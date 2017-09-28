Bazı büyüklere günde 3 kez okuyacakları bir çocuk kitabı



“Baba, çocuklarını cehennem ateşinden korumalıdır. Yavrunu cehenneme atıyorsun” diye biz kız babalarına akıl veriyor hani...

Aklını kendine sakla kardeşim.

İnsanların sinir uçlarına inadına inadına dokunmayı bırakın artık.

Tam bu duygular içindeydim ki, 6 yaşındaki kızımla yeni bir kitap okumaya başladık.

Adı; “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”...

Polonyalı psikolog Elisabeth Brami yazmış, Fransız çizer Estelle Billon-Spagnol resimlemiş.

Burcu Uğuz da Türkçe’ye çevirmiş.

Madde 1: Kız çocukların da erkek çocuklar gibi üstü başı pasaklı, saçları dağınık, yara bere içinde, kıpır kıpır olma hakkı vardır...

Madde 2: Kamyon şoförü, astronot, polis, hakim, fabrika müdürü, cumhurbaşkanı, heykeltıraş, cerrah...

İstedikleri mesleği seçme hakkı vardır.

Madde 3: Dikiş dikmeyi, örgü örmeyi, temizlik yapmayı bilmeme hakkı vardır.

Madde 4:

Bazen bağırma, gerektiğinde kendini koruma, kavga etme, sinirlenme ve bu yüzden Erkek Fatma yaftası yememe

hakkı vardır...

Madde 5: Mavi, siyah, haki ve dünya üzerindeki bütün renkleri giyme hakkı vardır.

Madde 6: Judo, okçuluk, boks, futbol, eskrim kurslarına yazılma hakkı vardır.

Kadınların da her şeyi yapabileceğini anlatan, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan 15 maddeden oluşan bir çocuk kitabı bu.

“Kadınlar pantolon giymesin, kaşlarını aldırmasın, üniversiteye gitmesin” diyen zihniyete günde üç kez Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan bu çocuk kitabını okumalarını tavsiye ediyorum.

Seri katil olabilir miyim?

FBI, seri katillerin ve suç işleyenlerin doğum tarihlerinden yola çıkarak en tehlikeli burçlar listesi yayınladı...

İkizler, Kova ve Aslan en masum burçlar, birilerini öldürmeleri çok zor.

Terazi, yakınlarına zarar geldiğinde ölümcül olabiliyor...

Başak, sinsi olduğu için küçük suçlara eğilimli...

Balık, güven sorunlarına sahip ve böyle bir durumda cinayet işleyebilirler...

Oğlak, büyük kitle katliamlarına eğilimli.

Koç, çok hızlı öfkelendiği için ölümcül olabiliyor.

Boğa, katil olmaktan daha çok dolandırıcılığa, hırsızlığa eğilimli.

Yay burcu insanları büyük manipülator ve kontrolör, büyük katliamlara girişebilirler. FBI’ın araştırmasına göre en tehlikeli iki burç ise Akrep ve Yengeç.

Yengeçler herkes için en tehlikeli burç olarak tanımlanıyor.

Ben bir Akrep burcuyum.

“Çoğu seri katilin bu burçtan doğduğunu” söylüyor FBI, “Akrepler etrafında dikkatli olun, çünkü ne yapacakları öngörülemez” deniyor.

Okurken kendimden korktum!

Umudum magazin

Farkında mısınız son bir haftadır gündemi en çok magazin konuları meşgul ediyor.

Gülben-Seren-Yeşim konusunu ele almayan, işlemeyen gazeteci kalmadı.

Ertuğrul Özkök’ten Ahmet Hakan’a, Fatih Altaylı’ya kadar...

Benden daha çok bu konuyu yazdılar.

Hatta Fatih Altaylı “Umudunun magazinde” olduğunu söyledi.

Eskiden olduğu gibi magazinin konuşulduğunu, Türkiye’nin normalleşmeye başladığını yazdı.

Bu normalleşmeye mi, anormalleşme mi tartışılır.

Benim iddiam ise şu; Bu daha hiçbir şey.

2018’de dozu artacak ama asıl 2019’dan sonra çok daha fazla magazin konuşmaya başlayacağız.

Hem de hiç olmadığı kadar.

Fatih Altaylı da, Ertuğrul Özkök de, Ahmet Hakan da en az benim kadar magazin yazacaklar.

Magazin kaçış mı, kurtuluş mu ne derseniz deyin ama köşe yazarlarının çok daha fazla can simidi olacak.

Ceceli neden tedirgin oluyor

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in Ahmed Hulusi’nin dizi dibinde fotoğrafları ortaya çıktı.

Ahmed Hulusi’nin sohbetlerine gittiği falan hep yazıldı çizildi bugüne kadar.

Şimdi hem Ceceli’nin, hem şimdiki eşi Selin İmer’in, hem de eski eşi Sinem Gedik’in Ahmed Hulusi’yle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkıyor.

Sevgili Mustafa da “Hakkımda kötü niyetli ve taraflı algı operasyonu yürütülüyor” diyor.

Ahmed Hulusi eski bir gazeteci, daha sonra tasavvufa merak sarmış, onlarca kitap yazmış bir isim.

Ancak ne zaman Amerika’daki bu sohbetler gündeme gelse, her iki taraftan da hemen itirazlar yükseliyor.

Ceceli gibi Bengü de gidiyormuş bu sohbetlere.

Madem ortada bir şey yok bu tedirginlik neden?..

Bu arada Ahmed Hulusi’nin Cihan Kamer’in eniştesi olduğunu da geçen hafta öğrendim.

Meğer Cihan Kamer’in ablasıyla evlenip yıllar önce Amerika’ya yerleşmiş Ahmed Hulusi.