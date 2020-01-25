Barınaklar daha şeffaf olmalı

Pendik’te belediye görevlisinin araçla ezdiği sokak köpeği, İBB barınağına gönderildi ancak iki gün sonra hayvanseverler daha kötü halde buldular köpeği.
Sonunda bir hayvansever sahip çıktı köpeğe ve tedavisini yaptı...
İBB’nin barınağında geçen eylül ayında bizim gazetenin köpeği Kuyruk da kaybolmuştu...
İBB Veterinerlik Bürosu, kısırlaştırılması için teslim ettiğimiz köpeğin kaybolduğunu yazılı olarak göndermişti bana...
Şimdi Pendik’teki köpeğin de tedavisinin yapılmadığını öğrendik.
Başkan İmamoğlu, barınak konusunda daha şeffaf olmalı...
Tuzla gibi bazı barınaklardan canlı yayın var ama yetersiz...
Daha fazla kamera olmalı ve her barınakta bu uygulanmalı.
Barınaklarda neler oluyor, neler yaşanıyor merak eden herkes girip baksın.
Canlı izlesin...
Çalışanlar çok daha dikkatli olsun, kafalardaki tüm soru işaretleri de gitsin.
Martı’ya 4 tavsiye
Kiralık scooter Martı’yı en çok kulanan basın mensubu olarak, önceki sabah basın toplantısına davet edilmemem imkansızdı zaten...
Gidemedim ama neler yapacaklarını okudum gazetelerden.
Yokuş çıkan daha güçlü yerli scooter’lar üreteceklermiş ki, İstanbul için şart bu...
Geçen ay sağ alt adelemi sakatladım yokuş yukarı kendimi iterken...
Çıktığı ilk günden beri Martı’yı sık kullanıyorum. Avrupa’ya gittiğimde de aynı şekilde muadillerini kiralıyorum...
Telefonum Lime, Bird, Circ, Voi gibi scooter aplikasyonlarıyla dolu.
Bu nedenle işin tecrübelisi olarak Martı’ya dört tavsiyem var;
1) Şu kilit işini acilen kaldırmalılar, Avrupa’da hiçbir yerde kilitli scooter yok.
2) Grup sürüşü eklemeliler... Bir arkadaşıma ikinci scooter’u neden kiralayamıyorum?
3) Daha güçlü aletler olmalı, pili daha geç bitmeli. Bizdekiler hep yüzde 50’lerde...
4) Daha fazla alana yayılmalı, yasaklı bölgelerin sayısı azalmalı... Cihangir’e hâlâ Martı’yla çıkamıyoruz.
Isınamadığım çiftler...
1- Miray Daner-Kubilay Aka
2- Berrak Tüzünataç- Berk Suyabatmaz
3- Hande Erçel-Murat Dalkılıç
4- Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol
Isındığım çiftler
1- Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez
2- Bige Önal-Aras Bulut İynemli
3- Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil
4- Sıla-Hazer Amani
Barınaklar daha şeffaf olmalı
Pendik’te belediye görevlisinin araçla ezdiği sokak köpeği, İBB barınağına gönderildi ancak iki gün sonra hayvanseverler daha kötü halde buldular köpeği.
Sonunda bir hayvansever sahip çıktı köpeğe ve tedavisini yaptı...
İBB’nin barınağında geçen eylül ayında bizim gazetenin köpeği Kuyruk da kaybolmuştu...
İBB Veterinerlik Bürosu, kısırlaştırılması için teslim ettiğimiz köpeğin kaybolduğunu yazılı olarak göndermişti bana...
Şimdi Pendik’teki köpeğin de tedavisinin yapılmadığını öğrendik.
Başkan İmamoğlu, barınak konusunda daha şeffaf olmalı...
Tuzla gibi bazı barınaklardan canlı yayın var ama yetersiz...
Daha fazla kamera olmalı ve her barınakta bu uygulanmalı.
Barınaklarda neler oluyor, neler yaşanıyor merak eden herkes girip baksın.
Canlı izlesin...
Çalışanlar çok daha dikkatli olsun, kafalardaki tüm soru işaretleri de gitsin.
Martı’ya 4 tavsiye
Kiralık scooter Martı’yı en çok kulanan basın mensubu olarak, önceki sabah basın toplantısına davet edilmemem imkansızdı zaten...
Gidemedim ama neler yapacaklarını okudum gazetelerden.
Yokuş çıkan daha güçlü yerli scooter’lar üreteceklermiş ki, İstanbul için şart bu...
Geçen ay sağ alt adelemi sakatladım yokuş yukarı kendimi iterken...
Çıktığı ilk günden beri Martı’yı sık kullanıyorum. Avrupa’ya gittiğimde de aynı şekilde muadillerini kiralıyorum...
Telefonum Lime, Bird, Circ, Voi gibi scooter aplikasyonlarıyla dolu.
Bu nedenle işin tecrübelisi olarak Martı’ya dört tavsiyem var;
1) Şu kilit işini acilen kaldırmalılar, Avrupa’da hiçbir yerde kilitli scooter yok.
2) Grup sürüşü eklemeliler... Bir arkadaşıma ikinci scooter’u neden kiralayamıyorum?
3) Daha güçlü aletler olmalı, pili daha geç bitmeli. Bizdekiler hep yüzde 50’lerde...
4) Daha fazla alana yayılmalı, yasaklı bölgelerin sayısı azalmalı... Cihangir’e hâlâ Martı’yla çıkamıyoruz.
Isınamadığım çiftler...
1- Miray Daner-Kubilay Aka
2- Berrak Tüzünataç- Berk Suyabatmaz
3- Hande Erçel-Murat Dalkılıç
4- Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol
Isındığım çiftler
1- Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez
2- Bige Önal-Aras Bulut İynemli
3- Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil
4- Sıla-Hazer Amani