkan Ali Koç, kadın futbol kulübü açmalı
Haziran başında Kadınlar Dünya Kupası başlamadan da aynı şeyi yazmıştım.
Geçen ay Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Derya Arhan, İspanya ikinci ligine transfer olduğunda da...
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımı kurmak, bu branşları yeniden hayata geçirmek için neyi bekliyor?
Kadınlar Dünya Kupası’nda seyircinin, sponsorların ilgisini gördük... FIFA’nın, UEFA’nın futbolda kadını nasıl desteklediğine şahit olduk...
İstanbul’da Liverpool-Chelsea maçında tarih yazıldı, Fransız kadın hakem Frappart’ın yönetimini bütün dünya alkışladı.
Peki Türk futbolunun iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe hâlâ neden bekliyor?
Kadın futbolu, kadının futboldaki yeri dünyada yükselen trend olurken GS ve FB’nin kadın futbol kulüpleri bile yok...
Bu mudur büyük kulüp olmak?
İyi de bunu niye sadece Ali Koç’a söylüyorsun diyecek olursanız;
Çünkü Koç Holding’de kadına nasıl önem verildiğini, Ali Koç’un kadının değerini, kıymetini bilen bir ailede yetiştiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilecek en doğru isimlerin başında geliyor Ali Koç.
Fenerbahçe kadın futbol kulübünü yeniden açarsa, Galatasaray da peşinden geleceği için başlığı Ali Koç’a ithafen attım.
Lale Orta MHK’ya
Dün Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta’yla canlı yayında sohbet ettim.
◊ Liverpool-Chelsea maçını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in davetlisi olarak locada izlemiş. İlk kez bir kadın hakemin yönettiği erkekler finali için Türk kadın hakemi davet etmeyi unutmamış UEFA. “Ceferin’e teşekkür ediyorum. Avrupalı bu tür şeyleri unutmaz, ince düşünürler. Unutma, unutulma işi daha çok bizde vardır” dedi Lale Orta...
◊ Kadın hakem Frappart’ın uzatmada verdiği ve maçı 2-2’ye getiren penaltıyı doğru bulmuş. “Pek çok hakem o dakikada cesaret edemeyebilir ama Frappart çok kararlıydı, VAR’a bile gidilmedi” dedi.
◊ Kadınların futbolda daha çok söz sahibi olması gerektiğini söyledi. Yeni seçilen MHK’da, Federasyon yönetiminde tek bir kadının olmamasına dikkat çekti. Lale Orta bence de Merkez Hakem Komitesi’ne çok yakışan bir isim olur.
◊ Yönetmeliğin değiştiğini söyledi. Süper Lig’de kadın hakemler izleyebilirmişiz artık. Tabii kadın hakemlerin performansları erkeklerle aynı düzeye gelirse...
Hıncal Abi’ye 30 yıl gecikmeli alkış
Lale Orta, 1990’da 1. Lig’de Galatasaray-Sarıyer maçına yardımcı hakem olarak çıkınca uzun süre tartışılmış medyada bu konu. Futbol yazarlarının çoğu “Ne işi var kadın hakemin erkekler maçında”, “Dünyada bile örneği yok bunun” diye yazılar yazmışlar.
Dün Lale Orta anlattı. Kendisini o dönem tek destekleyen Hıncal Uluç olmuş. “Kadınlar da maç yönetebilir. Dünyada örneği yoksa biz dünyaya örnek oluruz” diye yazmış.
Tebrikler Hıncal Abi...
Tek başına erkekler ordusuyla boğuşan bir kadını yalnız bırakmadığın için 30 yıl önceki yazına bugünden koca bir alkış gönderiyorum.