Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cengiz SEMERCİOĞLU>Barınaklar daha şeffaf olmalı
"Cengiz Semercioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cengiz Semercioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Barınaklar daha şeffaf olmalı

25 Ocak 2020

Pendik’te belediye görevlisinin araçla ezdiği sokak köpeği, İBB barınağına gönderildi ancak iki gün sonra hayvanseverler daha kötü halde buldular köpeği.


Sonunda bir hayvansever sahip çıktı köpeğe ve tedavisini yaptı...
İBB’nin barınağında geçen eylül ayında bizim gazetenin köpeği Kuyruk da kaybolmuştu...
İBB Veterinerlik Bürosu, kısırlaştırılması için teslim ettiğimiz köpeğin kaybolduğunu yazılı olarak göndermişti bana...
Şimdi Pendik’teki köpeğin de tedavisinin yapılmadığını öğrendik.
Başkan İmamoğlu, barınak konusunda daha şeffaf olmalı...
Tuzla gibi bazı barınaklardan canlı yayın var ama yetersiz...
Daha fazla kamera olmalı ve her barınakta bu uygulanmalı.
Barınaklarda neler oluyor, neler yaşanıyor merak eden herkes girip baksın.
Canlı izlesin...
Çalışanlar çok daha dikkatli olsun, kafalardaki tüm soru işaretleri de gitsin.

Martı’ya 4 tavsiye

Kiralık scooter Martı’yı en çok kulanan basın mensubu olarak, önceki sabah basın toplantısına davet edilmemem imkansızdı zaten...
Gidemedim ama neler yapacaklarını okudum gazetelerden.
Yokuş çıkan daha güçlü yerli scooter’lar üreteceklermiş ki, İstanbul için şart bu...
Geçen ay sağ alt adelemi sakatladım yokuş yukarı kendimi iterken...
Çıktığı ilk günden beri Martı’yı sık kullanıyorum. Avrupa’ya gittiğimde de aynı şekilde muadillerini kiralıyorum...
Telefonum Lime, Bird, Circ, Voi gibi scooter aplikasyonlarıyla dolu.
Bu nedenle işin tecrübelisi olarak Martı’ya dört tavsiyem var;
1) Şu kilit işini acilen kaldırmalılar, Avrupa’da hiçbir yerde kilitli scooter yok.
2) Grup sürüşü eklemeliler... Bir arkadaşıma ikinci scooter’u neden kiralayamıyorum?
3) Daha güçlü aletler olmalı, pili daha geç bitmeli. Bizdekiler hep yüzde 50’lerde...
4) Daha fazla alana yayılmalı, yasaklı bölgelerin sayısı azalmalı... Cihangir’e hâlâ Martı’yla çıkamıyoruz.

Isınamadığım çiftler...

1- Miray Daner-Kubilay Aka
2- Berrak Tüzünataç- Berk Suyabatmaz
3- Hande Erçel-Murat Dalkılıç
4- Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol

Isındığım çiftler

1- Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez
2- Bige Önal-Aras Bulut İynemli
3- Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil
4- Sıla-Hazer Amani

X
Cengiz SEMERCİOĞLU Cengiz SEMERCİOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
‘Güldal, bunlar beni öldürecek’Nedim ŞENER‘Güldal, bunlar beni öldürecek!’25.01.2020
Kova yeniayı: Beklenilmeyeni beklemekAygül AydınKova yeniayı: Beklenilmeyeni beklemek25.01.2020
Sloukas devam dediÜnal ÖzüakSloukas devam dedi25.01.2020
İzmirdeki darbe davasında dikkat çekici gelişmelerSedat ERGİNİzmir'deki darbe davasında dikkat çekici gelişmeler25.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.