Bayhan’ı jestine, Deniz’in yanıtı olmadı

Bayramda Deniz Seki’nin sahneye çıktığı mekana helalleşmek için çiçek gönderdi Bayhan.

Malum, “Popstar” döneminde hapis yatmasını çok eleştirmişti Deniz Seki.

Hayat aynı şeyi ona yaşattı.

Köprülerin altından çok sular aktı, kırgınlıklar geçti bitti. Bayhan da çiçek göndererek centilmenlik yaptı.

Ama ben bu hareketi ne kadar beğendiysem, Deniz Seki’nin sosyal medyadan yaptığı teşekkür açıklamasında ‘gerçi ben çiçeği görmedim’ cümlesini o kadar beğenmedim.

Ne gerek vardı bu cümleye Deniz?

Belki dikkat etmedin ama çiçeği görmediğinin altını çizmek, sana gereksiz bir kibir kattı o açıklamada.

Asla öyle olmadığını biz bilmemize rağmen...

Alişan’a ek süre

Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği evlilik sözünü tutacağım diye...

Geri sayım yaparak...

Şu kadar günüm kaldı aman evlenmem lazım diye strese

girerek bir evlilik yapmaya hazırlanıyordu ki...

Son dakikada nişan attılar.

Eda Erol’a lafım yok ama o kadar kısa sürede apar topar kalkıştılar ki işe herkes şaşırmıştı bu hıza zaten.

Sonunda da olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanım, şu Alişan’a biraz ek süre verin lütfen... Yoksa size verdiği sözü tutacağım diye hayatının mutsuzluğunu yaşayacak.

Akdeniz’e güzel yer

İlhan Koman’ın olağanüstü heykeli Akdeniz’in, en güzel yeri Büyükdere Caddesi üzerinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nın hemen geçince sağdaki ilk yeriydi.

1980 yılında buradaki Halk Sigorta binasının önüne dikilmişti.

Her gün yüzbinlerce kişinin gördüğü bir noktaydı burası.

Daha sonra bir dönem Galatasaray’da durduktan sonra Levent’teki Yapı Kredi Binası’nın önünde taşınmıştı.

Gözlerden uzaktaydı.

Şimdi Galatasaray’da yenilenen Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’na taşınıyor Akdeniz heykeli.

Yeniden onbinlerce insanın göreceği, Türkiye’nin en güzel heykelinin sürekli göz önünde olacağı bir noktaya geliyor Akdeniz...

Akdeniz’li Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal’i çok güzelleştirecek.

Cem Yılmaz giderek Metin Akpınar’a benziyor

Cem Yılmaz giderek Metin Akpınar’a benzeme başladı.

Metin Akpınar gibi bir ustaya benzetilmek ancak onur olabilir ama oyunculuk, komedyenlik, mizah olarak değil fizik olarak kastediyorum.

Önceki gün yeni aldığı teknesinden atlarken fotoğraflarını ilk gördüğümde giderek Metin Akpınar’a benziyor dedim.

Cem Yılmaz, henüz daha 44 yaşında.

Bunun 54’ü, 64’ü, 74’ü, 84’ü var inşallah daha... Allah, Türkiye’yi güldüren adamı başımızdan eksik etmesin.

Ama bu yaşta bu kilo olmaz Cem... Bir dönem zayıflamıştı, belli ki yine kiloları almış.

Osman Müftüoğlu’na mı bir danışsan acaba?

Tamince: Legends’a 10 yıl daha yatırım yaparım

Baba-kız baş başa ‘geleneksel’ Land of Legends tatillerimizin ikincisini yaptık.

Yaz başından beri soruyor Pera, “Ne zaman gideceğiz” diye, ha bugün ha yarın derken okullardan 1 hafta öncesine organize olabildik ancak.

Burası çocuklar için bulunmaz bir yer.

Gittiğimiz akşam Fettah Tamince’yi gördüm tesiste, masasına davet etti oturup sohbet ettik. “En az 5-6 yıl daha bizden para kazanırsınız, seneye Pera’nın kardeşi de dahil olacak kadroya” dedim. Güldü, “O kadarla kalsa iyi senin torunlardan bile para kazanacağız, biz onları hedefliyoruz” dedi.

Oturup turizm, yatırımlar ve Land of Legends üzerine sohbet ettik. Fettah Bey’in de 6 yaşında bir oğlu varmış, “Tema parktaki eğlenceleri ilk onla deniyoruz” dedi, sonra da ekledi:

“Ben bu işi sevdim” dedi. “En az 10 yıl daha yatırım yaparım buraya” dedi. Bu ikinci yazı tema parkın ve henüz 3’te 1’lik bölümü açılmış durumda.

Önümüzdeki yıl 180 kilometre hızla giden dünyanın en uzun ikinci roller coaster’ını getireceklermiş.

Oğluyla Almanya’da gidip test etmiş Fettah Bey, “Aklım çıkacaktı” dedi. Videolarını izlettirdi, delice bir eğlence!

1 Mayıs 2018’e yetiştireceklermiş bu ‘roller coaster’ı ve aynı tarihte ikinci etabını açacaklarmış parkın. “10 yıl boyunca yatırım yaparım” dediği de bu, iki senede bir ek yapmayı planlıyor tema parka. “Sezon nasıl geçti” diye sordum;

“Fena değil, önümüzdeki yaza kadar ekstra şeyler olmazsa Türk turizmi toparlamaya başlar” dedi.

3 gün kaldığım Land of Legends’ta dikkat ettim, Ortadoğulu turist sayısı belirgin şekilde fazla ama Rus, Azeri, Bulgar olmak üzere çevre ülkelerden gelen turist sayısı hiç fena değildi.

Meğer para alması gereken Nusret’miş

Boşuna demiyorum Habertürk’ün yazarı Mustafa Doğan için, ‘en iyi televizyon eleştirmeni’ diye...

Narcos’un 3’üncü sezonu yayınlanır yayınlanmaz oturdu bütün bölümleri izledi ve Nusret’in dizide rol almadığını ortaya çıkardı.

Meğer Nusret sadece dizinin tanıtımında rol almış.

Netflix, “Narcos”un yeni sezonu için her ülkeden farklı ünlüler kullanmış, Türkiye’den de Nusret’i...

Nusret teklif gelene kadar “Narcos”un ne olduğunu bile bilmiyordu, bunu bana geçen ay söylemişti.

“Arkadaşları mutlaka oynamalısın” deyince oynamış.

Oynadığının dizi mi, tanıtım mı olduğunu bildiğinden, bununla ilgilendiğinden de emin değilim. Dün aradım Nusret’i, yurtdışındaydım ulaşamadım.

Nusret’in üzerine para verdiği söyleniyordu ya oynamak için...

İşin gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra diyorum ki; Bu işten para alması gereken Nusret’miş.

Netflix, Türkiye’de ciddi bir reklam yaptı Nusret üzerinden.